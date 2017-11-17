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дата публикации 17.11.17 07:51
скаут: Игорь Львович;
   
 

10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги

31.10.2017 



Москва, 31 октября - "Вести.Экономика". Очень часто люди сталкиваются с регулярной проблемой того, что они открывают холодильник, а там пусто, несмотря на то что вы регулярно ходите в магазин и покупаете все необходимое, тратя на покупки огромные суммы денег. 
Несомненно, существуют способы экономить деньги на продукты питания и при этом получать все необходимое. Тем не менее люди регулярно совершают одни и те же ошибки при походе в магазин.
Ниже мы расскажем о самых типичных ошибках покупателей продуктовых магазинов. 
Приходить без списка покупок
Приготовление еды – это ключевой момент. Если вы планируете готовку еды на неделю вперед, то вы можете составить план того, какие продукты вам понадобятся. 
Это избавит вас от импульсивных покупок, покупок снеков или ненужных ингредиентов, которые останутся неиспользованными и испортятся. 
Ходить в продуктовый магазин на голодный желудок
Это очень частая ошибка, однако ее совершают многие. Важно помнить, что перед походом в продуктовый магазин стоит перекусить. 
Ничего хорошего не выйдет из похода в магазин на голодный желудок, так как вам захочется купить все и сразу, что приведет к ненужным покупкам, которых можно было бы избежать. 
Не использовать купоны на скидку
Речь идет не о бездумной покупке всего, что только продается со скидкой в ближайшем супермаркете. 
Речь идет о том, что стоит отслеживать акции и скидки в супермаркетах и покупать те продукты, которые вам необходимы, дешевле. 
Очень часто торговые сети организуют акции и распродажи на определенные товары, конкурируя за покупателя. 
Такие акции помогают экономить на продуктах питания без ущерба для качества. 
Ходить по магазинам в выходные или утром
Хотите верьте, хотите нет, но существуют лучшие и худшие дни для похода по магазинам.
Большинство людей ходить по магазинам в выходные дни, чтобы успеть приготовить еду на неделю. 
Но середина недели – это те дни, когда очень часто начинается продажа свежих скоропортящихся продуктов – молочных или мясных. 
Кроме того, часто в магазинах бывают скидки в конце дня, когда магазин стремится поскорее распродать скоропортящиеся товары. 
Игнорировать циклы продаж
Продажи в супермаркетах не являются спонтанными, у них есть 12-недельный цикл. 
Не стоит испытывать шок, глядя на стоимость мяса, лучше изучить процесс изменения цен и покупать в наиболее выгодный период. 
Кроме того, эксперты рекомендуют покупать сезонные товары. Как правило, они дешевле и свежее.
Не покупать оптом
Как правило, оптовые покупки дешевле. Лучше всего покупать оптом продукты, которые не являются скоропортящимися. 
К таким продуктам относится туалетная бумага, салфетки, упаковки воды и так далее. 
Покупать оптом все
Даже если вы можете купить оптом все, это не означает, что надо так делать. 
В конце концов, если у вас стандартная семья из трех-четырех человек, ты вы можете попросту не успеть использовать все купленные продукты, до того как истечет их срок годности. 
Покупать только продукты с известными брендами
Некоторые продукты действительно можно купить только под одним брендом – это, например, Oreos, Coca-Cola или брендовое мороженое. 
Но когда речь идет о продуктах, которые выпускаются под разными брендами, то стоит смотреть не на бренд, а на цену и качество, и не стыдиться покупать то, что не так широко рекламируется. 
Не знать, сколько стоит каждый отдельный товар
Подумайте, сколько стоит литр молока или килограмм стирального порошка. 
Если вы не знаете этого, то вы можете стать жертвой ложных скидок и акций, таких как "два по цене одного" или "экономия 30%". 
Очень часто, хоть и не всегда, просто математический подсчет позволяет понять, что это вовсе не скидки, а еще один рекламный трюк, заставляющий покупателей тратить больше денег.
Смотреть на полки на уровне глаз или выше
Небольшой совет: более дешевые товары, как правило, расположены на самых нижних полках, а самые дорогие – на полках на уровне глаз или чуть выше. 
Дело в том, что человек, который не знает про этот трюк, будет брать товары на полках, расположенных на уровне глаз, что приведет к тому, что он будет тратить больше денег.



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