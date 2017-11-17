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дата публикации 17.11.17 07:18
скаут: Игорь Львович;
   
 

Пищевая ценность десяти самых распространенных морепродуктов

Знаете, какие морепродукты являются самыми распространенными? Морепродукты входят в рацион широких кругов населения, какова же их пищевая ценность? Согласно исследованиям, если человек раз в неделю есть морепродукты, это снижает риск сердечных заболеваний. Перед вами – рейтинг десяти наиболее распространенных морепродуктов в соответствии с их пищевой ценностью.

Топ 1: лосось и японская скумбрия

Высокое содержание жирных кислот типа Омега-3, полезны для пожилых людей, страдающих дистрофией желтого пятна. Также содержат многонатрия, в 85 граммах содержится 20% от ежедневных потребностей человека.


Топ 2: крабы

Содержат белок, жирные кислоты типа омега-3, селен, хром, кальций и медь, а также много цинка. Жирные кислоты омега-3 полезны для профилактики воспаления суставов, снижают кровяное давление.

Малокалорийны, содержат мало насыщенных жиров, полезны для здоровья сердца.



Топ 3: кальмар

Содержит белок, жирные кислоты типа омега-3, медь, цинк, витамины группы В и йод. Витамины группы В помогают против головных болей, фосфор помогает усвоению кальция.



Топ 4: устрицы

Содержат белок, цинк, жирные кислоты типа омега-3, а также тирозин, отличаются низким содержанием холестерина.



Топ 5: мидии

Содержат селен, железо, фолиевую кислоту, витамины группы А и Б, йод и цинк.

Частое употребление мидий полезно для щитовидной железы.



Топ 6: морские гребешки

Богат белком, жирными кислотами типа омега-3, витаминами группы В, магнием и калием, малокалориен, не содержит насыщенного жира.

Частое употребление гребешков предупреждает сердечные болезни, инсульты и старческое слабоумие.



Топ 7: креветки, широкопалые речные раки, тигровые креветки.

Содержат много витамина В12. Также содержат цинк, йод и селен. Малокалорийные и маложирные.



Топ 8: моллюски и китайские мактры

Богаты витамином А и цинком. Эти морепродукты содержат много цинка, полезны для здоровья кожи и волос.

Витамин А полезен для зрения.



Топ 9: омары

Богат йодом, селеном, витаминами группы В, витамином Е и полезным белком. Содержит мало калорий и холестерина.



Топ 10: осьминог

Богат витаминами группы В, калием, селеном, таурином и железом, не содержит насыщенных жиров.

Таурин снижает содержание холестерина в крови, помогает в профилактике сердечных болезней, смягчает давление.

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теги: продукты питания  
   
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