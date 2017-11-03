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опубликовано редакцией на Переводике 03.11.17 11:47
скаут: VBessonov; переводчик VBessonov;
 
 

Стенограмма СНБО. Неужели Порошенко сошел с ума?


Украина – новая Европа. Мы выбрали этот путь, полностью осознавая, что перемены всегда сопряжены с трудностями. Мы были готовы к стагнации, понижению уровня жизни, принятию непопулярных, но столь необходимых решений и законов. Мы верили, что за падением непременно последует взлет. Но мы ошибались! Европейская мечта так и останется мечтой, по крайней мере, при нынешней власти и президенте.  Петр Алексеевич из раза в раз доказывал (и продолжает доказывать), что неспособен просчитать последствия принимаемых им решений. А сейчас даже у самых ярых его почитателей  возникает стойкое ощущение, что глава государства задался целью любыми способами усугубить и без того непростую ситуацию в стране. Пример тому – беженцы из стран Ближнего Востока и Африки.

Больше года назад еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства в странах Евросоюза Димитрис Аврамопулос заявил, что "Украина способна принять у себя до 100 тысяч мигрантов и больше, так как располагает значительной территорией и, что немаловажно, плодородной землей, где африканцы могут не только создавать свою инфраструктуру, но и заниматься земледелием, чтобы быть самообеспеченными". Чиновники покивали. Климкин идею поддержал: "Украина должна быть готова к проявлению солидарности с европейскими странами в помощи беженцам". Но этим дело и ограничилось на тот момент. Теперь же к этой проблеме решили вернуться вновь. Инициатором выступил сам Порошенко.
 Как следует из стенограммы Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, заседание которого состоялось 27 сентября этого года, гарант Конституции решил более не отлынивать от обязательств по приему мигрантов и поручил своим коллегам организовать процесс приема.

"Да, нас упрекали в недостаточности усилий, но давайте, уважаемые коллеги, исправляться".

"Необходимо всесторонне подойти к решению данной проблемы: изучить опыт Германии, Франции и Швеции, изыскать средства на выплату пособий..."

Размер пособий и количество возможных переселенцев  Порошенко тоже определил: "Во-первых, Александр Валентинович, впредь прошу меня не перебивать.  Во-вторых, 16 евро – это мизер, а мы хотим, чтобы страна была привлекательной для мигрантов, поэтому 100 евро - минимум. В-третьих, думаю, мы в состоянии к концу следующего года принять 20 тысяч беженцев".

К слову, средний размер пенсии по стране составляет 65-70 долларов.

Но самой обескураживающей из выдвинутых идей  является территория возможного размещения беженцев:  "Насчет куда  - не беспокойтесь, самыми оптимальными районами для расселения беженцев считаю Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области".

Чем руководствовался президент при выборе запада Украины в качестве нового места жительства для мигрантов – остается секретом. Но не сложно догадаться, как к этой инициативе, судя по воспринятому в штыки языковому закону, отнесутся проживающие в этой части страны венгры, румыны и поляки. Сказать, что будут не в восторге – ничего не сказать.  Так зачем провоцировать? И где брать деньги на реализацию данного проекта? Да, эксперт консульско-правового отдела посольства ФРГ в Украине Дороте Мечковски, в своем выступлении на круглом столе, посвященному теме беженцев, упомянула, что правительство Германии на уровне министерства иностранных дел финансирует программу, в результате реализации которой Украина должна превратиться в более толерантное место для беженцев.  Но каков размер помощи, а также что это за программа – пока совершенное неясно.

Надеюсь, Пётр Алексеевич в ближайшее время внесет конкретику и успокоит общественность. Пока же данная идея больше похожа на плод больной фантазии живущего в параллельной реальности человека, чем на взвешенное решение главы государства.

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теги: Украина  
   
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