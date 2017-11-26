Неотцензурированное видео зверской казни афганца боевиками ИГИЛ (+18)

By Chris Tomson 24/11/2017

DAMASCUS, SYRIA (1:15 P.M.) – Предполагаемый шпион был зверски казнен боевиками ИГИЛ (запрещенная в России организация) в Афганистане, после того как он был взят с поличным, шпионя, предположительно, для пакистанцев.

Новое видео, выложенное в четверг в сети ИГИЛовской “Провинцией Хорасан” (гористого пограничного региона, протянувшегося вдоль границы Афганистана и Пакистана), показывает допрос мужчины-афганца, после допроса его выводят в лес и распинают, приковывая за руки к деревьям.

Позади него стоят два ИГИЛовца, которые сначала отрубают мужчине руки, а затем обезглавливают его. К сожалению, за казнью наблюдал маленький мальчик, который, как полагают, был сыном местного боевика ИГИЛ.

Инцидент произошел 8 ноября в провинции Нангархар, но видеозапись казни была опубликована только теперь. Согласно ИГИЛ, мужчина работал на пакистанскую разведку.

Видео, в своём нецензурированном виде, доступно по ссылке ниже (строго 18+):

Al-Masdar News категорически осуждает терроризм в любой форме, или формах, но, в отличие от господствующих СМИ, настаивает на необходимости предоставлять читателям нефильтрованный доступ к информации обо всех противоборствующих сторонах на Ближнем Востоке.

Сообщения указывают, что ИГИЛ, который от полного поражения в Ираке и Сирии отделяют только считанные месяцы, намеревается переместить свой халифат в Афганистан, и, используя продолжающуюся в стране гражданскую войну, продолжить свою террористическую деятельность.

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