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опубликовано редакцией на Переводике 03.11.17 18:20
скаут: polinka;
 
 

«Кровью умоются…», или трепетная любовь к Крыму на Украине

Крымчане в 2014 году провели референдум, бросили неньку, кинули на европаперти и вернулись домой, на родину. Ненька не простила, не забыла, злобу затаила и теперь на всех углах кричит о том, как нежно любит свое «непутевое дитятко», как волнуется о правах человека на полуострове и мечтает вернуть полуостров обратно. Красивые бессмысленные слова на фоне прежних обещаний «сломать как веник» народы Крыма.

Украинские политики не привыкли политесы разводить и не церемонятся с теми, кого считают своими врагами или же слабаками. И в личных беседах, и в официальных заявлениях они обещали крымчанам террор и репрессии. Трудно было им не поверить, если вспомнить про преступления ВСУ и нацбатальонов на Донбассе. Сколько людей погибло под обстрелами? Детей и тех украинские вояки не щадили, отправляя в могилы и радуясь этому.

Крым мечтали утопить в крови, но вот только для этого не сделали Н-И-Ч-Е-Г-О, переживает Юрий Ильин, экс-начальник Генштаба ВСУ. И обвиняет в этом Турчинова, «который развязал войну против собственного народа». Свержение Януковича и стало причиной утраты Крыма, по его мнению.

Дальше же время было потеряно: крымчане провели акции за воссоединение Крыма с Россией. Киев этот момент упустил, полагает Ильин. Игорь Тенюх, министр обороны, не вывел из пунктов базирования корабли, приведённые в боевую готовность, а генерал Владимир Земна на пару с Турчиновым снизил степень боевой готовности ВСУ в Крыму с полной на постоянную.

Эти документы опубликовал в социальной сети Facebook адвокат экс-президента Украины Януковича и правозащитник Максим Герасько. Пользователи, кстати, уже успели обвинить его в работе на Россию.

Внес свою лепту и Виталий Кличко, нынешний киевский мэр, заявлявший, что с Крымом «поступят ещё жёстче, чем с Киевом». И Евгений Марчук, экс-глава СБУ, говорил, что Крым следовало утопить в крови, чтобы достался он России обескровленным, разрушенным, пустым.

Какие «хорошие люди», не правда ли? Думали не о том, как сделать жизнь лучше для крымчан, примириться, а мечтали причинить еще больше зла и боли. Теперь же надеются, что Крым вернут силой. Продолжают засылать диверсантов и террористов, переживают о зачистке террористических ячеек на полуострове, призывают санкции на голову крымчан.

Мелкие пустые людишки, не сумевшие оценить поистине «царский подарок» жалкого Хрущева. Ну, ваше время прошло… наконец-то.

Евгений Радугин


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теги: Украина, Крым  
   
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