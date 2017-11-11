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Минздрав бьет тревогу: в Израиле вспышка гонореи и хламидиоза

Специалисты объясняют это явление частой сменой партнеров, нежеланием пользоваться кондомами, а также назначением антибиотиков без анализов

Даниэль Штайсслингер

Фото: shutterstock

По данным минздрава Израиля, в последнее время существенно выросла заболеваемость гонореей и хламидиозом. Инфекционисты озабочены тем, что гонококк выработал устойчивость к большинству антибиотиков, и скоро гонорею станет нечем лечить.

По данным министерства, в 2017 году гонореей заразились 409 человек, а хламидиозом и трихомонозом – 775. Заболеваемость гонореей   выросла почти вдвое, а хламидиозом – на десятки процентов. Тенденция к росту венерической заболеваемости наблюдается уже несколько лет.

Инфекционисты во всем мире озабочены тем, что злоупотребление антибиотиками вызвало появление очень стойких штаммов микробов. По данным ВОЗ, стойкие гонококки существуют во многих странах мира, и этот микроб быстро приспосабливается к новым видам антибиотиков.

Возбудитель гонореи, гонококк, проникает в организм в области половых органов, заднего прохода и гортани. Особое беспокойство вызывает последняя локализация, вызываемая оральным сексом, поскольку бесконтрольный прием антибиотиков при болях в горле сильно распространен.

Разные виды устойчивости (резистентности) проявляет и хламидия. Этот микроорганизм вызывает воспаления тазовых органов, кровотечение, болезненность при половом акте и хронические воспаления половой системы, ведущие к бесплодию.

Другой проблемой обеих инфекций является то, что они нередко протекают бессимптомно (особенно гонорея у женщин), и человек продолжает заражать половых партнеров.

Одна из главных причин – отказ от кондомов

По словам заведующей инфекционным отделением больницы "Ха-Эмек" доктора Бибианы Хазан, у роста заболеваемости есть несколько причин. Главная – это беспорядочные половые контакты. Множатся сайты знакомств, растет число разводов и случайных одноразовых связей.

Фото: shutterstock

Победа над ВИЧ, который перестал вызывать смертельную болезнь, и наличие препарата PrEP против зарежения привели к тому, что множество людей не считают нужным предохраняться с помощью кондома, говорит доктор Хазан. А между тем презерватив - барьер не только для ВИЧ, но и для гонококков и хламидий.

Прием антибиотиков без анализа

Многие больные просят врача назначить лечение без анализа мочи. А между тем именно этот анализ позволяет точно определить вид микроба.

Некоторые люди начинают принимать антибиотики даже в отсутствие заражения - просто чтобы защититься после случайной связи. В результате число устойчивых микробов постоянно растет. В итоге может сложиться ситуация, когда инфекционных больных станет нечем лечить.

Гонококк открыл еврей

Гонорея - самая распространенная венерическая болезнь.  Ежегодно в мире ею заражаются 60 миллионов человек обоего пола. Только в одних США число заражений в год достигает 3 миллионов.

Гонококк открыл в конце XIX века немецкий врач еврейского происхождения Альберт Людвиг Нейссер. Название болезни переводится с греческого, как истечение семени – древние греки, впервые описавшие этот неприятный недуг, думали, что у больного из члена капает не гной, а сперма.

Как распознать болезнь

Болезнь передается при половом сношении, а женщины могут также заразить детей при родах, вызвав бленнорею – гонококковое воспаление глаз. Именно поэтому в Израиле и других развитых странах новорожденным вводят в глаза мазь с антибиотиками. Изредка возможно бытовое заражение при совместном использовании предметов личной гигиены.

Инкубационный период составляет 2-14 дней, но в большинстве случаев симптоматика появляется через 2-5 дней после заражения. У 30-60% больных женщин болезнь протекает бессимптомно. У остальных появляются выделения из влагалища, боли при мочеиспускании, кровотечения вне менструации или после полового акта. При обследовании гинеколог выявляет гнойное воспаление шейки матки.

У мужчин гонококк вызывает уретрит, сопровождающийся жжением при мочеиспускании и истечением гноя из члена. В тяжелых случаях возможна восходящая инфекция тазовых органов, с болями в животе, кровотечением, рвотой и лихорадкой. Микроб может также вызвать воспаление яичек и простаты, сопровождающиеся отечностью и болью в паху.

Если воротами инфекции стал задний проход, у больного появляются слизистые и гнойные выделения, кровотечения и боли при дефекации. Вместе с тем, гонококковая инфекция заднего прохода может протекать и бессимптомно.


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                        На фото:  Стойкий к  антибиотикам  гонококк

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теги: Израиль  
   
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