Кровавые выходные. Украину захлестнула волна убийств и погромов

6 листопада 2017

В эти выходные Украину захлестнула вола преступлений со смертельным исходом. Сразу в нескольких городах случились ЧП с применением оружия и взрывчатки - убийства и перестрелки.

Расстрел бизнесмена в Харькове

В ночьна 5 ноября в Харькове киллер расстрелял машину Audi из автомата. Убийца выпустил по своей жертве две очереди. Первая пришлась в лобовое стекло, а вторая в боковое. Киллер находился между припаркованными автомобилями, когда машина заезжала в двор. Жертвой оказался коммерсант Эдуард Леонидович Аксельрод.

"Работа киллера очень похожа на убийство Амины Окуевой. Страна постоянно возвращается во мрак девяностых. Расстрелян Эдик Лепа, коммерсант, который выдавал себя за блатного"", - написал в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук.

Под этим комментарием Мосийчука генпрокурор Юрий Луценко сделал неожиданное заявление. Мол, Аксельрод - "связной" в деле убитого экс-депутат Госдумы Дениса Вороненкова. Якобы именно "Эдик Лепа" обеспечивал связь между заказчиком убийства - российским авторитетом Владимиром Тюриным - и организатором Юрием Василенко (сейчас в розыске).

Охраняла ли Генпрокуратура такого ценного свидетеля и почему его не задержали раньше - Луценко не пояснил.

Взорвали авто под Одессой

В селе Маяки Беляевского района Одесской области погиб 53-летний водитель – житель Теплодара.

Это произошло в ночь на субботу около 04.30. Он вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в селе Маяки, и сел в свой автомобиль Chevrolet Niva, который был припаркован неподалеку. После запуска двигателя произошел взрыв, в результате которого водитель был ранен и умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Пассажир автомобиля телесных повреждений не получил.

Разборки в Хмельницком

5 ноября прямо в центре Хмельницкого произошла масштабная перестрелка.

Возникла ссора между двумя группами человек, в результате в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование и был поврежден автомобиль BMW.

Участники конфликта применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль. В результате были ранены пять человек.

В Днепре ранили пятерых полицейских

Преступники применили огнестрельное оружие и бросили гранаты в полицейских. Это случилось в ночь на 5 ноября.

В полицию сообщили о квартирной краже, правоохранители выехали на вызов. Подозреваемые оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия, а также бросили в полицейских две гранаты, предварительно Ф-1 и РГД-5. В результате взрыва гранаты четверо полицейских получили травмы различной степени тяжести, еще один полицейский получил касательное ранение руки.

Погиб экс-помощник ректора академии СБУ

В субботу в Киеве возле метро Героев Днепра погиб экс-помощник ректора академии СБУ с женой.

Супруги находились на остановке общественного транспорта. Когда троллейбус остановился во второй полосе, они вышли на проезжую часть дороги позади маршрутки, припаркованной на остановке, и попали под колеса другой, которая прибывала на остановку. Погибшие - полковник Корниенко Валерий Васильевич, бывший помощник ректора Национальной академии Службы безопасности Украины, и его жена.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве неизвестные обстреляли таксиста в попытке его ограбить.





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