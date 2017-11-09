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опубликовано редакцией на Переводике 09.11.17 05:06 скаут: Игорь Львович “Project Syndicate”,

"Как американцы стали уязвимы для российской дезинформации" США - 07 ноября 2017 г. Как американцы стали уязвимы для российской дезинформации Кент Харрингтон 8 ноября 2017 г. Бывший американский разведчик Кент Харрингтон считает, что американцы уязвимы для российской пропаганды вследствие своего тотального невежества.

АТЛАНТА – США отмечают первую годовщину избрания президента Дональда Трампа, но вопрос, каким образом Трамп победил, до сих пор приковывает внимание, причем центр этого внимания все больше смещается на роль России. Каждое новое откровение в ходе расследования вмешательства России в избирательную кампанию 2016 года все резче демонстрирует уязвимость демократических процессов в США. На прошлой неделе в Конгресс был внесен законопроект, который может заставить Facebook, Google и другие гиганты раскрывать информацию о том, кто покупает у них онлайн-рекламу, тем самым закрывая лазейку, которой воспользовалась Россия во время выборов. Но попытки исправить ситуацию путем технических поправок и публичных обещаний корпораций стать лучше решат лишь самую известную проблему. Более трудной задачей станет укрепление институтов, которые жизненно необходимы для нормального функционирования демократии, а именно – обучение основам гражданственности и местная журналистика. Пока не будут достигнуты успехи в этих сферах, угроза демократическим процессами в Америке будет нарастать, вновь и вновь проявляясь каждый раз, когда страна голосует. Сотрудники разведки, служащие президенту России Владимиру Путину, сделали мудрый выбор, подготовив атаку именно в социальных сетях. На долю Facebook приходится почти 80% всего мобильного трафика социальных сетей, а на долю Google – почти 90% всей рекламы, связанной с онлайн-поиском. Наводнив эти две платформы автоматическими сообщениями от десятков тысяч фиктивных пользователей, Россия получила возможность сеять рознь в сферах экономики, политики и межнациональных отношений. Более того, всё это России дешево обошлось. Как сообщается, благодаря весьма умеренным закупкам рекламы в Facebook российские агенты получили доступ к золотой жиле данных онлайн-рекламы (в том числе к инструментам Facebook, помогающим подбирать целевую аудиторию). Это давало возможность расшарить российские фейковые новости сотни миллионов раз. По оценкам, в ходе этой тайной атаки 400 тысяч ботов (программ, выполняющих автоматические команды) отправили миллионы фиктивных политических сообщений, которые, в свою очередь, сгенерировали примерно 20% всего трафика в Twitter в последний месяц избирательной кампании. Плохо уже то, что ключевые бренды мира технологий оказались не готовы отразить внешнее вмешательство в самые важные выборы в Америке. Но еще больше тревожит упорное отрицание гигантами социальных сетей ответственности за те объемы искаженной и фальшивой информации, которую они представляли как новости, даже несмотря на то, что роль России в этой деле становится все более очевидной. Если отмести технологический лепет об улучшении алгоритмов, повышении прозрачности и приверженности правде, окажется, что все «исправления» в Силиконовой долине скрывают простой факт: ее технологии не созданы для сортировки правды и лжи, для проверки точности и исправления ошибок. Ровно наоборот: они разработаны с целью максимально повышать число кликов, шеров и лайков. Магнаты социальных сетей стремятся вытеснить традиционные СМИ в качестве мировых информационных платформ, при этом беззаботно игнорируя фундаментальные ценности журналистики, ее процессы и цели. Именно этой безответственности и хотят противодействовать соавторы нового законопроекта о прозрачности в рекламе. Впрочем, Россия не смогла бы преуспеть в атаке на американских избирателей, если бы не вторая проблема: плохо образованный электорат уязвим для манипуляций. Эрозия обучения основам гражданственности в школах и закрытие местных газет (и, как следствие, меньшее понимание обществом проблем и политических процессов) исподволь создают плодородную почву для распространения дезинформации. Вот доказательства. Проведенный в 2005 году Американской ассоциацией юристов опрос показал, что 50% американцев не могут правильно назвать три ветви государственной власти в стране. Когда в 2015 году тот же самый вопрос задал Центр изучения государственной политики им. Анненбергов, процент таких респондентов вырос до двух третей, а 32% – шокирующая цифра – не смогли назвать ни одной ветви власти. Эта негативная тенденция демонстрирует явную связь с возрастом. По данным проведенного в 2016 году исследования американцев с университетским дипломом, люди старше 65 лет знают намного больше о том, как работает власть, чем те, кому меньше 34 лет. Есть четкая корреляция между демократической безграмотностью и снижением акцента на обучении основам гражданственности, государственного управления и истории в школах. Так, в 2006 году общенациональное исследование, отслеживающее результаты учащихся по различным предметам, обнаружило, что лишь четверть учеников выпускных классов в Америке имеют хорошие баллы по основам гражданственности. Десять лет спустя их доля упала ниже 25%. Неудивительно, что общее качество образования и доступ к базовым курсам основ гражданственности также снизились за последние годы. В 2011 году аналитический центр, ранжирующий 50 штатов страны по качеству курса истории США в старших классах их средних школ, поставил 28 штатам оценку неудовлетворительно. В ходе проведенного в 2016 году опроса в 1000 гуманитарных колледжей выяснилось, что только в 18% колледжей для получения диплома нужно обязательно прослушать курс истории США или основ госуправления. Сами по себе уроки в средней школе и курс в университете не могут уберечь легковерных избирателей от интереса к фальшивым новостям и разжигающей рознь дезинформации. Однако вирусное распространение фейковых новостей, запущенное российскими агентами, выявило простой факт: если у электората нет базового гражданского образования, он с большей вероятностью становится жертвой провокаций, призванных обострить партийные противоречия. Перемены в индустрии новостей повышают этот риск. Поскольку гиганты Интернета забирают рекламные доходы у традиционных СМИ, социальные сети превращаются для многих в главный источник новостей. Традиционная пресса, особенно местные газеты, исчезает, сужая доступ избирателей к информации, которая критически важна для принятия информированных политических решений. Цифры шокируют. Начиная с 2004 года, 10% местных газет США закрылись или объединились. Из тех, кто выжил, более трети сменили собственника, что усилило концентрацию отрасли в руках немногих. Результатом стали увольнения, сокращение расходов и числа публикаций о национальных и местных проблемах. Гражданская ответственность СМИ тоже, похоже, снизилась. В руководстве для менеджеров, подготовленном одной инвестиционной фирмой, которая владеет тремя ежедневными и 43 еженедельными газетами, прямо говорится: «Наш клиент – рекламодатель. Читатели – это клиенты наших клиентов. [Поэтому] мы работаем с гибкими сотрудниками ньюсрума». Вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США – симптом более серьезных проблем США. Когда население не вполне понимает собственную демократическую систему, это должно тревожить не только преподавателей основ гражданственности, но и экспертов по национальной безопасности. США не нужен был Путин, чтобы прийти к такому выводу. «Если нация хочет быть невежественной и свободной, – предупреждал Томас Джефферсон, – она хочет того, чего никогда не бывало и никогда не будет».

Кент Харрингтон – бывший старший аналитик ЦРУ и директор по связям с общественностью, работал руководителем Национальной разведки по Восточной Азии и главой резидентуры в Азии. Copyright: Project Syndicate, 2017. www.project-syndicate.org статью прочитали: 21 человек Комментарии ﻿

