Куда подевались евреи?

По официальным данным, которые оспаривает сегодня Центр изучения Израиля и по еврейским делам Канады, число проживающих в стране евреев всего за пять лет уменьшилось с 329 500 человек в 2011 до 143 665 в 2016 году. Если верить статистике, еврейское население Канады сократилось на 56%.

“Совершенно очевидно, что число евреев за последние пять лет не уменьшилось более, чем наполовину”, – считает исполнительный директор Центра Саймон Фогель. По мнению еврейской общины, в сборе статистических данных была упущена важная информация, которая в итоге привела к ошибкам в конечном исчислении некоторых этнических групп страны.

Возможно, вернувшаяся теперь “длинная форма” опросов переписи населения позволит в 2021 году Бюро Статистики Канады исправить положение и дать более точные цифры.

“Мы озабочены данной проблемой и, безусловно, внимательно следим за ситуацией”, – говорит по этому поводу Линда Кислович – генеральный менеджер Еврейской Федерации Канады. Этнические организации активно ратуют за возвращение “длинной формы” переписи.

Кроме того, довольно противоречивым является само определение “еврейства”. Для одних это – религия, для других – национальность или принадлежность к определенному этносу, для третьих – всего лишь следование традициям.

Такие же, впрочем, проблемы стоят и перед другими этнико-культурными группами, – утверждает Джек Джедваб, президент организации Association for Canadian Studies.

При ответе на вопрос о национальной или этнической принадлежности значится шесть определяющих пунктов, в том числе – родной язык, религия или страна происхождения, либо, собственно, национальность.

Только так можно определить точную картину по численности еврейского населения страны, – считает тот же Фогель.

Об этом рассказывается подробнее в новостной статье на сайте вещательной корпорации СВС.

Photo: THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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