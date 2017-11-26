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опубликовано редакцией на Переводике 26.11.17 04:19
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ Совета управляющих по вопросам вещания США о Законе Российской Федерации о СМИ -”иностранных агентах”

Совет управляющих по вопросам вещания (англ. Broadcasting Board of Governors, BBG) — правительственное агентство США. Согласно размещённой на официальном сайте информации, его цель состоит в том, чтобы «поставлять достоверные новости и информацию стратегически значимым аудиториям зарубежных стран … и служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для странах, не имеющих независимых средств массовой информации.»



(AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr.)

Statement regarding the Russian Federation’s media law

ЗАЯВЛЕНИЕ  Совета  управляющих по вопросам вещания США   о   Законе  Российской Федерации  о  СМИ -”иностранных агентах”

November 25, 2017

Президент Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранные средства массовой информации могут быть классифицированы как “иностранные агенты”. Российские официальные лица  указывают, что, в соответствии с этим законом,  могут  быть  введены  дополнительные  ограничения  для  работы  сетей BBG, включая Радио Свобода/ Свободная Европа (Radio Free Europe/Radio Liberty -  RFE/RL) и "Голос Америки" (Voice of America - VOA) и их службы, включая  телеканал  Текущее время (Current Time)  и цифровые  сети.

RFE/RL, VOA и другие сети американских международных СМИ останутся преданными нашей миссии, зафиксированной в нашем законе -  поставлять достоверные новости и информацию ...служить надежным источником новостей и наглядным примером свободной профессиональной прессы для  нашей  аудитории  во  всем  мире, включая   Российскую Федерацию.

Мы тщательно изучим  все  сообщения  и  извещения, которые мы  получим  от российских властей относительно наших действий. В  то  время  как  мы не  собираемся спекулировать  на тему  о том  какой  эффект окажут новые шаги российского правительства на  нашу  журналистскую  работу, любая  характеристика  этих  шагов, как зеркального  ответа  на  действия  американских  властей  сильно искажает действительность. Российские СМИ, включая RT и Спутник, свободны работать в Соединенных Штатах и имеют  возможность,   и  транслируются  американскими  сетями  кабельного телевидения и FM-радиостанциями. Однако американские международные СМИ, включая VOA и RFE/RL, не  допускаются  на  телевидение и радио в России.

Кроме того, российские власти преследуют  наших журналистов,  они  сталкиваются с обширными ограничениями  в  своей  работе. Сотрудник  RFE/RL Микола Семена недавно был приговорен российским судом за написанную  им  статью, а сотрудник  Станислав Асаев удерживается поддерживаемыми  Россией сепаратистами на  Украине. Журналисты RFE/RL были  избиты в  марте,  во  время  командировки  в  Краснодарский  край,  арте, а  корреспонденту VOA Дэниелу Ширфу  было  отказано  в визе  для  повторного  въезда  в Россию.

BBG будет рад, если  сегодняшний  фокус  на  “зеркальности  действий”  между российскими и американскими СМИ закончится тем  что  американским  медиа, включая американские международные СМИ, такие как VOA и RFE/RL,  будут даны в  России  те же самые права и возможности, какие  российские сети имеют в Соединенных Штатах.


John F. Lansing

Генеральный директор

Генеральный директор наблюдает за всеми аспектами деятельности американских международных СМИ. Он обеспечивает оперативное управление действиями BBG, включая контроль за технической, профессиональной, и административной поддержкой, а также стратегическим руководством и управлением программами

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теги: пресса  
   
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