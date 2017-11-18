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опубликовано редакцией на Переводике 18.11.17 07:22
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“СТОП-ХАМ” по-британски

'WHO ARE YA' :  Moment OAP is wrestled to the floor by off-duty cop who saw him lunge at motorist for driving too slowly

“Ты кто такой?” :  Момент,  когда старик-пенсионер  был  положен  на  асфальт  свободным от службы полицейским,  который  видел  как  он  напал  на  слишком  медленно ехавшего,  по  его  мнению,  водителя

На  видео, записанном на объездной  дороге  A27 Сомптинг  в Уэртинге, Сассекс,  показано  как  человек  нападает  на   водителя, сидящего  за  рулем  своего  автомобиля

By Jon Lockett   17th November 2017  

Шокирующий момент,  когда  свободный от службы  полицейский борется  со  взбешенным  водителем  и  прижимает  его  к  земле  после того, как  тот  начал  материться  и  нападать  на  другого  водителя.  

На  видео, записанном на объездной  дороге  A27 Сомптинг  в Уэртинге, Сассекс,  показано  как  человек  нападает  на   водителя, сидящего  за  рулем  своего  автомобиля,  ругая  за  его  “медленную”  езду.


Момент когда  человек наклоняется через окно автомобиля и хватает водителя

Видео  было снято в октябре другом водителя, который подвергся  нападению.  Кипевший от  злости человек  атаковал  водителя   и  пытался  схватить  его  через   окно  машины.

Находившийся  не  при  исполнении  офицер  сассекской  полиции,  констебль- детектив  Себ Дей задержал человека,  который  вопил  -  “Ты кто  такой?”,  потому  что  тот  пытался  уехать  с  места  происшествия.  

После длительной  борьбы,  полицейскому удалось остановить человека, прижать  его  к  земле   и  удерживать  его  до  прибытия  другого  полицейского.

Согласно отчету суда в местной газете, подтвержденному  сассекской полицией, преступника звали  Мартин Перримен, 62 года,  из  Броудвотера.


Нападавший был  прижат  к  земле  после того, как  попытался  уехать  с  места  происшествия.  


Человек  был  вытащен  из  его  автомобиля  констеблем-детективом  Себом Деем


Свободный  от  службы  полицейский  удерживает  разозлённого  нападавшего.

Во время инцидента другие водители неоднократно говорят ему  -   "заканчивать  с  этим" предупреждая  его,  что он   уже  совершил  нападение.  

Он,  однако,  продолжает действовать  агрессивно,  даже после того, как  констебль  Дей показывает ему своё  полицейское  удостоверение.

Мужчине,  в конечном счете,  дали 12-недельный тюремный срок, лишили  прав  на  18 месяцев и оштрафовали.

Согласно отчету, он также допустил использование угрожающих  слов и  способное  причинить  боль поведение,  а  также  сопротивление  полицейскому.

Свидетель  на  видео  говорит,  что  в  “лендровере”,  который  вел  раздраженный  водитель,  находилась  маленькая  девочка.

Человек, который  снял  видео, рассказал: "Лендровер  был  позади, а  потом  этот сердитый человек наклоняется  к  окну  и  вопит  “м...к”, потому что мы  ехали немножко  медленно.


Полицейский  в форме  прибыл, чтобы помочь  коллеге


Мужчину  держат  прижатым к  земле  чтобы  не  допустить  эскалации

"Он  размахивает  кулаками,  мой друг, сидящий на  водительском  сиденье,   пытается  защитить себя. Тогда  взбесившийся  п..рас  бросает его солнцезащитные очки в  машину  и  ещё  больше  ругани, пока он не  получает  их  назад.

''Вдруг  на сцене  появляется  полицейский, который, как  оказалось  ехал  домой  со  службы   и  видел, что все  происходило  и  вмешался,  спасибо  ему.  (Нападавший) не   поверил  что  тот  полицейский  и  тут  началось”  

''В конце концов,  мужчину  скрутили  с   помощью  других  водителей,  которые  приняли  участие,  потому что было  ясно  что  у  него  не  в  порядке  с  головой  -  тупица   считал  что  жертвой  является  именно  он”


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теги: Великобритания  
   
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