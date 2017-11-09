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опубликовано редакцией на Переводике 09.11.17 12:32
скаут: mihailmur2018; переводчик mihailmur2018;
 
 

Соловьев прокомментировал слова Собчак о вине России в американских санкциях


Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова потенциального кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о вине Москвы в антироссийских санкциях. 


"Ксения Собчак считает, что, если она училась в МГИМО, она вдруг стала разбираться в международных отношениях. Я считаю, ей сразу надо претендовать на роль либо руководителя ООН, либо, так как она вдруг стала судить о юридическом аспекте международных дел, на роль судьи в международном трибунале. Но, по-моему, такие фамилии не фигурируют в списке кандидатов. Поэтому Ксения Собчак, конечно, может заявлять о чем угодно, но смешно даже всерьез пытаться это обсуждать, так как этот вопрос (вопрос принадлежности Крыма) уже давно историей решен", — сказал Соловьев.


Ранее Собчак заявила, что поддерживает антироссийские санкции и считает, что Москва сама виновата в них. При этом отметила несправедливость того, что от них страдают граждане страны. Журналистка также повторила, что, по ее мнению, с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине.

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теги: Россия  
   
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