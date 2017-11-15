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дата публикации 15.11.17 03:54
скаут: Игорь Львович;
   
 

400 американских миллиардеров и миллионеров просят не снижать им налоги.



400 американских миллионеров и миллиардеров написали письмо в Конгресс США. Они просят законодателей не снижать им налоги, что предлагает сделать Дональд Трамп.

Среди подписавших письмо – инвестор Джордж Сорос, основатели сети Ben&Jerry’s Ice Cream Бен Коэн и Джерри Гринфилд, известный дизайнер одежды Эйлин Фишер, инвестор Стивен Рокфеллер и другие "доктора, юристы, директора и просто состоятельные граждане", каждый из которых владеет состоянием по меньшей мере в 1 млн долларов. В основном они живут в Калифорнии, Нью-Йорке, Массачусетсе и других штатах, которые голосуют за Демократическую партию.

В прошлом году 40 миллионеров из Нью-Йорка также обратились с подобным письмом:

Авторы письма считают, что надо не снижать налоги для состоятельных граждан, а, наоборот, поднимать их. А если их снизить, то это якобы "еще больше усугубит неравенство" и повысит госдолг США. Миллионеры напоминают, что уровень неравенства доходов граждан сегодня в США и так является самым высоким с 1920-х годов: 1% самых богатых граждан страны принадлежит примерно половина ее активов. А если рассматривать ситуацию во всем мире, то, по данным Oxfam International, в 2017 году совокупное состояние 8 богатейших людей мира в прошлом году сравнялось с состоянием 3,6 миллиардов самых бедных:

Трамп предлагает снизить налоговую ставку для богатых с 39,6% до 38,5%. Под снижение могут попасть семейные пары, которые зарабатывают более 1 млн долларов, и физические лица, которые зарабатывают более $500 тыс. Президент и республиканское большинство в Сенате полагают, что это будет стимулировать миллионеров вкладывать больше средств в экономику и тем самым поможет экономическому росту страны.


Подписавшие письмо миллионеры с этой логикой не согласны. "У меня большие доходы. Если мои доходы вырастут, я не буду инвестировать больше, я буду откладывать больше", - заявил подписавший письмо бывший глава авиакомпании American Airlines Боб Крэндэлл.

Джордж Сорос
Джордж Сорос

"Я – миллионер, и снижение налогов мне не нужно, - поддерживает его филантроп Амелия Ратлифф, член ассоциации "Патриотических миллионеров". - Мы заработали в годы правления Рейгана. Но после этого последовали десятки лет нарастающего экономического и расового неравенства, и я думаю, что оно сегодня отравляет нашу политику".

Ратлифф и другие подписанты письма отмечают, что прибыли американских компаний и так уже находятся на рекордных уровнях, а богатым людям "не нужно еще больше денег". Зато они предпочли бы, чтобы правительство направляло собранные с них налоги на образование, научные исследования, строительство новых дорог и доступное здравоохранение.

"После Второй мировой войны, в 1945-1975 годы налоги, полученные с богатых, шли на инфраструктуру, образование и создание возможностей для среднего класса. И средний доход рос у всех работающих: и секретарей, и рабочих, и директоров", - напоминает Ратлифф.

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