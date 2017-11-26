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Неотцензурированное видео зверской казни афганца боевиками ИГИЛ (+18)

By   Chris Tomson   24/11/2017

DAMASCUS, SYRIA (1:15 P.M.) – Предполагаемый  шпион  был  зверски  казнен  боевиками  ИГИЛ (запрещенная в России  организация)  в Афганистане,  после  того  как  он  был  взят  с  поличным,  шпионя,  предположительно,  для пакистанцев.

Новое видео, выложенное  в четверг  в  сети  ИГИЛовской  “Провинцией  Хорасан” (гористого  пограничного  региона, протянувшегося  вдоль границы  Афганистана и Пакистана), показывает  допрос  мужчины-афганца,  после  допроса  его  выводят в  лес и  распинают,  приковывая за  руки  к  деревьям.  

Позади него стоят два  ИГИЛовца, которые   сначала  отрубают  мужчине  руки,  а  затем  обезглавливают  его. К сожалению, за  казнью  наблюдал маленький мальчик, который, как полагают, был  сыном  местного боевика  ИГИЛ.

Инцидент произошел 8 ноября в провинции Нангархар, но видеозапись казни  была  опубликована только  теперь. Согласно ИГИЛ,  мужчина  работал на пакистанскую   разведку.

Видео, в своём  нецензурированном виде,  доступно  по  ссылке  ниже (строго 18+):

Brutal ISIS execution video: Afghan man has arms chopped off, gets beheaded (+18 graphic)

Al-Masdar News категорически осуждает терроризм в любой форме, или формах, но,  в  отличие  от  господствующих  СМИ, настаивает на необходимости  предоставлять  читателям нефильтрованный доступ к информации обо  всех противоборствующих сторонах  на Ближнем Востоке.

Сообщения указывают,  что  ИГИЛ,  который  от  полного поражения в Ираке и Сирии  отделяют  только  считанные  месяцы,   намеревается переместить свой халифат в Афганистан, и,  используя продолжающуюся  в  стране  гражданскую войну,  продолжить свою  террористическую  деятельность.


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теги: Афганистан  
   
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