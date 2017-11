архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.11.17 09:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Laughing on the Way to Armageddon" США - 10 сентября 2017 г. Смеясь идём по дороге к Армагеддону Paul Craig Roberts Пол Крэйг Робертс |, September 10, 2017, Соединенные Штаты показывают миру такое глупое лицо, что мир смеется над нами. Последний медийный выверт - “Россия украла наши выборы”, означает что Россия использовала Facebook, чтобы повлиять на выборы. Дамы из NPR(National Public Radio) вчера целый день, не переводя дыхания, говорили об этом. Десять месяцев мы были объектами пропаганды о вмешательстве Путина в выборы Трампа и до сих пор не увидели ни одного доказательства. Давно пора задать простой вопрос: даже если и есть доказательства, то что за проблема? Все заинтересованные группы пытаются влиять на итоги выборов, включая иностранные правительства. Почему это ОК для Израиля - влиять на выборы в США, но не ОК для России - делать то же самое? Как вы думаете, зачем ВПК, энергетики, аграрии, Уолл-стрит и банки, фармацевтические компании, и т.д., и т.п., дают огромные суммы на финансирование избирательной кампании? Или их намерения состоят не в том, чтобы повлиять на выборы? Зачем редакционные коллегии пишут передовицы, поддерживающие одного кандидата и проклинающие другого, если они не влияют на выборы? В чем различие между влиянием на выборы и влиянием на правительство? Вашингтон полон лоббистов всех мастей, включая лоббистов иностранных государств, работающих круглосуточно, чтобы влиять на американское правительство. Можно с уверенностью утверждать, что наименее представленными в правительстве являются сами граждане, у которых нет лоббистов, работающих на них. Организованная истерия по поводу “российского влияния” становится ещё более абсурдной, если мы посмотрим на причины по которым Россия якобы вмешалась в выборы. Россия предпочла Трампа, потому что он был кандидатом мира, который обещал снизить огромное напряжение в отношениях с Россией, созданное режимом Обамы и его фашиствующими неоконами — Хиллари Клинтон, Викторией Нуланд, Сьюзен Райс и Самантой Пауэр. Что неправильно сделала Россия, отдавшая предпочтение кандидату мира перед кандидатом войны? Сами американцы предпочли кандидата мира. Так что, Россия просто согласилась с избирателями. А кто не согласен с электоратом? Поджигатели войны - военные, спецслужбы и фашиствующие неоконсерваторы. Это враги демократии, которые пытаются отменить решение американцев. Это не Россия неуважительно относится к выбору американцев, это совершенно коррумпированный Национальный комитет Демократической партии с его сеющей рознь политикой идентичности, это конгломерат военных и спецслужб в тесном сотрудничестве с пресституированными СМИ подрывают демократию. Я думаю что уже пора сменить пластинку. Важный вопрос состоит в том, кто так старается убедить американцев, что российское влияние превалирует над нами? Понимают ли идиоты, продвигающие эту линию, каким импотентом в этом случае выглядит подразумеваемая “сверхдержава”? Какой же мы гегемон (как об этом говорят сионистские неоконсерваторы), если Россия может решить, кто будет президентом Соединенных Штатов? США обладают мощной разведывательной службой, которая перехватывает даже частные разговоры канцлера Германии, но эта огромная организация неспособна добыть ни одного доказательства того, что русские вместе с Трампом тайно замыслили украсть президентские выборы у Хиллари. Когда же эти ненормальные поймут, что когда они выдвигают абсолютно бездоказательные обвинения, они выставляют Соединенные Штаты в совершенно неприглядном виде - смешными, тупыми, некомпетентными сверх всякой меры? Страны, как предполагается, боятся угроз Америки - “мы вбомбим вас в каменный век”, но президент России смеется над нами. Путин недавно так описал полное отсутствие какой-либо компетентности в Вашингтоне: “Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истеблишмента. Американская нация, американский народ, Америка – это действительно великая страна и великий народ, если они переносят такое количество людей с таким низким уровнем политической культуры”. Слова Путина были убийственными, и мир понимает, что это чистая правда. Посмотрите на идиотку Никки Хейли, в припадке легкомыслия назначенную Трампом послом США в Организации Объединенных Наций. Эта дура каждый раз, изрекая очередное невероятное обвинение, грозит кулаком русским. Ей бы надо было прочитать книгу Марио Пьюзо “Крестный отец”.. Все знают фильм, но если мне не изменяет память, где-то в книге Пьюзо размышляет над поведением распалившегося американского автомобилиста, который грозит кулаком и свистит другим водителям. Что, если водитель, которого он оскорбляет, - главарь мафиозной банды? Идиот, грозящий кулаком, знает, к кому он обращается? Нет. Идиот знает, что результатом может быть жестокое избиение или смерть? Нет. Придурошная Никки Хейли понимает - что может быть результатом ее неспособности управлять собой? Нет. Все образованные люди, кого я знаю, были изумлены, когда Трамп назначил ненормальную Никки Хейли послом Соединённых Штатов в мире с целью выводить русских из себя. Спросите Наполеона и немецкий Вермахт о последствиях такого поведения.

После 16 лет войны американская “супердержава” так и не смогла победить несколько тысяч легковооруженных моджахедов Талибана, у которых нет ВВС, ни бронетанковых дивизий, никакой разветвленной в международном масштабе разведывательной службы, а полоумное американское правительство в Вашингтоне играется с войной и против России, и против Китая, и против Северной Кореи или Ирана. У американцев, с их бездумностью, явно что-то не в порядке с головой. Они борются между собой из-за статуй “героев гражданской войны”, в то время как “их” правительство напрашивается на ядерный Армагеддон. У Соединенных Штатов есть посол в мире, которая не показывает даже признаков наличия интеллекта, которая ведет себя по отношению к другой державе, как будто она - Майк Тайсон или Брюс Ли, и которая является полной антитезой дипломата. Что это говорит о Соединенных Штатах? Это говорит, что США находятся на стадии краха империи, когда император назначает лошадей в Сенат. У Соединенных Штатов есть лошадь, нецивилизованная лошадь, назначенная послом страны в мире. Конгресс и исполнительная власть также полны лошадей и лошадиного навоза. Американское правительство начисто лишено какого-либо разума. Ни у кого в американском правительстве нет никаких признаков интеллекта. Или морали. Как сказал Уго Чавес сказал: Там Люцифер; вы можете чувствовать запах серы. Америка - это посмешище с ядерным оружием, главная опасность для жизни на земле. Как эта опасность может быть загнана в стойло? Американцы должны бы понять, что их ведут на смерть: - сионистские нацисты-неоконсерваторы, которые, вместе с военно-промышленным комплексом, спецслужбами и Уолл-стрит, управляют американской внешней политикой; их пособники в Европе и Великобритании; отчаянно сражающееся за сохранение своих субсидии ЦРУ, и проститутки, в число которых входят все Западные СМИ. Способны ли американцы понять это? Только те немногие кто смог бежать из Матрицы. Следствие - Америка ввяжется в конфликт с Россией и Китаем. У Вашингтона нет возможности вторгнуться ни в одну из этих стран, поэтому война будет ядерной. Хотят ли американцы, чтобы Вашингтон довел нас до этого? Если нет, то почему они сидят сложа руки и ничего не делая? Почему Европа и Великобритания позволяют готовить ядерный Армагеддон? Кто убил движение за мир? Миру и американцам крайне необходимо обуздать подстрекателя войны - Соединенные Штаты, иначе мир прекратит своё существование. Должен быть создан Международный суд для Сохранения Жизни на Земле. Американскому правительству и интересам войны, которым оно служит, должно быть предъявлено обвинение, они должны быть привлечены к ответственности и разоружены до того как их преступления уничтожат жизнь на Земле.





Доктор Пол Крэйг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

