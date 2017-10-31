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опубликовано редакцией на Переводике 31.10.17 10:41
скаут: vikisav; переводчик vikisav;
 
 

Ландскнехты для англосаксов


Тотальное засилье гаджетов с доступом в Интернет привело к повальной и массовой амнезии. Современный европеец, возложивший функции памяти на магнитные диски и сетевые облачные хранилища, стал подобием антилопы гну, неспособной вспомнить, где находится речка, из которой она пила 15 минут назад.  А зачем помнить, если можно сказать: "Ок, Гугл"? Неудивительно, что мы приходим к таким "блестящим" результатам в политике и повседневной жизни. Склеротики, забывшие о судьбе колыбели европейской цивилизации – Римской империи, заплетают афрокосички, вставляют кольцо или кость в нос и радостно поддерживают  новую варваризацию, чтобы потом плакать на руинах, с ногой афро-азиатского дикаря на шее.

Но Рим - это дела давно минувших дней. А вот кто вспомнит, для чего создавалась  Организация Североатлантического договора (НАТО)? Сомневаюсь, что большинство читателей вспомнят сами, без суетливого тыканья пальчиками в экраны своих гаджетов. Так вот, основанный 4 апреля 1949 года в США Североатлантический Альянс, был создан с единственной целью – целью защиты Европы от советского вторжения. "Русские идут", доктор Стрейнджлав, рейгановские "звездные войны" и все такое. Теперь второй вопрос (можете тыкать пальчиками), - когда перестал существовать Советский Союз, от которого нас доблестно защитил упомянутый Альянс? Правильно, 26 лет тому назад. Повторяю, - та страна, ради противостояния которой была создана НАТО, исчезла более четверти века тому назад. Ее бывшие союзники по Организации Варшавского договора, (созданной в ответ на присоединение ФРГ к НАТО), а именно: Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия и Словакия на сегодня – члены Альянса! Более того, бывшие республики СССР – Литва, Латвия и Эстония тоже вступили туда. Все, кончен бал? Вовсе нет. Вот уже Грузия, Молдова и Украина настойчиво стучатся в двери. И это не считая тихого, но вполне заметного втягивания в натовскую структуру Швеции и Финляндии.

Кому-то может показаться, что от подобных неприличных аппетитов у руководства НАТО может треснуть физиономия, и что-то пониже спины. В самом деле, зачем было затевать всю эту дорогостоящую милитаристическую макабру, если угроза вторжения советских армад давно исчезла, а Путин в 2000 году просил Билла Клинтона подумать о вступлении России в Альянс, (вызвав неадекватную реакцию американской делегации)? Вот тут-то и все дело. Вступление России в НАТО, даже в отдаленной перспективе, во-первых, устранило бы резкий военный дисбаланс между континентальной Европой и атлантическими "Кастором и Поллуксом"; а, во-вторых, поставило бы на повестку вопрос о целесообразности Альянса как такового. Поэтому, нервно посмеиваясь, американцы, и их европейские подпевалы указали России на дверь. Но этим, не ограничилось. Получивший Нобелевскую премию мира Барак Обама, как истинный миротворец, подтащил к границам России свою систему ПРО. Особенностью же американских пусковых установок ракет-перехватчиков является то, что они легко и быстро перепрофилируются под запуск крылатых ракет с ядерными боеголовками. Москва, ожидаемо, озверела от подобной наглости. В итоге мы имеем все усиливающуюся конфронтацию с Россией, имеющей второй ядерный арсенал в мире. Мы имеет также довольную рожу генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявляющего о том, что НАТО будет наращивать военную мощь против якобы "агрессивной" России, и о том, что страны НАТО с самыми высокими доходами на оборону не входят в ЕС, поэтому Евросоюз будет и дальше зависеть от НАТО.

Вы поняли? Мы подходим к объяснению заголовка постинга. ЕС как колоссальный экономический и геополитический проект прошел проверку временем и доказал свою состоятельность, невзирая на огромные объективные трудности. С каждым годом все актуальнее вопрос о создании единых европейских вооруженных сил. Для Лондона и Вашингтона, всегда стремившихся загребать жар чужими руками, армия ЕС, действующая в интересах континентальной Европы – нож острый. Англосаксонское лобби ляжет костьми, чтобы не допустить ее создания. Ведь иначе где они найдут ландскнехтов, готовых  таскать для них каштаны из огня?
Перевод с сайта topbuzz.com  

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теги: США изнутри  
   
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