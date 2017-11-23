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опубликовано редакцией на Переводике 23.11.17 14:54
скаут: mihailmur2018; переводчик mihailmur2018;
 
 

Собчак рассказала о проверке Генпрокуратуры из-за ее слов о Крыме

Решившая баллотироваться в президенты Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания о Крыме. Ранее Собчак заявила, что «Крым — украинский с точки зрения международного права».

Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания по поводу Крыма. Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо», — сообщила Собчак.

Она также допустила, что ее высказывание о Крыме ударило по ее электоральному рейтингу. «Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму», — сказала она, добавив, что «пришла говорить правду и о том, что мне кажется важным».

Собчак рассказала о проверке Генпрокуратуры из-за ее слов о Крыме

12:54 Сегодня в рубрике Общество
Диана Розикова 286 16 0
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Решившая баллотироваться в президенты Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания о Крыме. Ранее Собчак заявила, что «Крым — украинский с точки зрения международного права».
 

Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания по поводу Крыма. Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо», — сообщила Собчак.

Она также допустила, что ее высказывание о Крыме ударило по ее электоральному рейтингу. «Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму», — сказала она, добавив, что «пришла говорить правду и о том, что мне кажется важным».
 

Собчак официально озвучила свою позицию по Крыму 24 октября на своей первой пресс-конференции после объявления планов принять участие в президентской гонке. Тогда она сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».

Несколькими днями позже Собчак предложила провести новый референдум в Крыму. Она заявила, что Россия «нарушила свои международные обязательства», а то, что происходило в Крыму в марте 2014 года, «нельзя назвать референдумом».


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