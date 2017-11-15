Китай арестовал и допросил американского дипломата, будучи уверенным что он сотрудник ЦРУ

И китайские и американские официальные лица хранили молчание о ранее не разглашавшемся инциденте, сейчас преданном огласке POLITICO и подтвержденном многими американскими чиновниками | Charles Dharapak/AP

China grabbed American as spy wars flare

OCTOBER 13, 2017 BY JOSEPH FITSANAKIS

Американский дипломат, работавший в Китае, был похищен и допрашивался китайскими властями в течение нескольких часов. Они полагали, что он является сотрудником Центрального разведывательного управления, работающим под официальным прикрытием. По утверждениям, похищение произошло в начале 2016 года, но было предано огласке только на этой неделе. Онлайновый новостной портал Politico сообщил, что неназванный дипломат работал в генеральном консульстве Соединенных Штатов в Чэнду, городе с 14-миллионым населением, административной столице западной провинции Сычуань. Созданное в 1985 г., американское консульство в Чэнду - одно из семи дипломатических представительств и консульских учреждений Вашингтона в Китае. Его штат составляет 130 человек, приблизительно 30 из которых - американцы и 100 - нанятые местные китайские граждане. Консульский округ включает несколько китайских провинций, в том числе - политически нестабильный Тибетский автономный район.

В среду Politico написал, что разговаривал с “более чем полудюжиной действующих и бывших сотрудников национальной безопасности” США, и они подтвердили, что американский дипломат, работавший в консульстве в Чэнду, был похищен и удерживался в течение нескольких часов. Веб-сайт сообщил, что похищение произошло в январе 2016 года. Дипломата, по сообщениям, “схватили на улице”, в середине дня, китайские чиновники в штатском и отвезли к месту место заключения на немаркированном автофургоне. По неофициальной информации, он удерживался там в течение нескольких часов, несмотря на его дипломатический статус гарантирующий ему полную неприкосновенность, которая защищает дипломатов от ареста и содержания под стражей в принимающей стране. Американские чиновники утверждают, что китайские власти не уведомляли американское консульство о местонахождении дипломата в течение нескольких часов. В это время дипломат агрессивно допрашивался и его ответы были засняты на видео похитителями, которые утверждали, что он является сотрудником ЦРУ. Позже он был освобожден и вскоре покинул страну, пишет Politico.

Американские чиновники сказали веб-сайту, что похищение дипломата было “необычно дерзким актом”, который иллюстрирует продолжающуюся и все более и более напряженную конфронтацию между китайскими и американскими разведывательными службами. Несколько американских дипломатов рассказали Politico, что китайские власти следовали за ними везде, в некоторых случаях врывались в их квартиры, и “обыскивали их комнаты и имущество”.