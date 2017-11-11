«Россия доминирует над Францией»: осужденный за педофилию Йоанн Барберо выступил с обвинениями

Елена Габриелян Опубликовано 10-11-2017

Йоанн Барберо выступил на пресс-конференции в Нанте, 10 ноября 2017.

REUTERS/Stephane Mahe

Осужденный в Иркутске на 15 лет колонии бывший директор «Альянс Франсез» Йоанн Барберо выступил перед журналистами в своем родном городе Нанте, куда он вернулся на этой неделе, сбежав из-под домашнего ареста в России.

В феврале 2015 года Йоанна Барберо арестовали по обвинению в педофилии. По версии следствия, экс-директор иркутского отделения «Альянс Франсез» разместил порнографические фото и видео собственной 5-летней дочери на русском сайте для родителей. Созданный во Франции Комитет поддержки Барберо назвал это дело сфабрикованным. Защита подала иск в Европейский суд по правам человека.

Избрав в отношении французского гражданина меру пресечения в виде заключения под стражу, российский суд два с половиной месяца спустя перевел его под домашний арест. Однако в сентябре прошлого года Йоанну Барберо удалось сбежать, а российский суд приговорил его заочно к 15 годам колонии строгого режима, объявив в розыск, в том числе международный. В течение 14 месяцев француз, как позднее выяснилось, скрывался в посольстве Франции. На прошлой неделе он решил тайно пересечь границу. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 2, подготовившего на эту тему документальный фильм:

«Я решил покинуть посольство и самостоятельно, незаконно пересечь границу. Я рисковал своей жизнью. Я не могу точно сказать, где именно я был, но я проходил в том месте, где стреляют и пускают собак. Я рисковал своей жизнью, я рисковал ради свободы, ради собственного достоинства… Это очень явный дипломатический провал, по крайней мере, провал со стороны некоторых представителей власти. В этой истории мы видим некомпетентность. Мы не умеем говорить с русскими. Мы ошибаемся в собеседнике. Постепенно это дело абсолютно регионального уровня переросло в дело по взятию в заложники федеральными властями (РФ — прим. RFI). Возможно, это что-то новое в отношениях между Москвой и Парижем. Мы видим, что Россия доминирует в двусторонних отношениях. Пять лет назад трудно было представить, чтобы сотрудника МИДа атаковали с такой самоуверенностью, а Франция при этом не могла бы ничего сделать в течение двух с половиной лет. Это что-то новое, и это очень красноречиво характеризует франко-российские отношения».

В ходе пресс-конференции в пятницу, 10 ноября, Барберо заявил, что 11 февраля 2015 года его жизнь изменилась. Он рассказал, как в этот день полицейские явились к нему домой. Йоанн Барберо поделился с прессой историей о том, как его задержали и как он находился под арестом. «Я здесь не для того, чтобы защищаться. Сегодня я обвиняю людей из МИДа», — цитирует радио France Bleu экс-директора иркутсткого «Альянс Франсез».

Йоанн Барберо рассказал, что ему удалось добраться до посольства Франции в Москве благодаря приложению Blablacar, связывающему пассажиров и водителей, которым по пути. Он вспоминает, что его принимал сам французский посол Жан-Морис Рипер (который сейчас занимает должность посла в Пекине). Посол, по словам Барберо, предупредил тогдашнего главу французского МИДа Жан-Марка Эро о нахождении в посольстве Йоанна Барберо. Последний утверждает, что Франция «сразу же, буквально в течение четверти часа, известила об этом господина Лаврова», хотя могла бы вывезти из России своего гражданина в течение трех дней. «Они, таким образом, прикрывали свой тыл… Они трусы», — выступил с такими обвинениями в адрес «трио Рипер, Олланд и Эро» осужденный в России француз.

Он объяснил журналистам, что покинуть на дипломатической машине посольство было бы «очень просто», но французское дипведомство не захотело этого делать. Пересечь границу «соседней с Россией страны» Барберо удалось с помощью российских друзей, говорит он. Прибыв 8 ноября в аэропорт Шарль де Голль, Йоанн Барберо заявил, что его не встречал никто из МИДа.

Выступая в пятницу в Нанте перед журналистами, он опроверг слухи о том, что якобы является французским агентом. «С самого начала моего задержания я и вправду поверил, что я — французский агент. Против меня использовались приемы, чтобы заставить меня признаться… Но признаться в чем? Если я вам скажу, что я не агент разведки, вы мне, возможно, не поверите… Но если бы я был агентом, меня бы тайно вывели», — заявил Барберо.

Сегодня его семья официально требует, чтобы их принял президент Эмманюэль Макрон и чтобы Франция приняла соответствующие меры, чтобы возместить Барберо ущерб. «Мы подадим иск в связи с тем, что мой подзащитный стал жертвой насилия, хакерской атаки, вымогательства и вторжения в личную жизнь со стороны ФСБ», — заявил его адвокат Оливье Арно.

Российская сторона не стала комментировать информацию о том, что Иоанн Барберо скрывался во французском посольстве, однако МИД РФ заверил, что нелегально покинув страну, гражданин Франции нарушил закон.

«Вчера же И.Барберо объявился во Франции и открыто заявил, что он нелегально покинул Россию, а это также является уголовно наказуемым деянием. Со своей стороны, российские власти намерены предпринять все необходимые меры для привлечения И.Барберо к ответственности за содеянное. Находимся в контакте по этому вопросу с французской стороной», — говорится в заявлении российского МИДа.

Защита Иоанна Барберо намерена добиться передачи дела из России во Францию, а также полного снятия с него обвинений и обеспечения свободы передвижения по миру.

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