Из Воркуты с приветом

Россия экстрадирует в Беларусь мошенника, который благодарил за службу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Верховный суд РФ не нашел оснований для удовлетворения жалобы гражданина Беларуси Николая Климушко на постановления заместителя Генерального прокурора РФ и Верховного суда Республики Коми о его выдаче Беларуси.

По вступившему в законную силу приговору суда Первомайского района Минска от 8 сентября 2016 года, Климушко был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК РБ (мошенничество в крупном размере), и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Однако исполнение приговора затягивалось по причине того, что белорус отбывал наказание за мошенничество, совершенное в Подмосковье. В феврале 2013 года Химкинский городской суд Московской области приговорил Николая Климушко к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он дважды совершил покушение на мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана, но попался с поличным.

В одном случае он хотел получить заем наличными, якобы до зарплаты, при этом, как отмечается в приговоре, "заведомо не намереваясь его возвращать". Во втором случае белорус представился сотрудником ФСБ и предложил "крышу" владельцу игорного заведения, сообщив тому, что планируется проверка его бизнеса, а вопрос изъятия оборудования уже решен. За приличную сумму лже-сотрудник спецслужбы обещал все проблемы утрясти. В суде Климушко полностью признал свою вину.

Наказание жулик отбывал в колонии-поселении № 42, что находится в поселке Синдор (Республика Коми). 25 сентября 2014 года, за семь месяцев до освобождения, он сбежал. В ориентировке отмечалось, что "Климушко Н.Н., осужденный за мошенничество, является хорошим психологом, умеет войти в доверие к незнакомым ему людям с целью совершения мошеннических действий".

Через двое суток с помощью местных жителей его задержали. За побег Климушко добавили два года реального срока и отправили в колонию строгого режима. И если бы не белорусский эпизод его деятельности, то он давно бы освободился.

Жалобы на незаконность экстрадиции на родину Климушко писал в СИЗО Воркуты. В них он отмечал, что "решение о его выдаче компетентным органам Республики Беларусь противоречит нормам международного права", и ссылался на то, что "он выступал с критическими замечаниями в адрес политического руководства страны, и по этой причине был незаконно привлечён к уголовной ответственности, в связи с чем его жизни и здоровью угрожает реальная опасность".

Правда, он не смог представить Верховному суду РФ доказательства своей "оппозиционной деятельности". Также он просил у властей РФ временного убежища. И в итоге получил полный отворот, вероятно, Климушко уже в пути, а путь не близкий.

Возможно, от избытка свободного времени, из СИЗО Воркуты Климушко весной текущего года отправил в адрес главы МВД РФ Владимира Колокольцева письмо, в котором поздравил генерала с Днем Победы, поблагодарил за службу и выразил благодарность конкретным сотрудникам полиции Коми, которые "неся службу в условиях Крайнего Севера сохранили свою душевную теплоту и свои горячие сердца, не раз доказывавшие в своей нелегкой службе свою тактичность, вежливость, порядочность и четкое исполнение своих должностных обязанностей".

Примечательно, что едва ли не каждый второй гражданин Беларуси, находившийся в розыске за преступления и задержанный в России, в жалобах на выдачу просит убежища и ссылается на якобы преследования по политическим мотивам.

Ранее "оппозиционером" себя объявил обвиняющийся в коррупции и скрывавшийся более пяти лет бывший сотрудник Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси Василий Клюйко.

И даже один из киллеров гомельской банды Морозова Игорь Кулевский, больше известный по кличке Хорек, после задержания в РФ в жалобах на экстрадицию утверждал, что в Беларуси его преследуют за… политическую деятельность. Хорек, к слову, до сих пор в розыске.