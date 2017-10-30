Вашингтон предал курдов из-за «Роснефти»

Российские компании «Роснефть» и «Газпром» по-своему заочно освободили курдов из американского рабства, куда они сунулись было, поддавшись на уговоры кураторов США. Как известно, Вашингтон планировал создать из курдских вооружённых формирований некое подобие замены фактически уничтоженному ИГ. Лидеры некоторых курдских группировок, действующих на территории Сирии, уже вроде бы пошли на сделку, предложенную американцами, и повели свою игру в провинции Дейр-эз-Зор, подставляя своих союзников из Дамаска.

Тем временем Иракский Курдистан объявил о независимости, вызвав ответную реакцию Багдада и инициировав новый конфликт. США обещали курдам поддержку в борьбе с Багдадом в обмен на некоторые услуги, в частности, контроль над нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и Киркуке.

В итоге американцы предали своих вчерашних союзников и поддержали военную операцию Ирака и шиитских ополченцев по возвращению Киркука, территориально принадлежавшего Ираку, но захваченного курдами. Недавние союзники по международной коалиции в Сирии пошли против Курдистана из-за контрактов, заключённых курдами с «Роснефтью» и «Газпромом». Таким мнением с журналистами поделился политический эксперт и глава движения «Демократический Курдистан» Рамазан Карим.

Как известно, ещё в феврале 2017 года «Роснефть» заключила соглашение с региональным правительством курдов о разведке и добыче нефти в богатом месторождениями Киркуке. В частности, один из первых контрактов касался покупки и продажи нефти в период 2017-2019 гг. Позже российская компания подписала с правительством курдской автономии соглашение о реализации и монетизации проекта экспортного нефтепровода в провинции. 20 октября договорённости вступили в силу и начались подготовительные работы. Доля нефтяной компании в этом проекте составит не менее 60%. Предыдущие же торговые соглашения позволят «Роснефти» обеспечить сырьём все свои зарубежные НПЗ.

Также представители компании заявили, что правительство Иракского Курдистана подписало соглашение с «Роснефтью» о разделе продукции с пяти месторождений, расположенных в Киркуке.

После того как Курдистан провёл референдум о независимости, Багдад попытался сорвать нефтяные сделки и объявил все эти соглашения незаконными. США же выступила в этой игре уже на стороне Ирака, так как Вашингтон также давно положил глаз на Киркук и всячески пытался вывести этот регион из-под курдов, даже пытаясь их же и подкупить. Вступление в силу соглашений с «Роснефтью» поставило крест на планах американцев. Поэтому они быстро переобулись в прыжке и подставили вчерашних союзников, переметнувшись в назревающем конфликте на сторону Багдада. Даже, по сути, заставив Багдад начать военную операцию против курдов в Киркуке.

«Газпром» также принимает участие в трёх проектах на территории Иракского Курдистана в регионе Киркук. Именно успешные действия российских компаний и своеобразный перехват контроля над месторождениями и заставили США предать своих ставленников на замену ИГ. Таким образом, именно нефтяные гиганты и вытащили курдов из потенциальной американской ямы, просто отстаивая свои интересы.

Юрий Макаренко