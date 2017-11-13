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В Ираке задержаны более 500 российских 'наемниц ИГИЛ*'

Силы безопасности Ирака задержали несколько сотен женщин, являющихся гражданками России и Азербайджана, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*. Об этом сообщила депутат иракского парламента Виян Дахил.

"512 россиянок и 200 азербайджанок задержаны в качестве членов ИГ* и заключены под стражу иракскими силовиками", - написала парламентарий 8 ноября в своем микроблоге в Twitter.

Посольство России в Ираке эту информацию пока не комментирует.

Недавно сообщалось о гибели в Сирии жительницы Мурманска, уехавшей воевать на стороне боевиков.

- Армия Сирии взяла под свой контроль последний оплот ИГ* в стране

В июле текущего года немецкое издание Welt писало, что иракские военные задержали несколько примкнувших к боевикам женщин, которые прятались в туннелях под Мосулом. Там же были обнаружены пояса со взрывчаткой и оружие. По информации издания, задержанные являлись гражданками Германии, России, Турции, Канады, Ливии и Сирии. В посольстве РФ в Ираке тогда заявили, что не получали от властей страны официального подтверждения о задержании в Мосуле гражданок РФ.

Позднее стало известно, что власти РФ развернули кампанию по возвращению на родину женщин и детей с территорий, освобожденных от ИГ*.

В апреле в иракском Мосуле местная полиция ликвидировала одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Абу Хаджара по прозвищу Русский. По информации телеканала Al Mayadeen, уничтоженный боевик, возможно, был выходцем из России. 

В середине марта в Мосуле была уничтожена группа иностранных наемников "Исламского государства"* во главе с россиянином Абдул-Каримом (Абу Самир) ар-Руси. Сообщалось, что он командовал одним из формирований ИГ* под названием "батальон Рарек ибн Зияд". Вместе с ним были уничтожены другие террористы: француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения.

В сентябре 2017 года телеканал Al Sumaria сообщал, что суд Ирака приговорил к смертной казни гражданина России, которого обвинили в причастности к деятельности террористической группировки ИГ.

В конце октября американская консалтинговая группа Soufan Center в исследовании Beyond the Caliphate сообщала, что Россия стала главным экспортером иностранных наемников для "Исламского государства"*.

По данным авторов доклада, в настоящее время в рядах ИГ* воюет 3417 россиян. На втором месте оказалась Саудовская Аравия (3224 человека), третью строчку заняла Иордания (3000 человек). На четвертое место попал Тунис - 2926 человек. На пятом месте разместилась Франция (1910 человек).

Впрочем, в Кремле выводы американских экспертов подвергли сомнению.

23 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин, выступая по случаю Дня защиты Отечества на встрече с офицерами Северного флота, отличившимися при выполнении боевых задач в Средиземном море у побережья Сирии, заявил, что в этой стране на стороне боевиков воюет около четырех тысяч россиян и около пяти тысяч граждан республик СНГ.

30 сентября 2015 года, сообщая о начале операции российской группировки в Сирии, президент Путин отмечал, что в рядах ИГ* сражаются тысячи выходцев из европейских государств, России и постсоветских стран. 

В октябре 2015 года на заседании Совета глав государств - участников СНГ Путин сообщил, что в ИГ*, по разным оценкам, входит пять-семь тысяч выходцев из РФ и других стран Содружества.

В сентябре 2015 года глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что в рядах ИГ* - 1,8 тысячи россиян. А первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов утверждал, что его ведомство располагает данными о том, что в деятельности этой группировки принимает участие 2,4 тысячи россиян.

В марте 2016 года Международная кризисная группа (ICG) сообщала, что, только по официальным данным, на территории Сирии и Ирака в боевых действиях на тот момент участвовали 2900 граждан России. Однако реальная цифра может быть намного больше - до пяти тысяч россиян.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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