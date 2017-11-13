Чего ждать российской глубинке от визитов Путина и Навального

Александр Валиев Опубликовано 10-11-2017



Визиты в регионы Владимира Путина и Алексея Навального вызывают повышенный интерес горожан, но совершенно разные последствия. Впрочем, в обоих случаях у рядовых граждан возрастает риск оказаться в отделении полиции.





5 ноября в Кемерово приезжал один из наиболее известных российских оппозиционеров, автор многих громких антикоррупционных расследований Алексей Навальный, который перед президентскими выборами проводит встречи со своими сторонниками в российских регионах. У активистов его штаба в столице Кузбасса тут же начались неприятности. Об этом в интервью RFI рассказал активист «Открытой России» и волонтер штаба Навального Дмитрий Чуликов.





Дмитрий Чуликов: Я как раз выдвигался в гостиницу «Олимп плаза», чтобы забрать Алексея Навального. В этот момент мне позвонила супруга и сказала, что к нам на точку в торговом центре «Добрый» пожаловала полиция и что они собираются изъять товар под предлогом, что он контрафактный. На соседних точках и по всему городу продается идентичный товар, он не завозится из-за границы, он приобретается на оптовом рынке торгового центра «Восточный» Новосибирска, это все знают. Сотни других предпринимателей торгуют точно таким же товаром. Почему выбрали именно точку моей жены? В нашем торговом центре пришли конкретно к ней! Больше ни к кому.





RFI: Это был первый инцидент, когда у вас возникли сложности накануне митинга сторонников Навального?

Дмитрий Чуликов: Перед тем, как Алексей Навальный объявил, что приезжает в Кемерово, первый удар пал на руководителя его местного штаба Ксению Пахомову. Ее мама — завуч в школе искусств, проработала много лет, коллектив отзывался о ней полностью положительно — и вдруг ее увольняют. Без всяких причин. Коллектив собрался у них, говорят: мы вас очень сильно любим и ценим, считаем, что все это напоминает репрессии 1937 года. Потом ее парень. Учился на одни пятерки, Кемеровский госуниверситет. Никаких проблем с учебой у него нет, и вдруг его отчисляют по абсолютно надуманным причинам. Перед приездом Навального у нас объявили по всем институтам, что, если кого-то из студентов заметят на этом митинге, его отчислят. Это было объявлено неофициально, и в пример был поставлен как раз молодой человек Ксении Пахомовой. Если заметят бюджетников — их уволят с работы, если заметят каких-то бизнесменов — они потеряют свой бизнес.





Насколько я знаю, у вас изъяли тираж пригласительных листовок, а потом к вам домой приходили какие-то люди...

Дмитрий Чуликов: Это было за несколько дней, 2 ноября, если не ошибаюсь. Машина с листовками ехала из Новокузнецка, с приглашениями на митинг. Ее остановили сотрудники ДПС — якобы для проверки документов, сказали открыть багажник. Видимо, у них уже была оперативная информация. Мы начали снимать все происходящее, адвокат вступил в переговоры — на каком основании они пытаются забрать листовки. Они говорят: давайте проедем в отделение и там разберемся. Мы отказываемся, закрываем машину и ставим ее на сигналку. Сотрудники полиции говорят: мы сейчас вызываем эвакуатор, и эта машина с листовками будет погружена на эвакуатор и доставлена на штрафстоянку или в отдел полиции. Дабы этого избежать, Ксения Пахомова и Денис Шакин быстро сели в машину и заблокировали ее изнутри, а машину с людьми эвакуатор забрать не может. Сотрудники полиции говорят: сейчас мы будем взламывать машину, чтобы погрузить ее на эвакуатор — он к тому времени уже приехал. В результате посчитали, что машина все-таки стоит денег, а они ее сломают. Открыли машину, и полицейские изъяли все листовки. Весь этот процесс мы снимали на видео, сотрудник уголовного розыска подошел ко мне и говорит: если не хотите проблем, не выкладывайте это видео, хотите проблем — выкладывайте.

Несмотря на эти угрозы, мы выложили это видео. На следующий день ко мне в дверь звонок, мужские голоса: откройте, пожалуйста, мы хотим вас проинформировать. Я говорю, информируйте через дверь. «Ну, откройте на секундочку!» — «Информируйте через дверь!». После этого вежливый тон пропадает, и уже включается грубый голос с матом: «Ну, открой, что ты, боишься, что ли?» Я говорю, что, естественно, боюсь и сейчас вызову полицию. После этого они ушли.

У нас в 2013 году одна девушка по фамилии Косенкова проводила Марш миллионов, ей также поступали угрозы, а потом в подъезде собственного дома ее избили, изуродовали лицо. Ей пришлось уехать за границу, делать там пластическую операцию. Я обо всем написал во всех чатах, чтобы как-то озвучить, что если со мной что-то случится, то виноваты будут эти полицейские.





Как прошел сам митинг?

Дмитрий Чуликов: Митинг Навального должен был состояться в центре города, эту площадку зарубили. Единственный шанс провести митинг был в Гайд-парке в Кировском районе, где не требуется никакого согласования. Власти что сделали? Они отменили маршрутки в Кировском, таксистам рекомендовали туда не ездить. Когда мы с Алексеем ехали в автомобиле, мы простояли с ним полчаса в пробке — в Кировский ведут две дороги, и на обеих были инсценированы ДТП. Это было сделано искусственно, чтобы затруднить движение в сторону Кировского. Тем не менее, когда мы приехали, то увидели, что площадь, маленький Гайд-парк, была забита вся до отказа. Я никогда не видел в Кемерово столько людей, которые пришли выразить свой протест. Для власти это была действительно огромная пощечина, что столько людей собралось на митинге Навального. Это была огромная пощечина!

По словам Дмитрия Чуликова, он получил конфиденциальную информацию от одного из полицейских, что в его отношении готовится уголовное дело, а бизнес его жены планируют извести постоянными проверками — якобы такое указание пришло сверху.

После митинга в Кемерово был уволен, а затем восстановлен на работе сотрудник госпредприятия Кемеровской области «Автоколонна 1237», волонтер штаба Навального Павел Самусенков. А в начале октября митинг сторонников Навального прошел в Чите. Вскоре после этого координатора местного штаба Михаила Файзрахманова отчислили из вуза.

Михаил Файзрахманов: «Действительно, с моей стороны были пропуски, и декан факультета сообщил мне, что политика у них изменилась из-за аккредитации. Дескать, если раньше мы понимали, что вы по уважительным причинам отсутствуете, знали, что вы отработаете все свои пропуски, то, в связи с аккредитацией, мы проводим такую чистку. Есть политическая подоплека или нет, сама процедура отчисления была нарушена, мне откровенно врут, говорят, что пытались до меня дозвониться, сообщали через электронные ресурсы, через старосту наших групп. Но, естественно, ничего такого не было, они позвонили уже постфактум».

Руководство Забайкальского государственного университета в пятницу, 10 ноября, официально опровергло политическую подоплеку отчисления из магистратуры координатора штаба политика А.Навального.

Между тем Владимир Путин также периодически навещает российские регионы. В четверг, 9 ноября, он побывал в Челябинске. О том, что значит визит первого лица в столицу Южного Урала для его жителей, рассуждает генеральный директор агентства «Монитор» политолог Алексей Ширинкин.

Алексей Ширинкин: Визит Владимира Путина в любой российский регион — это большое событие и для местных элит, и для населения. Путин был за все время своего президентства в Челябинской области 6–7 раз, если не ошибаюсь, начиная с 2000 года, когда он приехал в Снежинск, в ядерный центр, и выступал перед атомщиками. С тех пор основные поводы его прибытия в Челябинск были связаны либо с промышленностью, либо с трансграничным российско-казахстанским сотрудничеством. В 2005 году Путин здесь уже встречался с президентом Казахстана Назарбаевым, они пили пиво на улице.

Сегодня опять же приезд Путина связан с визитом на завод «Конар» — это предприятие Транснефти, корпорации, связанной с бывшим руководителем Владимира Путина по резидентуре КГБ в Германии — он сегодня является руководителем Транснефти. Это один из заводов корпорации, который находится в Челябинске. Это индустриальный парк, достаточно современное производство, и для руководителя области это «витринный проект», который показывает, что регион развивается, в том числе и в части инновационной промышленности. Вторая тема — это опять же сотрудничество с Казахстаном.

В целом, с точки зрения населения, визит Путина — это событие, но не праздник. Это демонстрация внимания федерального центра к региону. Один из маркеров приезда первого лица стал чистый воздух. Многие заводы или прекратили выбросы, или приостановили работу. В любом случае, тот смог, который очень часто отравляет жизнь в Челябинске, сегодня его чувствовалось меньше. Также заметны действия чиновников по наведению дополнительной красоты в городе, появились новые остановочные комплексы, где-то залатали дыры в дорогах, помыли дорожные знаки, установили новые ограды на дорогах. Это, конечно, временное явление, но все равно многие скажут за это спасибо президенту. И это не первый раз — во время своего визита в 2010 году Путин поинтересовался, есть ли в городе какой-то пляж, рекреационная зона. Пляж на озере Смолино был в отвратительном состоянии, ему за ночь придали более-менее цивилизованный вид. Долго это не продлилось, но хотя бы какие-то действия были совершены.

Еще один визит был в 2012 году в поселок Роза под Челябинском, где долгое время жили шахтеры и рядом с которым находится один из крупнейших угольных разрезов в Евразии. Поселок осыпается в этот разрез, разрез расширяется. Одной из тяжелых социальных точек на тот момент был как раз вопрос переселения жителей этого поселка из аварийной зоны. Это тоже история, не вполне закончившаяся, часть переселили, часть нет. При переселении были тоже определенные злоупотребления и скандалы. В этот приезд в график Путина тема Розы и переселения не вошла. Я не знаю, знает ли президент, чем там дело закончилось. Да, это событие интересное, отразится ли оно на челябинской жизни, получит ли регион какой-то толчок для развития, новые ориентиры, покажет время.





Если ориентироваться на опыт прошлых визитов Путина, как они повлияли на жизнь города?

Алексей Ширинкин: Какого-то конкретного события, какого-то решения, связанного с развитием региона, выделения средств на инвестиционный проект, свободная экономическая зона, чего-то такого — ничего не происходит. То есть для Челябинска визиты Владимира Путина ничем особенным не завершились. Вопросы трансграничного сотрудничества с Казахстаном — да, разговоры о том, что надо этим заниматься, как были, так и продолжаются. Отношения с Казахстаном у нас, наверное, как-то прогрессировали с тех пор, возник Евразийский экономический союз, но сказать, что это способствовало резкому увеличению экономических объемов в трансграничных регионах, в Челябинской и Кустанайской областях, в общем-то, нельзя. Казахских инвесторов в Челябинске не очень заметно, так же как челябинские бизнесмены не очень-то активно идут в Казахстан. Так что чаще всего визиты президента в регион — это скорее дежурные поездки, которые ни к чему серьезному не приводят.

Для жителей Челябинска, города с крайне неблагополучной экологической ситуацией, в данный момент очень актуальной является тема строительства крупного горно-обогатительного комбината. Его собираются создать в 15 километрах от города и его единственного питьевого источника. Горожане планировали встретить Путина пикетами, но активистов забрали в полицию. Одним из них был челябинец Александр Теплых.

Александр Теплых: «Общественное движение „СТОП ГОК“ на 9 ноября запланировало серию одиночных пикетов, о чем уведомило администрацию города. Эта серия одиночных пикетов началась рано утром, и примерно до половины четвертого ни к одному из пикетчиков не предъявляли никаких требований. И только в 15:30 по пути возможного следования кортежа большое количество сотрудников полиции занималось тем, что уговаривали всеми путями покинуть точку и проехать в РОВД. Я стоял, в частности, на пересечении улиц Ловина и Героев Танкограда с трех часов дня. С визитами таких лиц обычно не все ясно, никто точно, конечно, не говорит, но в том районе Путин должен был посетить несколько промышленных объектов. Люди, чтобы показать ему гражданскую позицию челябинцев, сконцентрировались именно в том районе со своими одиночными пикетами.

О том, что Путин поедет именно мимо этого места, я узнал от сотрудника полиции, который стоял рядом, в начале моего пикета. Он переписал мои паспортные данные и рассказал, что во время проезда кортежа нужно вести себя осторожно, не привлекать внимания резкими движениями, потому что служба охраны федеральная руководствуется своими правилами о том, правильно ли ведет себя человек. А где-то в 15:25 подошли двое людей, показали документы, представились сотрудниками Уголовного розыска и потребовали сразу же прекратить пикет и проехать в отдел полиции для установления моей личности. В итоге угрозами они уговорили проехать на их служебной машине в РОВД».