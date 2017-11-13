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дата публикации 13.11.17 00:22 скаут: Игорь Львович

"Нас всех купил Путин: Трамп и Клинтон обвинили друг друга в работе на русских" Россия - 30 октября 2017 г. Нас всех купил Путин: Трамп и Клинтон обвинили друг друга в работе на русских

Продолжается американский сериал про «русский след» в новейшей политической истории мирового гегемона. Трамп и республиканцы накопали на Хилари Клинтон коррупционную схему с Росатомом, а демократы выдали «12 обвинений» Манафорта, который отмывал деньги полученные от «Русала» и с Украины. Пока стороны продолжают брызгать ядом друг в дружку, обещая уж совсем страшные разоблачения в работе на Путина всех американских кандидатов, зрители сидят в шоке от того, что их всех купили русские. Единственно непонятно, зачем России с такими «купленными» кандидатами вообще понадобились хакеры, которые, по сообщениям Фейсбука, задурили мозги сразу 126 миллионам американцев из 325 миллионов вообще живущих в США, включая бабушек преклонного возраста и грудных детей.



Первым, как и обещал летом, в этой истории нанес удар Трамп. Уже 18 октября, глава юридического комитета Сената республиканец Чак Грассли начал формальное сенатское расследование, намереваясь выяснить, каким образом Росатом получил добро на покупку компании, которая владеет 20 процентами американских урановых залежей. А 19 октября президент США объявил, что «история перехода в руки России американских мощностей по производству урана является самым вопиющим примером российского проникновения в Соединенные Штаты». «Демократы или Клинтон виновны во многом, теперь факты сыплются. Сделайте что-нибудь!»,- написал у себя в Твиттере Трамп.



Речь идет о приобретение в 2010 году Росатомом 51 процента акций канадской компании Uranium One, которая владеет урановыми рудниками в разных концах мира, в том числе и в Соединенных Штатах.



В апреле 2015 года The New York Times сообщила, что во время заключения сделки «Росатома» с Uranium One фонд Клинтонов получил пожертвований на сумму свыше 30 млн долларов от предпринимателей, связанных с урановой компанией. Во время проведения оценки активов Uranium One Билл Клинтон получил от банка «Ренессанс-Капитал» за выступление гонорар в полмиллиона долларов. В материале NYT отмечалось, что руководители Uranium One, а также лица, причастные к продаже компании дочернему подразделению "Росатома", выделили большой объем средств для финансирования благотворительного Фонда Клинтонов. В частности, Фрэнк Гистра, основатель компании UrAsia Energy, которая впоследствии объединилась с Uranium One, выделил $31,3 млн в пользу Фонда Клинтонов. Иэн Телфер, занимавший пост председатель совета директоров Uranium One на момент поглощения ее подразделением "Росатома", перечислил $2,35 млн. Фрэнк Холмс, исполнительный директор компании US Global Investors, которая в I квартале 2011 г. владела акциями Uranium One на сумму $4,7 млн, по оценкам NYT, перевел Фонду Клинтонов от $250 тыс. до $500 тыс. Сделка была одобрена в 2010 г. одним из федеральных комитетов США, оценивающим риски от иностранных инвестиций. Госдепартамент США, который на тот момент возглавляла Хиллари Клинтон, является одним из членов данного комитета.



Есть российская и казахская стороны, которые представляет бывший глава "Росатома", а ныне замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко. Помимо этого выясняется, что первоначально судьбой канадской Uranium One занимался Владимир Школьник и президент Казахстана Нарсултан Назарбаев. С 2010 года проектом Uranium One занимается родственник министра энергетики Казахстана Вадим Живов (дочь Живова замужем за сыном Школьника Игорем). С 2011 по 2014 Живов от Росатома возглавлял Uranium One. Но в 2014 году спешно покинул Россию и уехал в Канаду. В том же 2014 году спецслужбы США арестовали Вадима Микерина, который возглавлял одно из американских подразделений Росатома в США.



С момента самой сделки минуло уже 7 лет, но вот на руках у республиканцев «совершенно случайно» оказалось целое «досье», где опубликован «целый букет» преступлений связанных с этой сделкой. Конкретных доказательств, как водится в США, пока нет. Конгресмены уже заявили, что в деле есть некий тайный осведомитель из ФБР, который и «слил» Клинтон. Теперь Трамп требует, чтобы работнику «под прикрытием» разрешили выступить и рассказать эту захватывающую историю, как Клинтоны продались Путину.



Беда для Клинтонов тут в том, что помимо «уранового дела» касательно коррупции на них заведено еще с десяток дел о коррупции. Так, в 2016 году французское издание Le Monde опубликовало шокирующую историю о том, как Клинтон «крышевала» французские предприятия в Сирии, которые работали на территории подконтрольной ТОЗР ИГИЛ. Продолжается расследование по «делу помощи Гаити», где чету Клинтон подозревают в похищении миллиардов долларов, собиравшихся на ликвидацию последствий землетрясения на Гаити 2010. Так что какой-то сверхновостью данное расследование не станет — за «Мадам» тянется такой след, что и Мавроди ей впору завидовать. Только раньше все обвинения в коррупции Хилари отвергала по принципу: «Врут враги» и переводила все в политику, а там и помогала им «затихнуть», а теперь, на фоне обвинения «человека Трампа», «урановое дело» будет набирать обороты.



Впрочем, музыка на улице Трампа играла не долго, не прошло и недели, как все первые страницы американской прессы заняло «дело 12 обвинений Манафорта», где выяснилось, что глава избирательного штаба Дональда Трампа тоже был куплен … Украиной.



Бывшему руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу в рамках "российского расследования" предъявили обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Ему инкриминируют сговор против США, сговор с целью отмывания денег, незарегистрированный агент иностранного принципала, ложные или вводящие в заблуждения заявления в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" и семь случаев отсутствия представления отчетов об иностранных банках и финансовых счетах. По данным СМИ, бывшему главе штаба Трампа может грозить до 80 лет тюрьмы.



В понедельник также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая россиян. Правда, основные обвинения Манафорту были предъявлены из-за Украины. Как следует из обвинительного заключения, он и его деловой партнер Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах и при этом занимались отмыванием заработанных средств и нарушили закон о регистрации иностранных агентов.



«Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, Партии регионов — украинской политической партии, чей лидер Виктор Янукович был президентом в 2010–2014 годах, — а также самого Януковича и Оппозиционного блока, преемника Партии регионов, сформированного после того, как в 2014 году Янукович бежал в Россию. Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину. Чтобы спрятать выплаты с Украины от властей США, с 2006 до 2016 года Манафорт и Гейтс отмывали деньги через десятки американских и иностранных корпораций, компаний и банковских счетов», — говорится в обвинительном заключении. И все тут прекрасно, но связать работу на Януковича с Путиным у прокурора пока не выходит.



Ранее Манафорта пытались поймать на взятке в 60 миллионов долларов от «Русала» нашего олигарха Олега Дерипаска через офшоры под видом кредитов. Об этом сообщал американский телеканал NBC News. Однако, олигарх пообещал засудить журналистов, а следствие, по крайней мере пока, не нашло этому никаких реальных доказательств и тема сошла на нет.



Впрочем, спецпрокурор от демократов Клинтон Роберт Мюллер, который возглавляет независимое расследование по предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США, не опускает руки. Он даже, кажется, нашел настоящего подозреваемого — в понедельник, 30 октября, стало известно, что Джордж Пападопулос, бывший во время предвыборной кампании советником штаба Трампа по внешней политике, признал себя виновным в даче ложных показаний на допросе в ФБР, который состоялся в январе этого года. По версии следствия, гражданин с уже подозрительной для россиянина фамилией — Пападопулос, в начале 2016 года познакомился с неким российским профессором и представившейся родственницей Путина и гражданкой России, которые заявили, что имеют связь с Администрацией Президента и могут помочь организовать встречу Трампа и Путина. Имена профессора и гражданки не сообщаются. Понятное дело, у нас каждый профессор с ноги открывает двери к Путину и легко организовывает встречи на высшем уровне, а родня Путина только и делает, что вылавливает лично советников кандидатов в президенты. Однако это не смутило Пападопулоса, правда в документе есть сноска: «Впоследствии Пападопулос узнал, что россиянка не была родственницей президента Путина. Кроме того, Пападопулос надеялся, что профессор и россиянка представят его российскому послу в Лондоне, чего они не сделали». Судя по всей истории, советник врал ФБР не из-за связи с Путиным, а из нежелания признавать, что его элементарно «развели» аферисты.



Таким образом, связь советника Трампа и современного Остапа Бендера с напарницей из детей лейтенанта Шмитта была доказана. Теперь у Мюллера другая, более сложная задача — доказать, что этот «профессор» действительно связан с Путиным, а не просто развел бедного американца греческого происхождения.



И вишенкой на торте всеобщего абсурда с подкупом Клинтон и Попадопулосом с его российскими аферистами стало заявление руководства соцсети Фейсбук, согласно которой работающие на российское правительство русские тролли атаковали своим контентом около 126 миллионов американцев или половину всех избирателей США. Об этом говориться в письменных показаниях подкомитета по борьбе с преступностью и терроризмом Сената, копия которого была получена на CNN.



Как же атаковали бедных американцев несчастных бедных американцев «злые русские тролли». «Большинство сообщения, кажется, сосредотачиваются на спорных социальных и политических сообщениях через идеологический спектр, затрагивая темы ЛГБТ, к вопросы расы для право на оружие», - пишет он. «Количество сообщений побуждало людей следовать по странице, что, в свою очередь, создавало популярность постов на одинаково заряженные темы», — сообщает американское ТВ. То есть, дорогие русские, знайте — если вы у себя в соцсети напишите что-то нехорошее про педерастов, то автоматически вмешивались в их выборы, становитесь «русским троллем», чью запись могут прочитать наивные американцы и выбрать не того. Правда, могут и не прочитать.



«Facebook правда не знает, сколько из этих 126 млн человек реально видели хоть один из тех постов, которые должны размещать там русские или сколько прокрутили эти новости или просто не вошли в тот день, когда один из постов был помещен в их Ленте Новостей»,— сообщает CNN. Если говорит коротко, то Фейсбук ничего не знает, кроме того, что «русские тролли» атакуют. Как тут не вспомнить: «Видишь суслика. Нет, а он есть».



Вообще, надо отдать должное американским СМИ — в том же CNN разбирательствам с покупкой Путиным американской элиты посвящена вся главная страница и половина эфира. О России там говорится чуть не столько же, сколько по «России 24» и точно больше, чем по «Раша Тудей». И если прочитать и поверить всему, то бедный наивный американец уже должен хвататься за Кольт или учить кириллицу — кругом русские, а коррупция наверху такая, что хоть Навального выписывай срочно.



РИА Катюша



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