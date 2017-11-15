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опубликовано редакцией на Переводике 15.11.17 05:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китай арестовал и допросил американского дипломата, будучи уверенным что он сотрудник ЦРУ

И  китайские и американские официальные лица хранили  молчание о  ранее  не  разглашавшемся  инциденте,  сейчас преданном огласке POLITICO  и  подтвержденном многими американскими чиновниками | Charles Dharapak/AP

China grabbed American as spy wars flare


OCTOBER 13, 2017 BY JOSEPH FITSANAKIS

Американский дипломат, работавший в Китае, был похищен и допрашивался  китайскими властями  в  течение  нескольких  часов.  Они  полагали,  что он  является  сотрудником  Центрального разведывательного управления, работающим  под официальным прикрытием. По  утверждениям, похищение произошло в начале 2016 года, но было предано  огласке  только  на этой неделе.  Онлайновый  новостной  портал Politico  сообщил, что  неназванный  дипломат  работал  в генеральном консульстве Соединенных Штатов в Чэнду,  городе  с  14-миллионым  населением,  административной столице  западной  провинции  Сычуань. Созданное  в 1985 г., американское консульство в Чэнду - одно  из семи дипломатических представительств и консульских учреждений  Вашингтона   в Китае. Его штат  составляет  130  человек, приблизительно 30 из которых -  американцы и 100  -  нанятые местные китайские граждане. Консульский округ  включает несколько китайских провинций,  в  том числе -  политически нестабильный Тибетский  автономный район.

В среду Politico  написал, что  разговаривал с “более чем полудюжиной  действующих и бывших сотрудников  национальной безопасности”  США,   и  они  подтвердили, что американский дипломат, работавший  в консульстве в Чэнду, был похищен и удерживался  в течение нескольких часов. Веб-сайт сообщил, что похищение произошло в январе 2016 года. Дипломата, по сообщениям,  “схватили на  улице”, в середине  дня,  китайские чиновники в штатском и  отвезли  к  месту  место заключения  на  немаркированном автофургоне. По  неофициальной  информации,  он  удерживался  там  в  течение  нескольких  часов,  несмотря на его дипломатический статус  гарантирующий ему  полную  неприкосновенность, которая защищает дипломатов от  ареста и содержания под стражей в принимающей стране. Американские чиновники утверждают, что китайские власти не уведомляли американское консульство  о  местонахождении  дипломата  в  течение   нескольких  часов. В  это  время  дипломат  агрессивно  допрашивался  и  его  ответы    были  засняты  на  видео  похитителями, которые утверждали, что он  является  сотрудником  ЦРУ. Позже  он был  освобожден  и  вскоре  покинул страну,  пишет  Politico.

Американские чиновники сказали веб-сайту, что похищение дипломата было “необычно дерзким  актом”, который иллюстрирует продолжающуюся и все более и более напряженную конфронтацию между китайскими и американскими разведывательными службами. Несколько американских дипломатов  рассказали Politico, что китайские власти следовали за ними везде, в некоторых случаях врывались в их квартиры, и “обыскивали их комнаты и имущество”.

“Они были так же чрезвычайно агрессивны в своей деятельности [как русские]”, сказал один бывший американский дипломат POLITICO. Назвав  подход Китая более “тонким”, чем   у  России, он добавил: “Они всегда знали,   где  мы  и что мы делаем”     

                                                                                                                                        POLITICO

Согласно новостному веб-сайту, Вашингтон ответил на похищение американского дипломата, выпустив официальный протест и пригрозив выслать китайских офицеров разведки, действующих в США  под  дипломатическим прикрытием. Однако есть  мало  оснований  полагать  что  эта  угроза материализуется.


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теги: Китай  
   
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