дата публикации 09.11.17 05:24 скаут: Игорь Львович “TUT.by”,

""От имени WADA предлагали деньги и убежище в США". СК России опроверг доводы Макларена о допинге" Белоруссия - 08 ноября 2017 г. "От имени WADA предлагали деньги и убежище в США" 8 ноября 2017 SPORT.TUT.BY Следственный комитет России опубликовал предварительные результаты расследования по поводу информации из скандального доклада Ричарда Макларена о допинге в России. Итогом стало возбуждение еще одного уголовного дела в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который прежде возглавлял Антидопинговый центр России.

Григорий Родченков. Фото: Emily Berl for The New York Times Исходя из собранных доказательств Следственный комитет пришел к выводу, что Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов и письма WADA о хранении таких проб. В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США. СК России в сообщении на своем сайтеопровергает доводы независимого эксперта WADA Макларена о подмене на зимней Олимпиаде в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы для завоевания спортсменами максимального количества медалей. Следователями допрошено более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории Российской Федерации, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра. Но ни один из них не подтвердил существования некой допинговой программы. Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер.

Ряд тренеров и спортсменов дали показания о том, что Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии выявленные как допинг. Во время следственных действий по уголовному делу проведен осмотр помещений в здании, которое использовалось в период Олимпийских игр в качестве антидопинговой лаборатории. При этом СК России подчеркивает, что сам Макларен в ходе своего расследования этого не сделал. Допрошены строители, охрана здания и обслуживающий персонал, работавшие в период Олимпиады. Исходя из осмотров с участием специалистов и показаний многочисленных свидетелей СК опроверг домыслы о наличии в стене здания лаборатории отверстия и выносе через него допинг-проб российских спортсменов. Кроме того, эксперты опровергли утверждения о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные путем добавления соли или дистиллированной воды, на что, как заявлял Макларен, указывают аномальные результаты биоматериала. В ходе сложных и длительных исследований было установлено, что названные «аномальными» показатели связаны с особенностями физиологических обменных процессов в почках человека после физических нагрузок, а также объемом и составом выпитых жидкостей. СК считает несостоятельным довод Макларена о возможности вскрытия бутылок «Берег Кит» для хранения допинг-проб спортсменов производства швейцарской компании «Берлингер». Экспертами еще в марте 2017 года дано заключение о невозможности вскрытия полностью закрытой крышки бутылки без разрушения ее целостности. В настоящее время экспертами изучается противоречивый вывод Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок при не полностью закрытой крышке. Кроме того, по утверждению СК России, следствием получены данные об отсутствии у WADA каких-либо доказательств виновности России в массовом употреблении допинга спортсменами. Установлено, что находящиеся в США и сотрудничающие с профессором Маклареном Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марине Дикунец и предлагали от имени Макларена и WADA в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов. Но указанные базы данных, содержащиеся на жестких дисках, были в установленном уголовно-процессуальным законом порядке изъяты и в настоящее время находятся в распоряжении следствия. Официальный представитель СК России Светлана Петренко полагает, что это обстоятельство свидетельствует совсем не в пользу «поспешных и противоречивых выводов WADA и Макларена». Поскольку Дикунец добровольно сообщила следователям о поступивших предложениях, все ее дальнейшие переговоры с Родченковым и Соболевским были в установленном порядке зафиксированы и находятся в распоряжении следствия. СК России заявляет о том, что действия Родченкова, Соболевского и иных лиц свидетельствуют о попытках воспрепятствования всестороннему, полному, объективному расследованию уголовного дела, что как в мировой практике, так и в соответствии с российским законодательством является уголовно наказуемым деянием. В связи с этим в отношении Родченкова, Соболевского и иных пока неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Ранее сообщалось, что Родченкову грозит 10 лет тюрьмы. В сентябре 2017 года интервью The New York Times Родченков рассказал о готовившемся на него покушении. Родченков перебрался в США в январе 2016 года, после чего обвинил многих российских медалистов Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов и стал героем фильма немецкой компании ARD о допинге в России. Признания Родченкова послужили поводом для начала расследования WADA. Специальную комиссию возглавил канадский профессор Ричард Макларен. По итогам его доклада российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не пустили на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а от Паралимпиады-2016 сборная России была отстранена в полном составе. статью прочитали: 14 человек Комментарии