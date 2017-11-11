ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ?

Сегодня перед началом статьи воспользуюсь случаем, и хочу напомнить то, что в США на Атлантическом заседании в 2016 г., сказала, да просто «сказанула» Надежда Савченко? «Нынешняя власть Украины должна уйти в отставку!». Конечно, Н.Савченко не «закоренелый» политик, это лицо, случайно «влетевшее» в это «шобло-бабло»! Однако, в бизнесе проект, который не дает результата больше полгода – закрывают. Политический проект – «жить по-новому» накрылся мокрым полотенцем, однако его проектанты вцепились в свои кресла мертвой хваткой и уже 3 года ищут любые предлоги лишь бы их не отодвинули от бюджетного корыта, отсюда антисоциальные реформы .

Сегодня, уже большинство наших граждан, кроме нашей власти - видят, что Украина стала на путь Руанды как колониально зависимого государства, а эти силлогизмы ( вид рассуждения) все больше находит подтверждение в направленности действий новых олигархических групп, где желание: - мне, и опять мне и только мне, что обязательно приведет к потери суверенности Украины, разрушит политику, дающей возможность жить в мире, без конфронтации со всеми соседями.

Украина практически оказалась на обочине дороги по развитию как нормального общества так и государства. Мы наблюдаем, что к власти допущены не компетентные люди, как говорится не построившие собачий будки, однако уже раздражающие людей своими безразмерным объёмом зарплат и уровнем не понимания обстоятельств, в которых они находятся.

Другими словами, движение государства не отвечает Декларации об государственном суверенитете Украины от 1991 года, а управление государства не отвечает требованиям времени и Конституция, нам в Украине необходима, смена организации управления и структуры государства, которые бы отвечали тем условиям сегодняшних реалий, в которых находится Украина, не говоря уже о тех угрозах, которые власть уготовила народу Украины, роль изгоя на собственной земле.

Власть не присматривается к последствиям Brexit для Англии и Швейцарии, которая отказалась стать обьедененной частью Европы – они, что не хотят присоединится к «Европейской семье» или там находится ?

Мы слышим, что сегодня уже звучат призывы к выходу из Евросоюза в Германии, Франции, Италии, а Каталония приступила к расшатыванию Испании.

Призрак раскола бродит по Европе.

Возникает вопрос, а почему так происходит?

Да потому, что власть Украины в своих действиях, так же как и власть в Испании не учитывает, что на территории Украины проживают и другие народы и народностей, а их в Украине более 134 и вся наша история, от Киевской Руси до дней сегодняшних, отмечена борьбой за сохранение нашей идентичности, нашей свободы, наших прав жить по своим канонам, принципам и заветам дедов, отцов и наших мудрецов. Власть не может дать ответ на протяжении 26 лет, - «что она строит»?.

А ведь Украина ещё более много национальна, чем ЕС, а само ЕС уже не выдерживает стремления населяющих Западную Европу народов на сохранение свой идентичности, отсюда и проблемы ЕС в сфере национальных вопросов. Последние обострения национальных вопросов с Венгрией, Польшей этот вывод подтверждает.

Власть Украины, пытается, так же как и чиновник в ЕС, стереть у народов идентичность за счет создания новой нации – «Евронации» и навязать народу Украины хозяина, привить народу не свойственные ему желания в стяжательстве, аморальном поведении и все это под лозунгом – «прав человека». При этом игнорируя, права народа на свои моральные устои, правила общежития. То-есть, мы присутствуем при попытке лишить народ Украины, его истории и создать так сказать массу без рода и племени, только с одной целью - ожидание светлого экономического будущего, не кажется ли Вам, что - это сродни построения общества в котором социальный дарвинизм стоит на первом месте в программах про властных структур, которые сегодня получают из бюджета комиссионные за распространения в Украине выявленных отношений в природе и внедрение их в гражданское общество Украины под видом прав человека.

«Восточно Европейская Швейцария, как реальность» – построение Восточноевропейской Швейцарии! Я неоднократно в различных статьях, публикациях, блогах и т.д. предлагал, даже настаивал, на рассмотрении пути сохранения неприкосновенным нашего собственного дома (библейского КОВЧЕГА) – сохранения суверенности Украины, политики, дающей возможность жить в мире, без конфронтации со всеми соседями, вне зависимости на Западе или Востоке! Образно, как это было сказано в одной из моих, опубликованных ранее статей– построение Восточноевропейской Швейцарии!

Впрочем, статья не только об этом, а о том, что изменилось за годы независимости и каковы перспективы. В связи с последними событиями, предлагаю вам, уважаемые читатели, вашему вниманию статью - « НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ?!ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ ЕГО ИСТРЕБЛЕНИЯ?! ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ? » , которая уже публиковалась и которую публикую без изменений, т.е. в первоначально опубликованной редакции , после ознакомления с которой вам, уважаемый читатель, предоставляется ваше же неотъемлемое право, высказать своё мнение, вне зависимости от того, что разные политики многие из предложений включают в свои программ – это их право и только подтверждает, что в сделанных предложениях был прямой интерес для народа, но властью это игнорируется.

Прошу, помни про оккупацию Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

Итак – повторенье – мать ученья!

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ?!

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ ЕГО ИСТРЕБЛЕНИЯ?!

ТАК ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ, БРАТЬЯ?

Народы создавали государства для защиты от врага, как внешнего, так и внутреннего, для самозащиты. Чтобы пло­диться и размножаться. До­стигать процветания.

И вот расплодились. Размножились. На Земле стало тесно. Кроме того, в одних местах невыносимая для человека жара, в других прохладно, весело и приятно, в третьих – вечный лед и минус 50 градусов!! Климат на Земле под влиянием нашего же размножения и образа жизни – меняется.

А тут ещё всякие либерасты ищут где подешевле купить – сырьё – конечно лучше просто отнять, и где и как подороже продать продукцию, желательно за предоставляемые покупателям кредиты, чтобы иметь двойную выгоду, высокие цены на товар и доход в процентах от кредитования! А напечатать деньги – ну что это стоит? Как говорят в народе – ноль, ноль и хрен по вдоль!

В 60-х годах XX века на базе “элитарных клубов” (прежде всего Римского клуба), постепенно объединяю­щих власть имущих на планете вне зависимости от их гражданства и национальности, был дан четкий прогноз, что при имеющихся темпах прироста населения человечество будет обречено на глобальный кризис к 2030–2050 годам.

Прогноз привел к тому, что правящие и финансовые “элиты” Земли стали всерьез думать о собственном спа­сении и собственном выживании в условиях неминуемого кризиса. Именно это привело к феномену создания теневого “мирового правительства” и процессу глобализации. «Элиты» всех государств пришли к выводу, что смо­гут выжить только вместе, и только замедляя рождаемость, как, к примеру, было, да во многом и остаётся на сегодняшний день в Китае – одна семья, один ребёнок.

Как бы это не было смешно, на первый, непросвещённый, взгляд, но такая проблема, пусть и не в совсем близком и обозримом будущем, но существует.

Как известно, политику государств определяет не на­род (вообще, понятие “демократия” — есть фикция, самое грязное искажение со времен Римской империи греческого понятия «Демос» - народ! Одного только появления ростовщичества было достаточно не только для искажения понятия демократия, но и начала подкупа избирателей, избрания холуёв в органы управления и т.д. и т.п.

Но и это тоже называется жизнь! Другими словами, циничная ложь, возникшая в условиях чудовищного рабовладения, привела и к искажению смысла демократия. Так что, уважаемые читатели, не стоит душевно встречать тех, кто громче всех кричит о демократии – это похоже на крик жулика – Держи вора!

Понятие, что политику государств определяет народ через выборы, давно и окончательно утратило свой смысл!

Когда, к концу II тысячелетия нашей эры полностью сформировалась космополитическая, то есть вненациональная и внегосударственная “суперэлита”, включившая в себя местные национально-государственные “элиты”, тогда и произошел переворот в политике формирования власти. После основания, точнее самоформирования «бригады», чтобы было понятнее тем, кто прошёл через наши лихие 90-е годы, формирования «бригады» на основе финансовых интересов людей с достаточными средствами – в сегодняшнем понимании - с много миллиардными состояниями, на повестке дня стал вопрос сохранения состояний, в том числе и от и при всяких и всяческих революций – от Французских, через революцию 1917 года и до наших майданов! У этой, так называемой, всемирной “суперэли­ты”, на повестке дня стал также вопрос их выживания – земля не будет в состоянии прокормить два – три десятка миллиардов людей, а нас, совместно, уже переваливает за 7 миллиардов, т.е. над этим следует думать!

Как результат идиотских размышлений, соответственно, идиотских решений, государства за несколько десятилетий, из защитников своих народов, буквально на наших глазах, трансформировались в истребителей, в ак­тивных и последовательных уничтожителей, как своих граждан, так и граждан иных государств!

Теперь рассмотрим основные методы истребления, ис­пользуемые в совокупности.

“Суперэлитой”, в качестве оружия для массового истребления людей, т.е. в качестве оружия массового их уничтожения, давно используется не огнестрельное оружие, хотя и не без этого, а то, что на взгляд непросвещённой части населения разных стран, похоже на детские и юношеские шалости, увлечение удовольствиями, короче – перечисляю:

– искусственно прививаемая с юных лет массовая нар­комания планетарного масштаба;

– тотальная алкоголизация человечества; это оружие массового истребления людей остается пока самым силь­ным и действенным; последние годы порог спаивания опущен до 10–12 лет; массированно и ускоренными тем­пами при посредстве самого тяжелого пивного алкого­лизма внедряются детский и женский алкоголизм; то есть алкоголизацию можно и нужно рассматри­вать как этническое оружие массового поражения;

– фармацевтика и внедрение религиозной веры в “спа­сительное” действие лекарств, т.е., фактически, они полно­стью нарушают баланс и саморегулирование организма, уби­вают человека или превращают его в лекарственного нар­комана; а тотальное навязывание транквилизаторов, ан­тидепрессантов и нейролептиков, уничтожающих мозг, — это прямое убийство людей;

– повсеместно внедряемое питание с “пищевыми”, “ви­та­мин­ны­ми”, “генетическими” добавками, заменителями и консервантами (сама “суперэлита” никогда не пользу­ется ничем подобным!); все это приводит к разрушению иммунной системы, разбалансировке организма, тяже­лейшим хроническим заболеваниям, передающимся по наследству (то есть истребление на поколения вперед);

– искусственно внедряемые однополые “браки”, педе­растия, лесбиянство... колоссальные средства затрачива­ются для внушения школьникам, что быть педерастами, лесбиянками, извращенцами не только не аморально, фи­зически опасно, стыдно, но наоборот: естественно, модно, “продвинуто”, “клево”, современно, прогрессивно, либе­рально и выгодно; на это работают все СМИ, вся мировая пропаганда, вместо неблагозвучных слов типа “педера­сты” и т. д. внедряются красиво звучащие “голубые”, “геи”, “бисексуалы”, “нетрадиционалы”; сверхзадача од­на — лишить людей потомства, пресечь природный прин­цип: “плодитесь и размножайтесь”, и тем самым истре­блять род человеческий;

– повальная пропаганда абортов и противозачаточных средств; испокон веков убийство человеческих зароды­шей считалось государственным преступлением и тяг­чайшим грехом, так как убивались живые дети, будущее человечества; в последние три десятилетия впервые в ми­ровой истории государства сами стали навязывать поли­тику тотальной абортизации (убийства детей) и контрацепции, в том числе и с целью использования убитых де­тей (а это сотни миллионов детей в год) для парфюмерии, фармакологии, омоложения дряхлеющих членов “супер­элиты”;

– тотальная пропаганда и навязывание ранних браков, приводящее к глобальному распространению педофилии, торговле детьми, рождению дебилов, паралитиков, бес­плодию, психическим болезням и ранней смерти;

– массированная продажа детей на “усыновление”, то есть фактически на истребление их в “тайных” публич­ных домах, гаремах и, в первую очередь, в транспланталогических клиниках, где истребление и расчленение вы­возимых детей поставлено на конвейер;

– искусственно навязываемая женщинам “феминиза­ция”, то есть разжигание в женщинах ненависти к муж­чинам, сталкивание их на ложный и гибель­ный путь “борьбы” с мужчинами и натравливание на мужчин;

– массированно-тотальное распространение порногра­фии, секс-шопов, стрип-клубов, “женских” и “мужских” журналов, что ведет ко всё большему распространению “самоудовлетворения”, онанизма, другими словами, и, как следствие, сокращению населения;

– проститутизация детей, девушек, юношей, женщин; навязывание всеми средствами пропаганды привлека­тельного образа проститутки-путаны, проститутки-педераста, ведущих роскошный, независимый “красивый” образ жизни;

– пацифизм; всеми средствами массовой пропаганды юношам прививается непримиримая ненависть к армии, непреодолимый страх перед армией;

– создание в лабораториях и распространение эпиде­мий неизлечимых болезней: СПИДа, лихорадки Эболы, атипичной пневмонии и др. обеспечивает уничтожение сотен миллионов людей;

– создание искусственных очагов “конфликтов” типа Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии; данные “конфликты” разрешимы в течение двух-трех недель; но они используются годами, как превосходный инструмент постоянного истребления людей, в основном, молодежи, репродуктивного возраста;

– фактически отсутствующее здравоохранение, когда боль­ных и особенно пожилых просто умерщвляют в больни­цах при полностью излечимых болезнях;

– отключение электроэнергии, теплоснабжения в зим­ний период (при фантастическом экспорте и того, и дру­гого).

А теперь, уважаемый читатель, ответь сам себе, насколько все, выше перечисленные, вопросы, свойственны мусульманам, у которых за лесбиянство или сожительство двух мужиков, за распространение наркотиков в их, мусульманских странах, даже за открытую проституцию на улицах, просто уничтожают, как заразу! Тогда, ответив сам себе на эти вопросы, задай себе следующий! Так кто планово уничтожает белую расу людей? С чьего благословения или по чьей указке? А вторжение америкосов и, так званых европейцев, в жизнь и порядок в мусульманских странах, чем оборачивается для них самих? Нашествием мусульман на земли, как западноевропейских стран, так и америкосов! Но у мусульман, семья, у которой менее десяти детей, считается бедной! А есть ли для мусульман ограничения на рождение детей в европейских странах, тем более, когда из бюджетов этих стран выделяются средства на содержание этих детей в таких семьях, причем в суммах, позволяющих жить не работая! Никаких ограничений! Значит это путь к постепенному замещению наций и, что уж скрывать - и религии - в западноевропейских странах! Так кто же, сегодня, страдающие нации и, позвольте, прозаичный вопрос – так куда же мы, украинцы, так рвёмся, что лопается задница, чтобы мягче выразиться!

Перечисленные выше методы массового истребления людей не являются какими-то случайными “недочетами, ошибками” государств, правительств и “непосильными, невыполнимыми задачами” для них. Все перечисленные беды вполне преодолимы. И по отдельным позициям Сингапур, Китай, ряд исламских стран доказы­вают это. Государства обладают всеми возможностями для прекращения истребления своего народонаселения. Но государства, где довлеет власть этих «суперэлит» — делают все возможное для усиления и ускорения процесса истребле­ния собственного населения. Зачем, позвольте спросит?

Так и ответ напрашивается сам собой – уничтожить население в других странах – в Китае, в Индии, в мусульманских странах, да в той же России, им не под силу, а в своих странах – гуляй, не хочу. Вот и проясняется смысл натравливания славян на славян, мусульман на мусульман, да тех же арабов на арабов и турков! Чем больше они уничтожат друг друга, тем легче поставить у них своих холуёв во власть и пользоваться их природными ресурсами, пока и они не подойдут к концу! А это дольше, чем уже наступающий конец в Западной Европе, да и в самих США! Ну, кто ответит, почему США 80 лет нефть покупали с других территорий, у других стран и только последние 3-4 года начали разработку своих сланцевых запасов? Да потому, что другие поняли, что их ресурсы не вечны и вздули цены! Вот и приходится за счёт увеличения объёмов производства сбивать цену на нефть! А как это отражается на цене промышленной продукции из этих заокеанских и западноевропейских стран? Да никак. Не меняются.

Ну почему В.Путин принял решение в ответ на санкции, ударить этих «санкционеров» по самым больным местам – по производству продуктов питания, по сельскому хозяйству? Да потому, что это наименее олигархическое производство – людей занято много, а сожрать всё сами не в состоянии! И куда тогда с этой продукцией? И что с занятостью населения? Что с квалификацией для работы в промышленных отраслях? Да и сколько людей могут найти себе применение в промышленности? Мизер, т.к. и эти отрасли страдают из-за тех же введенных санкций! И это разумное поведение власти США и ЕС? Попейте холодной воды, люди и придите в себя! Мы что, на своей шкуре не испытали результата всего изложенного выше?

Но вернёмся к началу статьи и сущности вопросов.

Именно с этой целью был сокрушен Советский Союз, который обеспечивал национальные интересы и прирост населения. Но он занимал 1/6 часть всей сухой поверхности на планете Земля, неимоверные территории с очень слабой заселённостью и с огромным запасом полезных ископаемых! Ну как же всё это оставлять другим народам – населявшим территорию СССР!!! После его искусственного разрушения, Украина, под вопли о демократизации, начала стремительно выми­рать и разбегаться, кто куда сможет! По международным квотам, Украине полагается к 2050 г. сократить население до 15 млн. человек. Это кто и на каком основании нам эти квоты установил? У вас, уважаемы читатели, не возникает желания этих «кто-то» послать, куда мы давно привыкли посылать всякую шалупень, ну, просто указать им направление – одесской лексикой, с Привоза – к Бениной маме!

И что мы, после ознакомления с этим материалом, скажем о, так называемых, клубах семёрки, клубах «по интересам», о «мировом правительстве», о всех тех, кто и сегодня, не понимая, что же они делают, рекомендуют, настаивают и настраивают, что же все они, с моей точки зрения, полные идиоты, пытаются реализовать на нашей и наших территориях?!

Пользуюсь случаем, хотел бы напомнить то, что в США на Атлантическом заседании, сказала, да просто «сказанула» Надежда Савченко? «Нынешняя власть Украины должна уйти в отставку!». Конечно, Н.Савченко не «закоренелый» политик, это лицо, случайно «влетевшее» в это «шобло-бабло»! Но Н.Савченко ещё вчера кое-как сводила концы с концами в низовом звене той же украинской армии. Так у неё, что – думаете короткая память! Нет, господа присяжные заседатели, эта девушка ещё не оторвалась от среды, в которой выросла и сформировалась, со всей, присущей низовому звену рачительностью! И дай ей бог, не обоср*ться.

Эта “суперэлита” чрезвычайно, почти панически боится и спешит с окончательным решением ею же выдуманной проблемы - с уменьшением численности населения на нашей Земле! И не только в связи с так называемым, приближающимся “кризисом перенаселения”, а в осяза­емом чудовищном страхе перед тем, что ее планы могут быть раскрыты и новый Нюрнбергский процесс приведет к ликвидации самой “элиты” и ее преступных приспешников.

В этом случае сомневаться в приговоре трибунала не приходится: глобальные преступления против человече­ства будут караться только смертной казнью. “Суперэлита” это прекрасно осознает. Она примет все меры, чтобы не допустить такого разрешения проблемы, вплоть до уничтожения человечества ядерным, химическим, бакте­риологическим и другим оружием массового поражения, не забывая, конечно, отравлять наших детей, натравливая их на родителей, друг на друга, рассказывать, как красиво выглядит самоубийство, посылать их воевать в другие страны, в т.ч. в мусульманские – опять таки молодость против молодости!

Исходя из этого, уважаемые читатели, глядя на деятельность своих государств, правительств, президентов, в нынешних условиях, могут ли они рассматриваться, как “отцы на­рода”, “отцы наций”, “гаранты” и “защитники”, особенно, если к власти приведены откровенные «холуи», которые за подачку, готовы на всё, вплоть до геноцида своего же народа?! Кто сам себе честно на это ответит?

Конечно, законодательно “элиты” всех государств обеспечили себя статьями в законах и конститу­циях, в криминальном кодексе, своими людьми даже в прокуратуре, они запрещают реальную борьбу с ними и даже реальную критику в их сторону. Любое народное восста­ние будет потоплено в крови (с этой целью и проводятся “реформы” по переводу народной армии в наемно-контрактную), то есть попутно “элита” решит часть ос­новной задачи, истребив дополнительно тысячи или мил­лионы людей. Но помимо восстаний и “неконституцион­ных” действий есть и иные формы сопротивления.

Человечество имеет полное право отказаться безропот­но идти на бойню, куда ведут его глобальная “суперэли­та” и местные “отцы народов”.

Это его право, данное ему не президентами, олигарха­ми, премьер-министрами, судами и прочими “гарантами”, а самой Природой и Богом – это право на жизнь”.

Надеюсь, что с утра, перед чашкой кофе или чая, будешь начинать день с мысли, что Ты сделал для превращения Америки в региональную державу", как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!». Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников.

Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

Остаётся вопрос – ЗАЧЕМ НАМ ВСЁ ЭТО НАДО? КТО ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНО ОТВЕТИТ?

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Для связи: solidarnost@transinform.net

Аналитический отдел

ОО «Союз солидарности и социальной справедливости»

адвокат А.Юрченко

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