“СТОП-ХАМ” по-британски

“Ты кто такой?” : Момент, когда старик-пенсионер был положен на асфальт свободным от службы полицейским, который видел как он напал на слишком медленно ехавшего, по его мнению, водителя

На видео, записанном на объездной дороге A27 Сомптинг в Уэртинге, Сассекс, показано как человек нападает на водителя, сидящего за рулем своего автомобиля

By Jon Lockett 17th November 2017

Шокирующий момент, когда свободный от службы полицейский борется со взбешенным водителем и прижимает его к земле после того, как тот начал материться и нападать на другого водителя.

На видео, записанном на объездной дороге A27 Сомптинг в Уэртинге, Сассекс, показано как человек нападает на водителя, сидящего за рулем своего автомобиля, ругая за его “медленную” езду.





Момент когда человек наклоняется через окно автомобиля и хватает водителя

Видео было снято в октябре другом водителя, который подвергся нападению. Кипевший от злости человек атаковал водителя и пытался схватить его через окно машины.

Находившийся не при исполнении офицер сассекской полиции, констебль- детектив Себ Дей задержал человека, который вопил - “Ты кто такой?”, потому что тот пытался уехать с места происшествия.

После длительной борьбы, полицейскому удалось остановить человека, прижать его к земле и удерживать его до прибытия другого полицейского.

Согласно отчету суда в местной газете, подтвержденному сассекской полицией, преступника звали Мартин Перримен, 62 года, из Броудвотера.





Нападавший был прижат к земле после того, как попытался уехать с места происшествия.





Человек был вытащен из его автомобиля констеблем-детективом Себом Деем





Свободный от службы полицейский удерживает разозлённого нападавшего.

Во время инцидента другие водители неоднократно говорят ему - "заканчивать с этим" предупреждая его, что он уже совершил нападение.

Он, однако, продолжает действовать агрессивно, даже после того, как констебль Дей показывает ему своё полицейское удостоверение.

Мужчине, в конечном счете, дали 12-недельный тюремный срок, лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали.

Согласно отчету, он также допустил использование угрожающих слов и способное причинить боль поведение, а также сопротивление полицейскому.

Свидетель на видео говорит, что в “лендровере”, который вел раздраженный водитель, находилась маленькая девочка.

Человек, который снял видео, рассказал: "Лендровер был позади, а потом этот сердитый человек наклоняется к окну и вопит “м...к”, потому что мы ехали немножко медленно.





Полицейский в форме прибыл, чтобы помочь коллеге





Мужчину держат прижатым к земле чтобы не допустить эскалации

"Он размахивает кулаками, мой друг, сидящий на водительском сиденье, пытается защитить себя. Тогда взбесившийся п..рас бросает его солнцезащитные очки в машину и ещё больше ругани, пока он не получает их назад.

''Вдруг на сцене появляется полицейский, который, как оказалось ехал домой со службы и видел, что все происходило и вмешался, спасибо ему. (Нападавший) не поверил что тот полицейский и тут началось”

''В конце концов, мужчину скрутили с помощью других водителей, которые приняли участие, потому что было ясно что у него не в порядке с головой - тупица считал что жертвой является именно он”