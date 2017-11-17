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опубликовано редакцией на Переводике 17.11.17 19:13
скаут: Anastasovskiy;
 
 

Популизм Навального переходит границы. Очередной провал российского блогера

Сегодня на канале Алексея Навального появился очередной видеоролик. Посвящен он Тамбовской области и одной компании, которая через госзакупки решила приобрести дорогой автомобиль. Навальный специально делает акцент на том, что компания, якобы, государственная, поэтому покупать такие дорогие машины ей нельзя. Ещё Алексей заявляет, что, мол, он такой весь из себя молодец и в своё время предложил законопроект, а «злобный» Путин его заблокировал. В этом законе речь шла как раз об ограничениях для госкомпаний. Так, прочитали? Теперь разберёмся, как дела обстоят на самом деле. И с законопроектом, и с покупкой автомобиля в Тамбовской области.


Начнём, наверное, с закона. О том, что Навальный – популист, известно давно. Но в данном случае он нагло врёт. Ещё в 2015 году правительство Российской Федерации установило определённые правила. Если Алексею будет интересно, то это постановления № 926 и № 927 от 2 сентября 2015 года. Там чётко прописано, что автомобили, стоимость которых не выше 2,5 млн. рублей и не более 200 л.с., могут позволить приобрести себе либо министры, либо их заместители. А вот для руководителей территориальных структурных подразделений государственных органов ограничение составляет 1,5 млн. рублей. Но это Навального не интересует, правда же? Лучше придумать какую-нибудь гадость про власть, а хомячки схавают.


Теперь мы перейдём к покупке автомобиля в Тамбовской области. Как выяснилось, Алексей здесь тоже, мягко говоря, напортачил. Описанные выше Постановления правительства, о которых забыл (наверное) Навальный, не распространяются на компанию, разместившую на сайте госзакупок объявление о закупке автомобиля. Сейчас в двух словах объясню почему. Учредителем той самой организация АО «Тамбовская сетевая компания» (которая приобретает автомобиль) является фирма «Трансэнергетическая компания», а та, в свою очередь, была создана компанией «Трансэнергоальянс». И вот здесь, друзья мои, самое интересное. Учредителем «Трансэнергоальянса» является некий Титов Сергей Петрович. То есть, обычное физическое лицо, не имеющее никакого отношения к государству. Поняли ход мысли?


Если ещё короче, АО «Тамбовская сетевая компания» – частная компания, а не государственная, как говорит Навальный. Следовательно, под эти Постановления она не попадает. А что касается «Как же частная компания разместила объявление на сайте с государственными закупками?». Всё просто. Часть акций АО «ТСК», а именно 24.91%, принадлежат Комитету по управлению имуществом Тамбовской области. Это необходимо как раз для того, чтобы компания могла принимать участие в государственных закупках. Всё достаточно просто. А Алексей Навальный в очередной раз облажался.


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