Красноярскому студенту грозит срок за 12 сохраненных «ВКонтакте» картинок

КРАСНОЯРСК, 22 ноября, ФедералПресс. 21-летний житель Красноярска Алексей Свердлов стал фигурантов уголовного дела из-за сохранения в социальной сети «ВКонтакте» картинок с мемами, которые следователи сочли оскорбительными.

Алексей учился на юридическом и хотел пойти работать в Следственный комитет, где после второго курса проходил практику. Спустя какое-то время его задержали сотрудники ФСБ и отвезли в управление, где на Свердлова уже была заведена папка с распечатанными мемами, сохраненным на его странице «ВКонтакте».





Алексей рассказал, что картинки самим силовикам показались смешными, а также они предложили ему «закрыть глаза» на эту ситуацию, если они будет им помогать. Молодой человек отказался, и его отпустили «подумать». Спустя четыре месяца после этой встречи его вызвали в Следственный комитет.

В итоге материалами уголовного дела о возбуждении ненависти и вражды стали 12 картинок из популярных пабликов «ВКонтакте». Часть из этих картинок была даже не подписана: например на одной из них было фото мусульманок, пытающихся есть через паранджу. Эксперты сочли это изображение оскорбительным для мусульман.





Также оскорбительным сочли изображение медведя, одетого в кепку-восьмиклинку, покрытого татуировками и вооруженного ножом. Эксперты сочли, что данное изображение выставляет русского человека агрессором. Также мем из фильма «Я, робот» с Уиллом Смитом в главной роли сочли оскорбительным для людей негроидной расы. К каждому мему приложен подробный анализ.

По данным экспертов, все эти изображения возбуждают ненависть и вражду по признакам расы, национальности, религии, идеологии и профессии. «Вишенкой на торте» стал комментарий Свердлова в группе города от 2016 года, где он говорит, что приезжие из Ближнего Зарубежья люди спонсируют террористов.





Сейчас Алексей с адвокатом добиваются проведения независимой экспертизы картинок, так как считают, что это «заказуха». Свердлов опасается, что теперь ему «светит» не менее пяти лет и уже не собирается работать в правоохранительной системе.





Источник





статью прочитали: 2 человек