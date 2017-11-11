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дата публикации 11.11.17 04:55 скаут: Игорь Львович

"Громкая дата" Россия - 10 ноября 2017 г. Служба Внешней разведки Российской Федерации

11 ноября легендарному российскому разведчику, убежденному антифашисту, борцу за мир и социальную справедливость Джорджу Блейку исполняется 95 лет!

Накануне этой даты юбиляра лично поздравил Директор СВР России С.Е. Нарышкин:



Фото Пресс-бюро СВР России



Уважаемый Георгий Иванович!

От руководства, всех сотрудников, ветеранов Службы внешней разведки Российской Федерации и от меня лично примите самые теплые и сердечные поздравления по случаю 95-летия со дня рождения.

Всю свою жизнь Вы посвятили благородному делу защиты идеалов гуманизма и справедливости, борьбе за мир. Ваш подвиг и выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности России были высоко оценены руководством нашей страны, о чем свидетельствуют многочисленные награды.

В нашей Службе хорошо знают Вас как надежного боевого товарища, умудренного опытом человека, талантливого ученого, незаурядного писателя и умелого наставника. Ваша беззаветная преданность делу, высочайший интеллект, самоотверженность, целеустремленность, мужество и стойкость, любовь к жизни и доброжелательность являются примером для сотрудников СВР России.

В этот знаменательный день от души желаю Вам, дорогой Георгий Иванович, доброго здоровья, неиссякаемых жизненных сил, оптимизма, бодрости и энергии. Счастья, благополучия и всего наилучшего Вам, Вашим родным и близким!



Принимая поздравление, Георгий Иванович обратился к друзьям, коллегам и единомышленникам:



Фото Пресс-бюро СВР России



Дорогие друзья и коллеги!

11 ноября мне, российскому разведчику, полковнику Джорджу Блейку, исполняется 95 лет... В жизни каждого человека, и я здесь не являюсь каким-либо исключением, неизбежно наступает время, которое можно сравнить с осенью, которая связана с подведением итогов всего года. Вспоминая прошлое, я невольно спрашиваю себя о том, насколько я был честен перед своими современниками и потомками. 95-летие является неплохим поводом для оценки своей долгой и непростой жизни.

Моя биография многим хорошо известна. Ее особенностью, на мой взгляд, является то, что основные этапы моего пути связаны с важным выбором. Выбором своей позиции в непростых и противоречивых условиях, продиктованных самой историей. Я мог бы стать мирным священником, а стал разведчиком. Я мог бы спокойно пережить войну и последовавшие за ней годы, но предпочёл опасный путь активного участника движения Сопротивления. Чудом избежав гитлеровского концлагеря, я стал британским спецназовцем, не раз рисковавшим жизнью...

После окончания Второй мировой войны, будучи сотрудником британских спецслужб, я стоял в первых рядах противников России, моей нынешней Родины. Чуть позже была в моей биографии страшная Корейская война. Я видел ее реальное лицо, в том числе тела убитых американской военной машиной мирных жителей этой многострадальной страны. Именно тогда я понял, что подобные конфликты чреваты смертельной опасностью для всего человечества и принял самое важное решение в своей жизни - стал инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской внешней разведкой с целью защиты мира во всем мире.

95 лет... Это очень много для отдельного человека. И очень мало в масштабах истории человечества. Память о былом, о котором я ни капли не жалею, о чем неоднократно говорил, заставляет меня с оптимизмом смотреть в будущее.

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к коллегам, прежде всего к молодым сотрудникам Службы.

Товарищи! Вам предстоит непростая и ответственная миссия - спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной войны и связанного с ней самоуничтожения человечества, вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня... Когда терроризм поднял голову и оставляет свои кровавые следы во многих уголках нашей планеты. Идет настоящая война Добра со Злом. И я верю в вас, в ваши бескорыстное и самоотверженное служение нашему общему делу, в ваш профессионализм... Верю в окончательную победу над подлым врагом. Эта вера дает мне жизненные силы.

Хотел бы от всего сердца поблагодарить руководство Службы, своих соратников по нелегальной разведке, за многолетнюю верную дружбу, чуткость, заботу, внимание и понимание.

Соотечественники! Россия стала моей второй Родиной. Есть прекрасное русское пожелание «мир вашему дому». И я очень хочу, чтобы мир был в вашем, а вернее в нашем с вами, доме.

Мир вашему - нашему дому!

Чистого и солнечного всем неба над головой!

Честь имею!

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