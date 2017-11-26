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опубликовано редакцией на Переводике 26.11.17 18:03
скаут: amark.tvenov; переводчик amark.tvenov;
 
 

Заезженная оппозиционная пластинка: Навальный, школьники, пропаганда алкоголя

Блогер Навальный недавно посетил Челябинск. Встреча с подписчиками в этом уральском городе оказалась весьма характерной для всероссийских покатушек Алексея, собственно, как и для его личности в целом.

 

Полагаю, что даже западные спонсоры Навального во весь голос смеются над его несовершеннолетними поклонниками. Раньше детки любили Бритни Спирс и Бэкстрит Бойз, теперь любят аниме, вселенную «Марвел» и «борца с коррупцией» Алексея Навального.

 

В их возрасте, когда ещё не развито критическое мышление, доказательствами этой самой борьбы служат разноцветные монтажные вставки в роликах Алексея. Разумеется, они не пропустят концерт своего кумира. Старшеклассники обвешивают рюкзаки значками и идут прыгать на мороз под заводные популизмы Алексея.

Часть публики собралась. На акциях Навального также всегда присутствуют случайные люди. Это прохожие или жители близлежащих домов, вышедшие посмотреть: «кто же там под окнами орёт». В Челябинске на акцию Навального пришли помитинговать экологические активисты, протестующие против постройки Томинского ГОК.

 

Алексею бы вписаться в удачно попавшийся протест. Да, вот незадача, активистов «СтопГОК» ещё 10 ноября поддержал президент России, созвонился с лидером движения и взял ситуацию под свой личный контроль. 

Через 15 минут после начала стендапа блогера активисты «СтопГОК» стали расходиться. Популизмы столичного гостя под силу выдержать только его самым юным поклонникам.

 

Что остаётся Навальному?! Только выпить. Перед митингом Алексей накатил пиваса, сыграв на уральской политической традиции. О запрете на пропаганду алкоголя среди несовершеннолетних он, как будто бы, забыл. 

Несмотря на череду провалов по всей России, блогер продолжает свой гастрольный тур. Это очевидный мазохизм –  Навальный втаптывает себя в грязь всё глубже с каждым новым городом.

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теги: Алексей Навальный, Россия, Оппозиция  
   
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