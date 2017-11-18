Посол США в России выразил поддержку журналистам Радио Свобода





Посол США в России Джон Хантсман посетил 17 ноября московское бюро Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Он выступил с коротким заявлением перед журналистами и выразил беспокойство в связи с принятием Государственной Думой России законопроекта, который позволяет признавать зарубежные средства массовой информации "иностранными агентами". ​

"Во-первых, позвольте мне сказать, что мне очень приятно посетить Радио Свобода и увидеть друзей из Голоса Америки. Как посол США я сегодня здесь по особому поводу. Я приехал сюда потому, что мы, американцы, верим, что свобода слова, прозрачность – все это критически важные компоненты успешной и крепкой демократической системы. И это в том числе позволило Соединенным Штатам стать сильной страной.

У нас звучит много самых разных мнений, доступны различные источники информации, которые сообщают новости и освещают деятельность политиков и жизнь моей страны. Мы верим, что в любой демократии абсолютна необходима работа, которую делают те, кто собрался в этом зале".

"Поэтому возможность принятия в России мер в ответ на применение американского "Акта о регистрации иностранных агентов" (FARA) вызывает у нас обеспокоенность, – подчеркнул посол. – Этот закон – всего лишь инструмент, с помощью которого мы в США можем обеспечить большую прозрачность деятельности информационных организаций, финансируемых иностранными правительствами и продвигающими определенную политическую линию. Таким образом люди будут осведомлены, кто стоит за финансированием и откуда исходит эта позиция. Этот закон никоим образом не оказывает влияние на производственный процесс, содержание материалов, распространяемые идеи. Ни в коей мере! Иначе это бы противоречило первой поправке к Конституции США".

"Поэтому я, как посол США, несколько обеспокоен намерением принять меры в ответ на FARA, которые позволят признавать представителей медиасообщества "иностранными агентами". Это в корне отличается от того, на что направлен американский закон FARA. Применение нашего закона обеспечивает ту степень прозрачности, которая необходима потребителям информации, чтобы они были осведомлены об источниках финансирования организации и могли судить о некоторых редакционных целях.

И я приехал к вам потому, что мы в Америке и в посольстве США здесь, в России, поддерживаем необходимость обеспечения свободы слова и выражения мнений. Поэтому я благодарю вас за возможность поговорить со всеми вами и посетить вашу замечательную студию. Как я уже пообещал, надеюсь вернуться сюда для интервью, очень этого жду", – сказал Хантсман.

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15 ноября Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла поправки в два закона: "О защите информации" и "О СМИ". В российском законодательстве появилось новое понятие "Иностранное средство массовой информации, исполняющее функции иностранного агента" – таким образом расширено понятие "иностранный агент".

Кроме того, властям дали право во внесудебном порядке блокировать для россиян сайты "нежелательных организаций". Официально поправки принимаются как ответ на регистрацию финансируемого бюджетом России RT как "иностранного агента" в США.

Директор телеканала Настоящее Время" Дейзи Синделар заявила, что будет "неуместным рассматривать голосование в Думе как "зеркальный ответ" на требования США к некоторым российским СМИ, которые финансируются из госбюджета, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. "RT и Sputnik распространяются в США свободно, тогда как Настоящее Время не имеет доступа к кабельным сетям в России. В США российские журналисты работают беспрепятственно, а в России наши журналисты подвергаются административному давлению", – заявила Дэйзи Синделар.

15 ноября телеканал "Настоящее Время" вечером 15 ноября получил письмо от Минюста России: "Доводим до вашего сведения, что в ближайшее время в законную силу могут вступить поправки в законодательство РФ, принятые во втором и третьем чтениях Государственной Думой, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой

информации, действующих на территории Российской Федерации, иностранными агентами".

Аналогичное письмо из Минюста РФ получило Радио Свобода. Документ был направлен ведомством через несколько часов после принятия закона Госдумой, несмотря на то, что он еще не принят Советом Федерации и не подписан президентом, а следовательно, не вступил в силу.