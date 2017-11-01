навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
01.11.17   Редакция

Капiтализмъ

(0)
31.10.17   Редакция

Из штаба Ксении Собчак ушел главный политтехнолог

(0)
 
30.10.17   Редакция

Долговая ловушка

(0)
 
29.10.17   Редакция

Благодарите сенсационный фильм Оливера Стоуна 1991 года за публикацию документов Кеннеди

(0)

последние за вчера, 31.10.17  
12:41   Редакция

Из штаба Ксении Собчак ушел главный политтехнолог

(0)
 
10:41   Редакция

Ландскнехты для англосаксов

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
01.11.17 13:52    
Sergeolov Принадлежности для школы детям (1)
31.10.17 16:02    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (187)
29.10.17 19:44    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
29.10.17 18:15    
Олька Просто стихи (825)
29.10.17 11:02    
akumkol5 Чем интересна личность Коко Шанель? (1)
25.10.17 16:22    
3674721 Интервью (1)
22.10.17 17:09    
Sergeolov Техника (1)
20.10.17 13:15    
djum Испания и отдых (7)
 
опубликовано редакцией на Переводике 01.11.17 14:56
скаут: ZIL.ok.130;
 
 

Капiтализмъ




Это коротенький такой псто.
Надписи на заглавной картинке: слева — банковский капитал, середина — Правительство, справа — народ.


Все мы знаем, что прямо сейчас под открытым небом «валяются» и медленно сгнивают — миллионы «непроданых» авто, всяких там холодильников, микроволновок, ну и так далее. Знаем также, что продано будет от всего произведённого товара от 30 до 75%. Т.е. в среднем — чуть больше половины произведённого.
И как вам нравится такая система? Где половина всех ресурсов, затраченных на производство различных товаров — «перерабатывается» прямиком на помойку? Теперь вы понимаете, для чего господа капиталисты так увлечённо воюют за ресурсы? Правильно, чтобы половину этих ресурсов — на помойку отправить.
А ведь система то, как нас убеждают «самая прогрессивная»? Мало того, эта система по своей сути экстенсивная, т.е. для развития или вообще для какого то движения, она требует непрестанного расширения. А планета то «кончилась». Куда господа капиталисты намерены расширяться дальше? Т.е. пока что — нас завели в тупик. И вообще капиталистическая система построена на учёте интересов максимум 40% социума и для обслуживания интересов 10% этого самого социума.
Заброшу одну мысль.
Уже в момент своего возникновения капитализм был хуже тогда существовавшей системы и обеспечил лишь сужение социального поля учитываемых интересов. Т.е. вот такой вопрос — а не является ли капитализм, этаким аппендиксом экономическим и историческим? А может быть была возможность избежать этого тупикового «забега» человечества? Причём, заметьте, что с исчезновением идеологических разностей в мiре — нарастает вот это самое сужение учитываемых экономических интересов социума. Уже, вроде, как и не нужен стал «средний класс» и его интересы на нынешний день — просто перестали учитываться.
В сфере властных полномочий различных классов, страт общественных, как хотите называйте, капитализм до сих пор использует тысячелетней давности представительскую демократию, «родившуюся» в олигархическом обществе и до сих пор остающуюся такой по сути. Т.е. в этом смысле произошла консервация управления социумом с сохранением его(управления) олигархической сути. Сменились вывески, риторика, немного изменились процедуры, но они не затрагивают основы — олигархии. Изменился декор власти и только. Вот вам пример — большевики попробовали приспособить представительскую демократию под свои нужды и все мы знаем, чем это кончилось. Система «прожевала» их и «выплюнула» уже новыми олигархами. И удивляться здесь тому, что «коммунистический строй» пал, не приходиться.
Так что впереди нас ждёт не только прохождение кризиса фрагментации мiра экономически, но и новый виток поиска социального устройства общества. А значит и разнообразные эксперименты на этом поле в разных странах.
А пока — всего вам доброго в «светлом капиталистическом завтра».
Держитесь там.
Денег — нет.
Удачи.


З.И.Л.

статью прочитали: 81 человек

   
теги: Капитализм  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.

Цитировать Имя
ватник, 01.11.2017 15:49:18
"И вообще капиталистическая система построена на учёте интересов максимум 40% социума и для обслуживания интересов 10% этого самого социума."
Вот об этом я в всё время и твержу. И у нас эти проценты ниже. Завиральную статистику можно как угодно завернуть.

Возможно, я чего-то не учитываю, но, хотя бы, не боюсь признаться в этом себе и Вам.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 