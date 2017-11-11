«Россия доминирует над Францией»: осужденный за педофилию Йоанн Барберо выступил с обвинениями

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
11.11.17  

«Матильда»

(0)
 
10.11.17   Редакция

Уничтожить США России хватит дюжины «Сарматов»

(0)
 
10.11.17  

The Washington Times: «Россия использует соцсети для распространения фейков об Украине»

(0)
 
09.11.17   Редакция

Хакеры из ФСБ атакуют

(0)
09.11.17  

Уроки Русской революции для кризисного Запада: обзор мировых СМИ

(0)
 
08.11.17   Редакция

Израиль vs Иран. Кто создал врага?

(0)
 
08.11.17  

В поисках неуловимых "денег Путина"

(0)

последние за вчера, 10.11.17  
 
23:11   Редакция

Уничтожить США России хватит дюжины «Сарматов»

(0)
 
22:38  

The Washington Times: «Россия использует соцсети для распространения фейков об Украине»

(0)
 
21:56  

"Гори в аду, Ципрас!"

(0)
 
17:40   Редакция

США и Россия близки к соглашению по Сирии

(0)
 
08:15   Редакция

Советские 70-е: “Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке…”

(0)
 
05:49  

Новости из Эстонии

(0)
 
05:43  

В Тбилиси забросали камнями машину российских туристов

(0)
 
03:02  

Роскошь войны и труд революции

(0)
 
02:46   Редакция

Реальный риск для глобальной экономики

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
09.11.17 08:24    
Олька Просто стихи (829)
09.11.17 04:09    
Lastori Россия (42)
06.11.17 13:45    
Fomand Снаряжение (1)
03.11.17 16:47    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (188)
01.11.17 23:07    
Eddie1 Богатые дети России (44)
01.11.17 13:52    
Sergeolov Принадлежности для школы детям (1)
29.10.17 19:44    
roodme физическая красота - что это такое? (37)
29.10.17 11:02    
akumkol5 Чем интересна личность Коко Шанель? (1)
 
дата публикации 11.11.17 04:23
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Россия доминирует над Францией»: осужденный за педофилию Йоанн Барберо выступил с обвинениями

Елена Габриелян  
media
Йоанн Барберо выступил на пресс-конференции в Нанте, 10 ноября 2017.
REUTERS/Stephane Mahe

Осужденный в Иркутске на 15 лет колонии бывший директор «Альянс Франсез» Йоанн Барберо выступил перед журналистами в своем родном городе Нанте, куда он вернулся на этой неделе, сбежав из-под домашнего ареста в России.


В феврале 2015 года Йоанна Барберо арестовали по обвинению в педофилии. По версии следствия, экс-директор иркутского отделения «Альянс Франсез» разместил порнографические фото и видео собственной 5-летней дочери на русском сайте для родителей. Созданный во Франции Комитет поддержки Барберо назвал это дело сфабрикованным. Защита подала иск в Европейский суд по правам человека.

Избрав в отношении французского гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу, российский суд два с половиной месяца спустя перевел его под домашний арест. Однако в сентябре прошлого года Йоанну Барберо удалось сбежать, а российский суд приговорил его заочно к 15 годам колонии строгого режима, объявив в розыск, в том числе международный. В течение 14 месяцев француз, как позднее выяснилось, скрывался в посольстве Франции. На прошлой неделе он решил тайно пересечь границу. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 2, подготовившего на эту тему документальный фильм:

«Я решил покинуть посольство и самостоятельно, незаконно пересечь границу. Я рисковал своей жизнью. Я не могу точно сказать, где именно я был, но я проходил в том месте, где стреляют и пускают собак. Я рисковал своей жизнью, я рисковал ради свободы, ради собственного достоинства… Это очень явный дипломатический провал, по крайней мере, провал со стороны некоторых представителей власти. В этой истории мы видим некомпетентность. Мы не умеем говорить с русскими. Мы ошибаемся в собеседнике. Постепенно это дело абсолютно регионального уровня переросло в дело по взятию в заложники федеральными властями (РФ — прим. RFI). Возможно, это что-то новое в отношениях между Москвой и Парижем. Мы видим, что Россия доминирует в двусторонних отношениях. Пять лет назад трудно было представить, чтобы сотрудника МИДа атаковали с такой самоуверенностью, а Франция при этом не могла бы ничего сделать в течение двух с половиной лет. Это что-то новое, и это очень красноречиво характеризует франко-российские отношения».

В ходе пресс-конференции в пятницу, 10 ноября, Барберо заявил, что 11 февраля 2015 года его жизнь изменилась. Он рассказал, как в этот день полицейские явились к нему домой. Йоанн Барберо поделился с прессой историей о том, как его задержали и как он находился под арестом. «Я здесь не для того, чтобы защищаться. Сегодня я обвиняю людей из МИДа», — цитирует радио France Bleu экс-директора иркутсткого «Альянс Франсез».

Йоанн Барберо рассказал, что ему удалось добраться до посольства Франции в Москве благодаря приложению Blablacar, связывающему пассажиров и водителей, которым по пути. Он вспоминает, что его принимал сам французский посол Жан-Морис Рипер (который сейчас занимает должность посла в Пекине). Посол, по словам Барберо, предупредил тогдашнего главу французского МИДа Жан-Марка Эро о нахождении в посольстве Йоанна Барберо. Последний утверждает, что Франция «сразу же, буквально в течение четверти часа, известила об этом господина Лаврова», хотя могла бы вывезти из России своего гражданина в течение трех дней. «Они, таким образом, прикрывали свой тыл… Они трусы», — выступил с такими обвинениями в адрес «трио Рипер, Олланд и Эро» осужденный в России француз.

Он объяснил журналистам, что покинуть на дипломатической машине посольство было бы «очень просто», но французское дипведомство не захотело этого делать. Пересечь границу «соседней с Россией страны» Барберо удалось с помощью российских друзей, говорит он. Прибыв 8 ноября в аэропорт Шарль де Голль, Йоанн Барберо заявил, что его не встречал никто из МИДа.

Выступая в пятницу в Нанте перед журналистами, он опроверг слухи о том, что якобы является французским агентом. «С самого начала моего задержания я и вправду поверил, что я — французский агент. Против меня использовались приемы, чтобы заставить меня признаться… Но признаться в чем? Если я вам скажу, что я не агент разведки, вы мне, возможно, не поверите… Но если бы я был агентом, меня бы тайно вывели», — заявил Барберо.

Сегодня его семья официально требует, чтобы их принял президент Эмманюэль Макрон и чтобы Франция приняла соответствующие меры, чтобы возместить Барберо ущерб. «Мы подадим иск в связи с тем, что мой подзащитный стал жертвой насилия, хакерской атаки, вымогательства и вторжения в личную жизнь со стороны ФСБ», — заявил его адвокат Оливье Арно.

Российская сторона не стала комментировать информацию о том, что Иоанн Барберо скрывался во французском посольстве, однако МИД РФ заверил, что нелегально покинув страну, гражданин Франции нарушил закон.

«Вчера же И.Барберо объявился во Франции и открыто заявил, что он нелегально покинул Россию, а это также является уголовно наказуемым деянием. Со своей стороны, российские власти намерены предпринять все необходимые меры для привлечения И.Барберо к ответственности за содеянное. Находимся в контакте по этому вопросу с французской стороной», — говорится в заявлении российского МИДа.

Защита Иоанна Барберо намерена добиться передачи дела из России во Францию, а также полного снятия с него обвинений и обеспечения свободы передвижения по миру.


статью прочитали: 19 человек

   
теги: Франция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 