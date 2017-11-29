В Сирии появился памятник российским добровольцам

Сегодня в Сирии был обнаружен памятник, фото которого было опубликовано на страницах в социальных сетях. Можно заметить, что выполнен он в восточных традициях, более того, с отсылкой на известную легенду Тамерлана.

Множество камней сложены в стенку и перевязаны патронажной лентой, а в центре самой стенки располагается деревянная плита. На ней были высечены предполагаемые позывные погибших и пропавших российских добровольцев, бойцов из ЧВК Вагнера, которые отправились в Сирию, для того чтобы защитить не только Сирийскую Арабскую Республику, но и весь мир от заразы под названием «ИГИЛ» (организация запрещена в РФ).

Сверху на деревянной плите было написано «Вечная память», она посвящена «погибшим и пропавшим» российским добровольцам за их заслуги и вклад в мирное небо над головами жителей САР. И это сделано не просто так: они прошли через самые крупные битвы такие как сражения за Пальмиру, восточное Алеппо, Дейр-эз-Зор, форсирование Евфрата и множество других судьбоносных операций. Именно с прибытием добровольцев из ЧВК Вагнера у сирийской правительственной армии, которая уже изрядно измоталась за многие годы войны, появилась надежда на победу.

Теперь героизм российских воинов увековечен в сирийском памятнике, тем самым навсегда вписан в хронику боевой славы войны в САР. Однако нет никаких сомнений, что благодарность нашим добровольцам из ЧВК присутствует в сердце каждого сирийского гражданина.

Есть такая пословица: «война - это большое болото: легко влезть, но трудно выбраться». Долгие годы Сирия не могла выбраться из этого убийственного болота. Многие потеряли надежду, кто-то и вовсе бежал из страны, ещё больше людей погибло, но всё изменилось благодаря храбрости и мужеству российских добровольцев.

статью прочитали: 1 человек