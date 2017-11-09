Виталий Милонов призвал Собчак покаяться за «проамериканский грех»

«Ксения Анатольевна, без сомнения, должна покаяться, публично повиниться за свою позицию относительно антироссийской политики Запада. Санкции, конечно, вещь неприятная, но мы и не такое проходили. Но радоваться, встречать оккупантов цветами и песнями, делать своей стране хуже — позиция странная, заслуживающая осуждения, — сказал Милонов. — Ей стоит прислушаться к специалистам, экономистам, подтянуть свое патриотическое чувство: набраться смелости и по-женски попросить у народа прощения за свой проамериканский грех. Люди у нас хорошие и добрые».





Ранее Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, согласно которому «Крым — украинский». При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан. Она привела в пример российских студентов, которые теперь не могут посетить США из-за ужесточения правил получения виз.