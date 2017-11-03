Уважаемые соотечественники и друзья Болгарии и болгарского народа, исполняется 140 лет со дня Освобождения Болгарии и восстановления нашей государственности. Уважаемые соотечественники и друзья Болгарии и болгарского народа, исполняется 140 лет со дня Освобождения Болгарии и восстановления нашей государственности.

24 апреля русский император Александр II своим манифестом объявил войну Османской империи. 22 июня русская армия формировала Днепр, заняла Северную Добруджу и 27 июня штурмовала Свиштов. Генерал Гурко со своим двенадцатитысячным войском, в которое было включено и болгарское ополчение, освобождает нашу старую столицу Тырново, переходит через Балканские горы и освобождает Стара-Загора. Но победный штурм остановлен 40-тысячной армией Сулеймана Паши. Брянский и Орловский полки, совместно с так называемой Железной батареей окапываются на перевале Шипка вместе с пятитысячным болгарским ополчением.

Остальное вы знаете из великого стихотворения Ивана Вазова «О, Шипка!»…

Болгары и друзья Болгарии, мы никогда не забудем героизм всех, кто выковал победу нашего Освобождения!

Мы приняли решение подобающим, достойным образом отметить 14-летний юбилей этой освободительной для Болгарии войны.

Учредили Общенациональный комитет для координации и помощи акциям и мероприятиям, связанным с чествованием нашего Освобождения во всех уголках нашей Родины.

Нас ждут выставки, издание книг, конференции, торжества с участием популярных артистов, писателей и общественных деятелей, обновление памятников, построенных в честь погибших гренадеров, сержантов, офицеров и болгарских ополченцев.

Обращаемся к вам, дорогие соотечественники в стране и за рубежом, друзья нашего народа, соберем необходимые средства, чтобы отметить достойно и гордо свободу, которой радуемся 140 лет.

Мы открыли счет в Банке ДСК (Болгария):

02/0000000024835866

IBAN: BG 92STSA93000024835866

BIC: STSABGSF

Дарения могут быть в рублях, левах, евро и долларах.

Рассчитываем на Вашу поддержку!

В конце 2018 года издадим книгу дарителей, где опубликуем точный отчет и имена всех, кто внес свою лепту в это святое, благородное и всенародное дело – чествование 140-летия Освобождения.

Давайте объединимся, как и наши ополченцы и русские освободители легендарной вершины Шипка во имя Свободы Болгарии!





1 ноября 2017 г.





Софийский общенациональный комитет

подготовки к празднованию

140-летия Освобождения Болгарии



