Израиль vs Иран. Кто создал врага?

Я ненавижу самоочевидные истины.



Идеалы могут быть самоочевидными. Политические заявления - нет. Когда я слышу о "самоочевидной политической необходимости", я сразу начинаю сомневаться.



Самая очевидная для американского обывателя истина касается Ирана.



"Иран наш смертельный враг. Иран стремится уничтожить Израиль. Поэтому нам самим надо его уничтожить первыми."

Эти утверждения сейчас подаются как самоочевидные истины.



Само собой, что соглашение подписанное Ираном с пятью членами СБ ООН + Германия, является ужасом и предательством национальных израильских интересов.



Мы, израильтяне, могли бы приказать США разбомбить Иран к чертовой матери.



Даже если бы американцы отказались бы ( что маловероятно), мы должны были разбомбить их сами.



Пока эти фанатики не получат возможность напасть первыми на нас.

Эти "самоочевидные истины" - полная глупость. Они не имеют ни логической, ни геополитической, ни исторической, ни даже фактической основы.

Наполеон как-то сказал, что для понимания поведения страны достаточно взглянуть на карту.

География важнее любой идеологии. Идеологии меняются со временем. География - нет.



Самой идеологизированной страной в XX веке был Советский Союз.



Мы видим - Царская Россия, СССР, современная путинская Россия проводят одинаковую внешнюю политику.

Когда родился библейский израильский народ, Персия была цивилизованной страной.



Персидский царь Кир послал "евреев" в родной Иерусалим.



По сути, основал то , что сейчас называют "еврейским народом".



Его в еврейской истории помнят как великого благодетеля.

Когда государство Израиль было основано в 1948 году, премьер-министр Бен Гурион рассматривал Иран как естественного союзника. Он имел к этому большие основания.

Бен Гурион был реалистом.



Он не имел намерения заключать мир с арабами, которые препятствовали бы расширению Израиля - без границ.



Он искал союзников за пределами арабского мира.

Глядя на карту , по-видимому, он знал о завете Наполеона, он видел, что арабов окружают неарабские и немусульманские образования.



Христиане-марониты Ливана. Турки - мусульмане, но не арабы. Курды - мусульмане, но не арабы. Иран - мусульмане, но не арабы. Эфиопия - черт знает что, не арабы и не мусульмане. И другие...

Бен Гурион разработал т.н. "периферийный пакт". Он предусматривал союз всех перечисленных субьектов с целью препятствования распространению панарабского национализма Гамаля Абд Эль Насера (Египет) и других арабских стран региона.

Одним из величайших сторонников плана Бен Гуриона был Шах Ирана .



За что его ненавидели местные жители.



"Царь царей " был ненавидим многими иранцами. Но для многих израильтян Иран стал вторым домом.



Тегеран стал "Меккой" для многих бизнесменов Израиля.



Эксперты израильской спецслужбы Шабак даже обучили секретную полицию шаха САВАК.



Высокопоставленные командиры ЦАХАЛ беспрепятственно путешествовали через Иран в Иракский Курдистан для обучения Пешмерги -курдских вооруженных формирований, противостоящих Саддаму Хуссейну.

Этот рай закончился в 1975-м, когда Шах Пехлеви заключил соглашение с Саддамом Хуссейном - дабы спасти свой трон.



Но было поздно.



Радикальные шииты свергли Шаха и основали шиитскую исламскую республику.

Израиль внезапно оказался на обочине, ошалело мотая головой...

В 1954-м Бен Гурион со своим начальником армии Моше Даяном вынашивали план организации переворота в Ливане с образованием маронитской диктатуры. Тогдашний премьер Моше Шарет, который кое-что понимал в арабских делах , счел этот план идиотским.

Через 30 лет другой невежда Ариель Шарон с катастрофическими результатами реализовал этот план.



В 1982-м израильская армия вторглась в Ливан. Маронитский диктатор Б.Жмайель подписал с Израилем мирное соглашение. Шииты, населяющие Юг Ливана с восторгом встречали части израильской армии.



Они полагали , что израильтяне помогут им в борьбе с суннитами и позже уйдут.



Я был свидетелем.



Один проехал на автомобиле от Метуллы в Израиле до Сидона в Ливане. Проехал несколько шиитских деревень и едва смог вырваться из объятий их жителей...

Однако, когда шииты поняли, , что израильтяне не собираются уходить , они начали партизанскую войну. Таким образом родилась "Хезболла".



И стала одним из самых эффективных врагов Израиля.



И естественным союзником режима шиитов в Иране.



Почему Израиль не говорит о своих ошибках?





Является ли шиитский режим Ирана смертоносным противником Израиля?



Я сомневаюсь в этом.

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..Как-то произошла прелюбопытнейшая история известная как "Иран-Контрас".



Некоторые консерваторы в Вашингтоне ( округ Колумбия) захотели вооружить правых повстанцев в левом Никарагуа. Американские законы им мешали, поэтому они обратились к (кому-кому?) Израилю, который связался с (кем-кем?) свирепыми ираскими аятоллами. ... В итоге никарагуанские контрас получили , что хотели.



Мораль истории: когда она служила их интересам , аятоллы не испытывали сомнений в заключении сделок с Израилем. "Малым Сатаной".





Израиль помог Ирану в его восьмилетней войне с Саддамовским Ираном.



Позже евреи убедили США вторгнуться в Ирак.



Который веками служил арабскому миру оплотом против ИРИ.



Ирак был разрушен.



Таким образом Израиль устранил препятствие для доминирования Ирана на Ближнем Востоке.



Иран стал гегемоном.

Ошеломленный делом рук своих Израиль мотает головой...





Кажется сумасшествием? Действительно.

Казавшийся таким продуманным план Бен Гуриона оказался перевернутым с ног на голову.



Периферия, естественные союзники Израиля - Ливан, Иран, поддерживаемые Турцией являются нашими смертельными врагами.



А суннитский блок - Саудовская Аравия, страны Залива, Египет - полусекретные союзники.



Надолго ли ...





Тут я слышу - а ядерное оружие, если оно окажется в руках безумных аятолл?



Ну, я не боюсь, совсем.



Потому что Израиль обеспечен ядерным оружием .



Бомбардировка Израиля, означала бы и уничтожение Ирана. Многомиллионной цивилизации , гордого наследия бесчисленных философов , ученых, поэтов.



Нынешние иранские правители сколь угодно могут быть фанатиками ( в чем я сильно сомневаюсь), но причин для суицида у них нет.



Напротив, иранцы кажутся практичными людьми.