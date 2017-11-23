Собчак рассказала о проверке Генпрокуратуры из-за ее слов о Крыме

Решившая баллотироваться в президенты Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания о Крыме. Ранее Собчак заявила, что «Крым — украинский с точки зрения международного права».Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания по поводу Крыма. Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо», — сообщила Собчак.Она также допустила, что ее высказывание о Крыме ударило по ее электоральному рейтингу. «Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму», — сказала она, добавив, что «пришла говорить правду и о том, что мне кажется важным».

Решившая баллотироваться в президенты Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания о Крыме. Ранее Собчак заявила, что «Крым — украинский с точки зрения международного права».



Заявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Генпрокуратура начала проверку в отношении ее высказывания по поводу Крыма. Об этом Собчак рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, это происходит, мы получили официальное письмо», — сообщила Собчак.



Она также допустила, что ее высказывание о Крыме ударило по ее электоральному рейтингу. «Я понимаю, что мой электоральный рейтинг точно очень сильно упал после моего высказывания по Крыму», — сказала она, добавив, что «пришла говорить правду и о том, что мне кажется важным».



Собчак официально озвучила свою позицию по Крыму 24 октября на своей первой пресс-конференции после объявления планов принять участие в президентской гонке. Тогда она сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».

Несколькими днями позже Собчак предложила провести новый референдум в Крыму. Она заявила, что Россия «нарушила свои международные обязательства», а то, что происходило в Крыму в марте 2014 года, «нельзя назвать референдумом».





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