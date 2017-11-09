навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
09.11.17   Редакция

Виталий Милонов призвал Собчак покаяться за «проамериканский грех»

(0)
09.11.17  

Уроки Русской революции для кризисного Запада: обзор мировых СМИ

(0)
 
08.11.17   Редакция

Израиль vs Иран. Кто создал врага?

(0)
 
08.11.17  

В поисках неуловимых "денег Путина"

(0)
 
07.11.17  

"Большевики — это власть жидов"

(0)
 
07.11.17   Редакция

Покровители террора

(0)
 
06.11.17   Редакция

Россия требует, чтобы ООН отложила доклад, обвиняющий Сирию в атаке зарином

(0)

последние за вчера, 08.11.17  
 
19:22   Редакция

Израиль vs Иран. Кто создал врага?

(0)
 
06:08  

В поисках неуловимых "денег Путина"

(0)
 
05:30  

Экономисты подсчитали: сколько средняя канадская семья.....

(0)
 
05:11   Редакция

贝加尔湖见证了中俄合作热潮 Китайцы инвестируют в районы возле озера Байкал

(0)
 
03:32  

1917 год: Как Россия изменила мир

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
09.11.17 08:24    
Олька Просто стихи (829)
09.11.17 04:09    
Lastori Россия (42)
06.11.17 13:45    
Fomand Снаряжение (1)
03.11.17 16:47    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (188)
01.11.17 23:07    
Eddie1 Богатые дети России (44)
01.11.17 13:52    
Sergeolov Принадлежности для школы детям (1)
29.10.17 19:44    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
29.10.17 11:02    
akumkol5 Чем интересна личность Коко Шанель? (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 09.11.17 14:22
скаут: mihailmur2018; переводчик mihailmur2018;
 
 

Виталий Милонов призвал Собчак покаяться за «проамериканский грех»


Одиозный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал кандидата в президенты Ксению Собчак покаяться за ее позицию по поводу антироссийских санкций США и попросить прощения за «проамериканский грех».

«Ксения Анатольевна, без сомнения, должна покаяться, публично повиниться за свою позицию относительно антироссийской политики Запада. Санкции, конечно, вещь неприятная, но мы и не такое проходили. Но радоваться, встречать оккупантов цветами и песнями, делать своей стране хуже — позиция странная, заслуживающая осуждения, — сказал Милонов. — Ей стоит прислушаться к специалистам, экономистам, подтянуть свое патриотическое чувство: набраться смелости и по-женски попросить у народа прощения за свой проамериканский грех. Люди у нас хорошие и добрые». 


Ранее Собчак в интервью телеканалу CNN заявила, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США. По ее мнению, Россия нарушила нормы международного права, согласно которому «Крым — украинский». При этом, по ее словам, США должны разделять в своей санкционной политике власти РФ и обычных граждан. Она привела в пример российских студентов, которые теперь не могут посетить США из-за ужесточения правил получения виз.


статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 