Канадские новости

Наибольший рост заработной платы (брутто) в Канаде за последние 20 лет наблюдался у менеджеров среднего и высшего звена (+93%), врачей, учителей, адвокатов, служащих общественного сектора экономики (+88%) и медсестер (+83%).

Как уточняет сегодня издание Global News со ссылкой на опубликованные сегодня данные ЦСУ Канады, за период с 1997 по 2016 годы инфляция в стране составила лишь 42%, что немногим более 2% в год. Учитывая эти данные, стабильность канадской экономики является фундаментом для поступательного роста уровня жизни большей части населения.

В то же время рост зарплат производственных рабочих (+33%), сборщиков и ремонтников (+37%), продавцов и торговых агентов (+33%) существенно отставал от темпов инфляции.

По информации СМИ, аналитики затрудняются назвать группу факторов, определивших опережающий рост зарплат директоров и руководителей предприятий.

“Вместе с тем, несомненно лишь одно: нахождение на вершине корпоративной пищевой пирамиды приносит в наше время гораздо больше денег, чем это было 20 лет тому назад”, - резюмирует Global News.

По отраслям экономики

По данным ЦСУ Канады, за отчетный период наибольший рост почасовой оплаты труда (за вычетом инфляции) наблюдался в сырьевой, горной и нефтегазовой промышленности (+32%). Ненамного хуже обстояли дела в государственных компаниях (+26%), оптовой торговле и промышленности (+22%).

Наименьшей прибавки к зарплате за то же время добились производственные рабочие (+3%), работники сферы СМИ, музеев, театров и т.д. (+8%), а также кладовщики и работники транспортной отрасли (+9%).



Мировой суд Торонто рассмотрит обвинительное заключение против 47-летнего жителя города, который плюнул в полицейского, возмутившись выписанным ему штрафом за неправильную парковку.

Он подозревается в злостном хулиганстве в общественном месте и оказании сопротивления полиции.

Инцидент произошел на прошлой неделе в историческом центре города, сообщает издание Metro. При этом полицейский находился при исполнении своих служебных обязанностей.

По свидетельствам офицеров полиции, узнав о возможном штрафе владелец неверно припаркованного автомобиля повел себя крайне агрессивно и разнузданно.

В настоящий момент подозреваемому грозит условный срок тюремного заключения и крупный штраф за оскорбление офицера полиции.

Жители расположенного в историческом центре Торонто района Паркдейл вышли сегодня утром на несанкционированную акцию протеста, блокировав вход в здание мэрии города.

Граждане выразили свое недовольство продолжающейся застройкой западной части улицы Кинг, где, по мнению проектной комиссии муниципалитета, на пересечении с улицей Дафферин должны вскоре появиться 13-ти и 15-ти этажные элитные жилищные проекты.

Участники акции заявили, что постройка элитных жилищных комплексов (кондо) приводит к глубокому дисбалансу в отношениях между имущими и неимущими, а также нарушает базовые принципы социальной справедливости.

Члены общественного совета Паркдейл потребовали от властей начать строительство более дешевых единиц жилья, которые могут быть доступны для людей с небольшими доходами.

“Строительная компания Lifetime Developments, которая построит шикарные кондо на улице Кинг, должна позаботиться и о бюджетном жилье. Мы требуем, чтобы Lifetime построила 105 единиц доступного жилья, которое может быть приобретено местными жителями”, - пояснил один из участников митинга.

Жители Паркдейл также обратили внимание властей на то, что западная часть даунтауна стремительно заселяется богатыми канадцами. “Дешевые магазины закрываются, мы не может получить привычные товары и услуги по доступным ценам”, - рассказали они.

Руководство транспортного кооператива TTC, обеспокоенное ростом числа аварий с участием рейсовых автобусов, начало систематические проверки водителей на алкоголь и наркотики.

Уже на начальном этапе проверок водителей были получены скандальные результаты, которые потребуют полного пересмотра политики компании в области общественной безопасности.

Как выяснилось, в период с мая по октябрь нынешнего года 2% от общего числа водителей (23 человека из 1.174) автобусов, трамваев и поездов метро прибыли на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Примерно половина нарушителей находилась под воздействием марихуаны.

Отмечается, что за указанное время трое шоферов категорически отказались проходить тест; четверо находились под влиянием тяжелых наркотических веществ, а еще пятеро были в состоянии глубокого алкогольного опьянения.

Всего в компании TTC работают более 5.000 водителей рейсовых автобусов.

“Нет ничего важнее безопасности пассажиров, - пояснил представитель кооператива, - Мы понимаем, что большое количество пьяных водителей является тревожным сигналом для всей системы общественного транспорта в Торонто. Мы считаем единственно правильным проведение постоянных неожиданных проверок для выявления нарушителей”.

По информации полиции, каждый из нарушителей был лишен водительских прав сроком на полгода.

Погибшую замотали в целлофан и в одеяла.Когда процедура была окончена, Шанталь Лавин уже была мертва.

Спа-салон в канадском Квебеке подготовил смертельно страшную процедуру для одной из клиенток.

Обертывание в грязи было частью семинара по детоксикации организма. Спустя два часа температура тела достигла 40,5 градуса, и женщина скончалась.

Патологоанатом сообщил, что данная целебная процедура была схожа по своему действию на приготовление живьем.

Организаторы спа-центра в Квебеке были признаны виновными в криминальной халатности еще в 2014-ом году.

Ассистенты хозяйки отбывают в тюрьме срок в два года. Втроём они пытались обжаловать вердикт, однако сегодня их апелляция была отвергнута.

17,24 ноября

С 17 по 30 ноября «Рай» Андрея Кончаловского в Канаде на большом экране

Шорт-лист премии Оскар за лучший иностранный фильм и Серебряный Лев за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале.

Билеты и справки



19 ноября

Спектакль, завоевавший множество престижных театральных наград.

Билеты и справки



19 ноября

Русский Драматический Театр Торонто: Спектакль «Мужчина на 200 тысяч»

“Мужчина на 200 тысяч” это спектакль по комедии М. Задорнова.Впервые спектакль был поставлен О. Шведовой в Москве в 1...

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27 ноября

Александр Невзоров: "Искусство оскорблять"

Александр Невзоров в творческом вечере "Искусство оскорблять".

Билеты и справки



30 ноября, 1,7,10,30 декабря

Матильда в 3х кинотеатрах Торонто!

2017 г. Россия. 130 минут. Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой.

Билеты и справки



1 декабря

Неповторимая Лолита с новой сольной программой

Неповторимая Лолита с новой сольной программой

Билеты и справки



5-7 декабря

Toronto Symphony Orchestra представляет: Исключительно Чайковский

В программе: Ромео и Джульетта, Вариации на тему Рококо, Симфония № 5

Билеты и справки



17 декабря

Winter Miracle Show

Уникальное Новогоднее Интерактивное представление и настоящий волшебный праздник.

Билеты и справки



23-25,30 декабря, 6 января

Humpty Dumpty: Ципа - Ципа - Ципа

Новогодняя премьера. Хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой и подарок каждому ребенку.

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25,26 декабря

Новогодние приключения Чиполлино

Главная Елка Торонто “Новогодние приключения Чиполлино” Банкетный Зал “Националь"

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26,29,30 декабря

Русский молодежный театр: Ёлка и сказка «Тайна Изумрудного Города»

Волшебная сказка по мотивам произведений Ф.Л.Баума и А. Волкова. Перед началом спектакля - новогодний утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой!

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27-29 декабря

Фунтик и Дед Мороз

Вас ждут игры и танцы с Дедом Морозом, Снегурочкой, новогодний спектакль и конечно подарки

Билеты и справки



19,20 января

Спектакль «Двое на качелях»

Спектакль «Двое на качелях» – это история любви двух случайных, одиноких и столь непохожих сердец. Спектакль для зрителей старше 12 лет.​

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11 февраля

Русский Драматический Театр Торонто: Спектакль «Давайте потанцуем»

К юбилею актёра Валентина Овсюка, Ольга Шведова написала сценическую версию фильма ‘’Shallwedance’’

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