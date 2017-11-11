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дата публикации 11.11.17 00:15
скаут: Игорь Львович;
   
 

Зачем Владимир Путин дал денег на «Матильду»



Скажу честно, после всей той шумихи, которая была поднята вокруг фильма, и первых отзывов идти не него не хотелось. Но уже к двадцатой минуте фильма меня из кинотеатра было не вытащить. Я понял, почему российские власти стали «соучастниками» этой картины, и хотел только выяснить, насколько удачно они вложили свои деньги.

Вначале несколько слов о самом фильме
Фильм «Матильда» такой же исторический, как и фильм «Крым», вышедший в прокат месяцем ранее. К «Крыму» мы еще обязательно вернемся, а пока давайте разберемся, зачем Кремлю понадобился такой фильм, как «Матильда».
Чтобы понять, зачем, надо выяснить, о чем этот фильм. На фоне направленности предпремьерной истерии я грешным делом ожидал нарваться на антиправославную ленту. И первым открытием фильма для меня стало то, что в нем нет ничего антиправославного (для тех, кто не считает Николая II святым). Нет, от слова совсем.


А вот царская семья (вся без исключений) показана с самой неприглядной стороны. Причем это подчеркивалось массой деталей и откровенно выдуманных и маразматических сюжетных линий. Причем здесь, на мой взгляд, был допущен откровенный перебор. Нельзя слишком явно внушать зрителю основную мысль. Можно нарваться на обратный эффект (что в конечном итоге и получилось).
Николай II представлен человеком, не только не способным управлять страной, но и явно недостойным этой высокой чести. Более того, даже его отец, император Александр III, показан с далеко не самой лучшей стороны. 

В фильме нет непреклонного и непоколебимого русского патриота-царя, каким он был согласно официальной версии. Есть обычный государь, со своими слабостями и тараканами в голове. 
Если не знать официальной истории или прослушать ее в школе вполуха, то после просмотра «Матильды» возникает невольно вопрос: «И мы что, должны всеми этими персонажами гордиться»?
Нет, конечно, не должны. Именно в этом и состоит основной посыл фильма. И именно его и должны впитать те, кто некритически будет смотреть ленту. 
Итак, фильм изначально задумывался и снимался как чисто антимонархический фильм. Разобравшись с этим, давайте попытаемся ответить на главный вопрос: зачем это нужно Владимиру Путину?
Каким путем двигаться России
На самом деле в России уже очень скоро может встать важнейший для нее вопрос о преемственности власти. Кто возглавит страну после того, как Владимир Путин отойдет от дел? Причем здесь даже не важны ФИО нового лидера. А важен тот курс, которым он поведет страну.
А путей ровно четыре.
1. Модернизированный советский.
 2. Либеральный.
 3. Национал-патриотический.
 4. Монархическо-патриотический.
Модернизированный советский. Это путь, которым ведет сегодня Россию Владимир Путин. В чем-то он напоминает китайский, но со своей российской спецификой. И чтобы расчистить дорогу своему приемнику, он должен задавить максимально сильно всех оппонентов. 
Либеральный. У данного «направления» на сегодня все очень плохо. Либералы полностью себя дискредитировали в 1990-е, а сейчас впали в полнейший маразм. Старые кадры уходят, а новые пока ходят в политические ясли. При этом Кремль откровенно закатывает либеральное движение в асфальт, и на сегодня можно с уверенностью сказать, что либералы России не опасны. 
Национал-патриотический. Здесь все просто: «Россия для русских» и т.д. Этот путь русских билецких и ярошей. Сами по себе они не особенно сильны, но их смычка с патриотами-монархистами может быть опасна власти. Не сегодня, конечно, а когда Россия вступит на путь смены лидера. 
Монархическо-патриотический. Очень крепкая в России группа, у которой очень много как явных, так и скрытых сторонников. Ее сила состоит в очень гибкой идеологии. За прошедшие 25 лет она находила общий язык со всеми остальными течениями. Они совершенно спокойно могут объединить усилия с кем угодно и при этом не будут терять своей «идентичности» и силы. Уже сегодня монархисты имеют десятки только открытых сторонников в Думе. А самое важное, что ее позиции в армии, дипломатическом корпусе и силовых структурах России крайне сильны. А значит, они опасны. 
На сегодня это, пожалуй, единственный реальный конкурент нынешней власти. Да, пока есть Путин, шансов у них нет никаких, а вот потом…
Именно по двум последним группам (в первую очередь последней) и бьет фильм «Матильда». Будь режиссер и сценаристы поталантливее, они бы смогли создать не убогий фильм-посмешище, а реально классную антиагитку против монархистов. Точно так же, как и фильм «Крым», ставший настоящим мощнейшим оружием против «национал-патриотов» (о нем автор писал подробно месяц назад):

Фильм «Крым», или Назад в будущее Украины
Причем «Крым» можно привести в качестве примера удачной «инвестиции» власти. Вложенные в него государственные деньги отбились сполна. А с «Матильдой» все вышло, мягко говоря, не очень.
Именно поэтому я согласен с теми, кто считает, что государственные средства из российского бюджета в данном случае были выброшены на ветер. Но, как вы понимаете, побудительные мотивы у меня несколько иные и отличаются от критиков фильма из «патриотического» лагеря.+
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)

статью прочитали: 45 человек

   
теги: Россия  
   
Комментарии 
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Инна, 11.11.2017 01:27:17
Быстро же украинские "перебежчики" занялись агитпропом против ВВП. "Путин дал деньги на "Матильду" - А кто, интересно, продвигал Поклонскую в прокуроры Крыма и теперь в кандидаты в президенты РФ? Те самые монархисты, за которых новоиспеченный онолитег переживает.

Украинские политические лицедеи всех мастей достали до невозможности.

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