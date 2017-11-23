Мы остаемся: Вашингтон отказывается выводить войска из Сирии

Кровопролитная гражданская война в Сирии постепенно подходит к концу. Силы террористов «Исламского Государства» (организация запрещена в России) практически уничтожены – осталось зачистить лишь разрозненные формирования на территории страны, которые фактически уже не представляют сколько-нибудь значимой угрозы. Однако тут-то и возникает спорный момент: что же будет с САР после окончательной победы над ИГИЛ?

Сегодня в сети появилось сообщение, что администрация Белого Дома расширила задачи американских вооруженных сил в отношении Сирии. Стало известно, что Соединённые Штаты не выведут свой военный контингент с территории арабской республики не только до тех пор, пока ИГ не будет полностью уничтожено, но и не ранее чем удастся достигнуть определенного расклада сил в ходе послевоенного политического урегулирования в САР. Соответствующее известие опубликовало известное американское издание The Washington Post.

Примечательно следующее: издание пишет, что поражение ИГ в ближайшем будущем неминуемо, подчеркивая, что у администрации Трампа «не останется оправданий» для сохранения военного присутствия в Сирии.

В статье WP отмечается, что Соединённые Штаты намереваются задействовать оставшийся на севере Сирии вооруженный контингент для оказания поддержки преимущественно курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС). По источникам издания, на территориях, где дислоцируются бойцы американской армии, Вашингтон намерен помочь ДСС организовать работу местного самоуправления. Делается это для того, чтобы улучшить позиции сирийских оппозиционеров за столом переговоров в ходе послевоенного урегулирования, и таким образом оказать давление на легитимного президента страны Башара Асада.

Очевидно, что США в очередной раз декларируют намерение действовать исключительно в собственных интересах, наплевав на обещания использовать свои войска только для уничтожения террористов в Сирии (под таким предлогом они их туда вводили). Это является вполне красноречивым доказательством общей лживости политики Вашингтона.

Евгений Радугин