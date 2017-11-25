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Берсерки в розовых чулках

ВИКТОР ГРУШКО

Скандинавию ускоренными темпами ведут по пути максимальной деградации и вырождения. Если ещё в 1970-е годы в Швеции и Норвегии действовали евгенические законы, то сейчас эти страны буквально превратились в полигоны новой социальной инженерии, цель которой одна – уничтожение носителей североевропейских генов и человечности как таковой.

Вслед за такими прелестями культурного марксизма как: массовая иммиграция, истеричная пропаганда межрасового смешения, реверансы в адрес радикальных исламистов, легализация всевозможных однополых инициатив, а также ювенальное законодательство – пришло новое веяние леволиберальных волшебников – транссексуальность «во всей её красе». 

Теперь о транссексуальности есть книжка в картинках для самых маленьких. Там рассказывается о лошади, которая хочет быть собакой, и о её хозяине, который носит платье.

«Я хочу, чтобы дети с самого раннего возраста понимали, что могут быть, кем захотят», — говорит Сусанне Пельгер (Susanne Pelger), автор книги.

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Сусанне Пельгер преподает в Лундском университете и сталкивалась со студентами, которые прошли через смену пола. Они вели себя открыто и рассказывали об этом, но наверняка есть и множество таких, кто носит в себе «свой секрет», считает она. Чувствовать себя странным, не вписываться в нормы — все это легко приводит к ощущению одиночества и ненадежности. (Ой, какой ужас!)

Поэтому автор хочет, чтобы маленькие дети с раннего возраста видели, что одетый в костюм мужчина вполне может, придя домой, переодеться в платье и накрасить губы ярко-розовой помадой, как делает хозяин в книге «Лошадь и ее хозяин» (Hästen & Husse). В его/ее доме также живет лошадь, которая хочет быть собакой и потому ходит на поводке, гоняется за кошками и любит кости. Потому что так может быть: и не обязательно все строго либо девочки, либо мальчики, рассказывает Сусанне Пельгер, доктор генетики и преподаватель биологии и математики. (Вот какие в Швеции сейчас генетики и биологи!)

Книга вышла недавно, но несколько групп детей в детских садах уже успели ее полистать. Картинки обычно вызывают оживленные дискуссии, рассказывает Сусанне Пельгрен.

«Может ли дядечка носить платье? И красить губы?» — «Даа!..» — обычно отвечают дети.

Ведь все именно так, как говорит та лошадь в книге (которая хочет быть собакой), рассказывает Сусанне Пельгрен: «Ты — тот, кто ты есть. Именно тогда ты лучше всего».

Над нами, правыми консерваторами, смеялись, когда мы ещё лет десять назад рассказывали про «Окно Овертона» и технологии расчеловечивани. Мол, это из разряда мракобесия и конспирологии. Ну что, смешно вам сейчас? Легализация ЛГБТ в белых, христианских странах – практически везде свершившийся факт. Мультикультурализм возведён в ранг новой левацкой религии. Ювенальные законы в союзе с радикальным феминизмом раздавливают остатки традиционной семьи и мужского начала в обществе. Теперь глобалисты включают следующую скорость в процессе вырождения – так называемый гендерный вопрос. Это должно расшатать и нивелировать уже не только традиционные связи в обществе (их уже практически нет), а половую принадлежность и человечность вообще.

И в завершении позволю себе кинуть камень в огород русских охранителей и ура-патриотов. Мол, у нас в России такого никогда не будет, так как мы по своей сути консервативны и нравы у нас суровы – особенно в глубинке. Спешу вас огорчить. В нашей стране за 30 лет выросло почти два поколения латентных либералов. Окно Овертона работает и на территории России через массовую культуру и Интернет. По моим прогнозам, если в стране не произойдёт реальной (а не бутафорской) Консервативной реконкисты, то следующее поколение «эффективных менеджеров» и «молодых технократов» пустят общество по пути вырождения но в ускоренной форме. А методы и технологии пока обкатываются на странах Скандинавии. Нам остаётся лишь сочувствовать потомкам викингов и учиться на их жутком примере. 


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теги: Швеция  
   
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