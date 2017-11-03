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СБЖ (Болгария)
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опубликовано редакцией на Переводике 03.11.17 16:10
скаут: inalpl; переводчик inalpl;
 
 

24 апреля русский император Александр II своим манифестом объявил войну Османской империи

      Уважаемые соотечественники и друзья Болгарии и болгарского народа, исполняется 140 лет со дня Освобождения Болгарии и восстановления нашей государственности. 
      24 апреля русский император Александр II своим манифестом объявил войну Османской империи. 22 июня русская армия формировала Днепр, заняла Северную Добруджу и 27 июня штурмовала Свиштов. Генерал Гурко со своим двенадцатитысячным войском, в которое было включено и болгарское ополчение, освобождает нашу старую столицу Тырново, переходит через Балканские горы и освобождает Стара-Загора.  Но победный штурм остановлен 40-тысячной армией Сулеймана Паши. Брянский и Орловский полки, совместно с так называемой Железной батареей окапываются на перевале Шипка вместе с пятитысячным болгарским ополчением.      Остальное вы знаете из великого стихотворения Ивана Вазова «О, Шипка!»…Болгары и друзья Болгарии, мы никогда не забудем героизм всех, кто выковал победу нашего Освобождения!      Мы приняли решение подобающим, достойным образом отметить 14-летний юбилей этой освободительной для Болгарии войны.      Учредили Общенациональный комитет для координации и помощи акциям и мероприятиям, связанным с чествованием нашего Освобождения во всех уголках нашей Родины.      Нас ждут выставки, издание книг, конференции, торжества с участием популярных артистов, писателей и общественных деятелей, обновление памятников, построенных  в честь погибших гренадеров, сержантов, офицеров и болгарских ополченцев.      Обращаемся к вам, дорогие соотечественники в стране и за рубежом, друзья нашего народа, соберем необходимые средства, чтобы отметить достойно и гордо свободу, которой радуемся 140 лет.      Мы открыли счет в Банке ДСК (Болгария): 02/0000000024835866IBAN: BG 92STSA93000024835866BIC: STSABGSF      Дарения могут быть в рублях, левах, евро и долларах.       Рассчитываем на Вашу поддержку!      В конце 2018 года издадим книгу дарителей, где опубликуем точный отчет и имена всех, кто внес свою лепту в это святое, благородное и всенародное дело – чествование 140-летия Освобождения.      Давайте объединимся, как и наши ополченцы и русские освободители легендарной вершины Шипка во имя Свободы Болгарии!

      1 ноября 2017 г.

      Софийский общенациональный комитет
      подготовки к празднованию
      140-летия Освобождения Болгарии


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теги: Болгария  
   
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