опубликовано редакцией на Переводике 26.11.17 04:19 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Statement regarding the Russian Federation’s media law" США - 25 ноября 2017 г. ЗАЯВЛЕНИЕ Совета управляющих по вопросам вещания США о Законе Российской Федерации о СМИ -”иностранных агентах” Совет управляющих по вопросам вещания (англ. Broadcasting Board of Governors, BBG) — правительственное агентство США. Согласно размещённой на официальном сайте информации, его цель состоит в том, чтобы «поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран … и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для странах, не имеющих независимых средств массовой информации.»



(AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr.) Statement regarding the Russian Federation’s media law ЗАЯВЛЕНИЕ Совета управляющих по вопросам вещания США о Законе Российской Федерации о СМИ -”иностранных агентах” November 25, 2017 Президент Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранные средства массовой информации могут быть классифицированы как “иностранные агенты”. Российские официальные лица указывают, что, в соответствии с этим законом, могут быть введены дополнительные ограничения для работы сетей BBG, включая Радио Свобода/ Свободная Европа (Radio Free Europe/Radio Liberty - RFE/RL) и "Голос Америки" (Voice of America - VOA) и их службы, включая телеканал Текущее время (Current Time) и цифровые сети. RFE/RL, VOA и другие сети американских международных СМИ останутся преданными нашей миссии, зафиксированной в нашем законе - поставлять достоверные новости и информацию ...служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для нашей аудитории во всем мире, включая Российскую Федерацию. Мы тщательно изучим все сообщения и извещения, которые мы получим от российских властей относительно наших действий. В то время как мы не собираемся спекулировать на тему о том какой эффект окажут новые шаги российского правительства на нашу журналистскую работу, любая характеристика этих шагов, как зеркального ответа на действия американских властей сильно искажает действительность. Российские СМИ, включая RT и Спутник, свободны работать в Соединенных Штатах и имеют возможность, и транслируются американскими сетями кабельного телевидения и FM-радиостанциями. Однако американские международные СМИ, включая VOA и RFE/RL, не допускаются на телевидение и радио в России. Кроме того, российские власти преследуют наших журналистов, они сталкиваются с обширными ограничениями в своей работе. Сотрудник RFE/RL Микола Семена недавно был приговорен российским судом за написанную им статью, а сотрудник Станислав Асаев удерживается поддерживаемыми Россией сепаратистами на Украине. Журналисты RFE/RL были избиты в марте, во время командировки в Краснодарский край, арте, а корреспонденту VOA Дэниелу Ширфу было отказано в визе для повторного въезда в Россию. BBG будет рад, если сегодняшний фокус на “зеркальности действий” между российскими и американскими СМИ закончится тем что американским медиа, включая американские международные СМИ, такие как VOA и RFE/RL, будут даны в России те же самые права и возможности, какие российские сети имеют в Соединенных Штатах.

John F. Lansing Генеральный директор Генеральный директор наблюдает за всеми аспектами деятельности американских международных СМИ. Он обеспечивает оперативное управление действиями BBG, включая контроль за технической, профессиональной, и административной поддержкой, а также стратегическим руководством и управлением программами