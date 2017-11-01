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опубликовано редакцией на Переводике 01.11.17 14:56 скаут: ZIL.ok.130;

Ссылка на оригинал Капiтализмъ





Это коротенький такой псто.

Надписи на заглавной картинке: слева — банковский капитал, середина — Правительство, справа — народ.

Все мы знаем, что прямо сейчас под открытым небом «валяются» и медленно сгнивают — миллионы «непроданых» авто, всяких там холодильников, микроволновок, ну и так далее. Знаем также, что продано будет от всего произведённого товара от 30 до 75%. Т.е. в среднем — чуть больше половины произведённого.

И как вам нравится такая система? Где половина всех ресурсов, затраченных на производство различных товаров — «перерабатывается» прямиком на помойку? Теперь вы понимаете, для чего господа капиталисты так увлечённо воюют за ресурсы? Правильно, чтобы половину этих ресурсов — на помойку отправить.

А ведь система то, как нас убеждают «самая прогрессивная»? Мало того, эта система по своей сути экстенсивная, т.е. для развития или вообще для какого то движения, она требует непрестанного расширения. А планета то «кончилась». Куда господа капиталисты намерены расширяться дальше? Т.е. пока что — нас завели в тупик. И вообще капиталистическая система построена на учёте интересов максимум 40% социума и для обслуживания интересов 10% этого самого социума.

Заброшу одну мысль.

Уже в момент своего возникновения капитализм был хуже тогда существовавшей системы и обеспечил лишь сужение социального поля учитываемых интересов. Т.е. вот такой вопрос — а не является ли капитализм, этаким аппендиксом экономическим и историческим? А может быть была возможность избежать этого тупикового «забега» человечества? Причём, заметьте, что с исчезновением идеологических разностей в мiре — нарастает вот это самое сужение учитываемых экономических интересов социума. Уже, вроде, как и не нужен стал «средний класс» и его интересы на нынешний день — просто перестали учитываться.

В сфере властных полномочий различных классов, страт общественных, как хотите называйте, капитализм до сих пор использует тысячелетней давности представительскую демократию, «родившуюся» в олигархическом обществе и до сих пор остающуюся такой по сути. Т.е. в этом смысле произошла консервация управления социумом с сохранением его(управления) олигархической сути. Сменились вывески, риторика, немного изменились процедуры, но они не затрагивают основы — олигархии. Изменился декор власти и только. Вот вам пример — большевики попробовали приспособить представительскую демократию под свои нужды и все мы знаем, чем это кончилось. Система «прожевала» их и «выплюнула» уже новыми олигархами. И удивляться здесь тому, что «коммунистический строй» пал, не приходиться.

Так что впереди нас ждёт не только прохождение кризиса фрагментации мiра экономически, но и новый виток поиска социального устройства общества. А значит и разнообразные эксперименты на этом поле в разных странах.

А пока — всего вам доброго в «светлом капиталистическом завтра».

Держитесь там.

Денег — нет.

Удачи.

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