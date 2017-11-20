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опубликовано редакцией на Переводике 20.11.17 11:47 скаут: andyvygolz; переводчик andyvygolz;

Ссылка на оригинал Порошенко приготовил новогодний подарок своей Администрации



Надо уметь радоваться чужому счастью, но как-то не получается. Ежедневно просматривая новостные ленты и читая про возможное повышение тарифов на ЖКХ (Гройсман, конечно, обещает, что подорожания не будет, но доверия нет), подвисший в воздухе транш МВФ, очередную попытку распродажи госсобственности или, знакомясь с новыми ценами на магазинных прилавках, возникает апатия и чувство какой-то безысходности. А когда вперемешку с совершенно не радужными перспективами, попадаются на глаза статьи о шикарной жизни представителей власти: их заграничном отдыхе, новых недвижимых или ценных приобретениях, многотысячных или даже миллионных премиях, которые им выписаны за сомнительные достижения – то тут уже верх берет гнев и на ум невольно приходят мысли о том, как бы всех этих народных слуг собрать на одном корабле и не за три года, как это было в известном анекдоте, а гораздо скорее, отправить в сторону одного из КПЗ.



Еще не успело закончиться расследование по факту получения огромных премий чиновниками Минюста (Напомню: в мае и июне этого года восемь сотрудников ведомства получили вознаграждение более чем на 23 млн. грн. Больше всех получил главный государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Иван Нещадим. Его премия составила 8,9 млн. грн. Для сравнения глава Департамента государственной исполнительной службы Дмитрий Полищук получил в награду всего 1,8 млн.грн. ), как появилась информация о новогодних бонусах для чиновников из Администрации президента. Об этом на своей странице на сайте Obozrevatel.com сообщил парламентарий Борислав Береза, задававший много неудобных вопросов в отношении другого коррупционного инцидента – получения главой НАПК Натальей Корчик премии в размере 200 тыс. грн.







За какие такие заслуги эти господа удостоились таких наград? За красивые глаза? За работу, которую не видно? И почему именно на них пал выбор? Может потому, что с ними Порошенко проще договорится о "небольшом" проценте? Этими вопросами зададутся многие, поэтому с нетерпением ждем комментариев от представителей власти.



Перевод с сайта статью прочитали: 67 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

Надо уметь радоваться чужому счастью, но как-то не получается. Ежедневно просматривая новостные ленты и читая про возможное повышение тарифов на ЖКХ (Гройсман, конечно, обещает, что подорожания не будет, но доверия нет), подвисший в воздухе транш МВФ, очередную попытку распродажи госсобственности или, знакомясь с новыми ценами на магазинных прилавках, возникает апатия и чувство какой-то безысходности. А когда вперемешку с совершенно не радужными перспективами, попадаются на глаза статьи о шикарной жизни представителей власти: их заграничном отдыхе, новых недвижимых или ценных приобретениях, многотысячных или даже миллионных премиях, которые им выписаны за сомнительные достижения – то тут уже верх берет гнев и на ум невольно приходят мысли о том, как бы всех этих народных слуг собрать на одном корабле и не за три года, как это было в известном анекдоте, а гораздо скорее, отправить в сторону одного из КПЗ.Еще не успело закончиться расследование по факту получения огромных премий чиновниками Минюста (Напомню:), как появилась информация о новогодних бонусах для чиновников из Администрации президента. Об этом на своей странице на сайте Obozrevatel.com сообщил парламентарий Борислав Береза, задававший много неудобных вопросов в отношении другого коррупционного инцидента – получения главой НАПК Натальей Корчик премии в размере 200 тыс. грн.За какие такие заслуги эти господа удостоились таких наград? За красивые глаза? За работу, которую не видно? И почему именно на них пал выбор? Может потому, что с ними Порошенко проще договорится о "небольшом" проценте? Этими вопросами зададутся многие, поэтому с нетерпением ждем комментариев от представителей власти.Перевод с сайта politico.ua