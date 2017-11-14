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дата публикации 14.11.17 01:22
скаут: Игорь Львович;
   
 

USA Today: в американской армии служат "тихие психи", бывшие пьяницы и наркоманы


Столкнувшаяся с кадровым дефицитом американская армия вынуждена решать проблему за счет привлечения в свои ряды лиц с неустойчивой психикой, а также бывших наркоманов и пьяниц.

Об этом сообщает USA Today.

По информации издания, новые правила зачисления военнослужащих в ряды американских вооруженных сил, введенные в 2016 году, позволяют призывать в армию лиц, страдающих биполярными расстройствами, депрессиями и даже склонных к самоповреждению. Правда условием призыва последних является отсутствие у них тяги к суициду.


Для того, чтобы стать солдатами американской армии, достаточно предоставить пакет документов, включащий заявление новобранца, выписка из его истории болезни с подробным перечнем перенесенных им травм, справка с места работы, личные фотографии и заключение психиатра и нарколога.

Представитель армии США лейтенант-полковник Рэнди Тейлор объяснил смягчение требований к новобранцам тем, что в настоящее время военным медикам позволено получить доступ к ранее закрытым персональным данным рекрутеров.

По данным издания, для того, чтобы выполнить план 2017 года по призыву 69 тысяч человек, американская армия увеличила число новобранцев с низкими результатами теста на профпригодность и лиц, замеченных за курением марихуаны.

В последнем призыве эта категория военнослужащих составила 1,9%. В 2016 году доля таковых составляла 0,6%.

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теги: США  
   
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