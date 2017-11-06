Трамп: «Никакой диктатор не должен недооценивать американскую решимость»

В ходе визита в Японию президент США обсудил с главой японского правительства проблему Северной Кореи

ТОКИО – Президент США Дональд Трамп заявил военнослужащим на авиабазе Йокота в Японии, что «никто, никакой диктатор, никакой режим не должен недооценивать американскую решимость». Заявление Трампа прозвучало в начале его почти двухнедельного турне по по пяти странам Азии, которое, как ожидается, будет главным образом посвящено Северной Корее и вопросам торговли.

«Вместе с нашими союзниками американские воины готовы защищать нашу страну, используя весь спектр наших возможностей, которым нет равных, – сказал Трамп. – В прошлом нас всякий раз недооценивали. Потом их это не радовало, ведь так? Не радовало».

«История снова и снова показывала, что путь тирана – это неуклонный путь к бедности, страданиям и зависимости. А путь сильных стран и свободных народов, уверенных в своих ценностях, уверенных в своем будущем – это проверенный путь к процветанию и миру. Мы бережно храним нашу культуру, мы исповедуем наши ценности и мы всегда боремся за наши убеждения», – добавил он.

Хотя президент обращался к американским военным, некоторые из его заявлений можно также рассматривать как завуалированное предупреждение Пхеньяну.

«Вы – самая большая угроза тиранам и дикторам, которые пытаются отыграться на ни в чем не повинных людях», – сказал он военным.

Сопровождающий Трампа высокопоставленный представитель администрации сообщил, что значительная часть его переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и другими лидерами на протяжении 13-дневного турне будет посвящена обузданию ядерных амбиций Пхеньяна.

«Стратегия президента, которая полностью сообразуется с нашими союзниками, Южной Кореей и Японией, а также, причем все больше, с остальным миром, состоит в оказании максимального давления, – сказал представитель администрации. – Это дипломатическая и экономическая кампания с целью максимизации давления на Северную Корею, чтобы показать, убедить руководство Северной Кореи, что единственный выход для них – это начать снижать угрозу и двигаться в направлении денуклеаризации».

В рамках этой работы, сообщил чиновник, американский лидер «уделяет первостепенное внимание тому, чтобы Китай, главный торговый партнер Северной Кореи, соблюдал все обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН» и ограничил торговлю с Пхеньяном, чтобы лишить затворническую коммунистическую страну необходимых ей средств для финансирования ее оружейных программ.

Чиновник также сообщил, что в ходе визита в Японию Трамп в понедельник встретится с родными японских граждан, похищенных Северной Кореей, в надежде обратить внимание «на природу этого режима и на то, что это значит для их граждан, а также для нашего народа во всех наших странах».

После выступления на базе Йокота Дональд Трамп сел в президентский вертолет и через 25 минут приземлился на территории гольф-клуба Касумигасеки в префектуре Сайтама вблизи Токио, где его приветствовал премьер-министр Японии Синдзо Абе. Гольф-клуб станет местом проведения соревнований по гольфу в рамках Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Пока члены клуба обедали, Трамп и Абэ, находясь в столовой, подписали белые кепки с надписью «Дональд и Синдзо делают альянс еще более великим».

После обеда два лидера сыграли девять раундов игры в гольф с профессиональным японским гольфистом Хидеки Мацуямой. Высокопоставленный представитель администрации сказал, что игроки «не вели счет».

Чиновник сообщил, что во время игры в гольф Трамп и Абэ «немного поговорили о Северной Корее», отметив, что они также будут обсуждать эту тему за ужином вечером в воскресенье и на встречах в понедельник. Северная Корея будет «темой всех их разговоров», сообщил чиновник, повторив, что госсекретарь Рекс Тиллерсон и другие представители администрации «очень внимательно обдумывают вопрос» о том, чтобы вновь объявить Северную Корею спонсором терроризма.

По пути в Японию президент побеседовал с журналистами на борту президентского самолета, где корреспондент «Голоса Америки» спросил его, есть ли у него послание к северокорейскому народу.

«Думаю, это замечательные люди, – ответил Трамп. – Они трудолюбивы. Они сердечные, более сердечные, чем это знает и понимает мир, они замечательные люди. Надеюсь, все это сложится удачно для всех. Будет очень здорово, если мы сможем найти решение для этих замечательных людей и для всех».

Трамп также дал понять, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях встречи АТЭС на Филиппинах позднее в ходе турне.

Кроме Японии и Филиппин Трамп посетит Южную Корею, Китай и Вьетнам.