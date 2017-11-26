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опубликовано редакцией на Переводике 26.11.17 22:16 скаут: Антон Ершов;

Ссылка на оригинал Достойный соперник Навального: Сарделя - 2018 Провальные митинги Навального, которые он устраивает в ходе своей так называемой предвыборной кампании вызывают не просто смех в сети, но и толкает интернет – пользователей на «творчество». Баллотироваться в президенты из-за своей судимости Леха все равно не может, а значит, по сути, соперников у него нет. Разве что….предлагаю посмотреть забавный видеоролик о партии «Сардели России». Ролик носит юмористический характер, как собственно, и вся предвыборная кампания Навального. Сам выдуманный кандидат от «сардельной партии» мог достойно стать соперником Алексея, если бы действительно мог участвовать в выборах. Смотрим, смеемся, обсуждаем. Проголосовали бы за Сарделя или Леху?

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