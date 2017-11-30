Путин в Сирии переиграл и Обаму, и Трампа

Россия полностью переиграла Обаму и Трампа в вопросах прагматичной политики и региональной компетентности, пишет обозреватель Times Роджер Бойес.





У Владимира Путина есть рабочий принцип: никогда не давать грязной войне пропадать зря. Продолжающееся два года военное вмешательство России в Сирии обходится в 2,5 млн долларов в день.

Война в Сирии стала золотым дном для торговцев оружием из Кремля. В ходе кампании, якобы проводимой против джихадистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России - Би-би-си), было испытано не менее 600 различных видов вооружений. В результате даже видавшие виды самолеты Су-25, в ходе 1600 вылетов сбрасывавшие неуправляемые бомбы на города сирийских повстанцев, продаются очень хорошо, пишет журналист.

Российский президент выиграл Сирию. Теперь ему лишь осталось выиграть мир, преподнести себя остальным странам Ближнего Востока как человека, который не бросает своих союзников ни при каких условиях, и он вновь станет общепризнанным глобальным игроком. Таков расчет, отмечает Бойес.

Победа Путина выглядит так: Асад остается у власти до тех пор, пока Кремль не найдет подходящую замену; Россия расширяет свою военно-морскую базу в Тартусе, чтобы она могла принимать десятки военных кораблей; также она сама решает, кто будет представлять оппозицию на будущих переговорах. США и Евросоюз оплачивают восстановление разрушенной инфраструктуры Сирии. И через некоторое время США сантиметр за сантиметром оставляют Ближний Восток, размышляет автор.

Пока мирный процесс буксует, пренебрежительное отношение к США стало уже традицией. Переговоры должны были начаться в Женеве накануне, но сирийское правительство решило не утруждать себя появлением там. Да и зачем?

Асад только что обнимался с Путиным в его дворце в Сочи, все что ему нужно, - это начать прыгать, как только прикажет Путин. На следующий день туда же приехали лидеры Турции и Ирана. Удивительно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, которого как-то привела в ярость супруга Асада Асма (назвавшая его в перехваченном электронном письме бандитом, прочитавшим за всю жизнь только одну книгу), теперь допускает, что ее муж может остаться у власти еще какое-то время, пишет Бойес.

Трамп играет лишь эпизодическую роль в пантомиме Путина по наведению мира. Американский лидер намекнул, что ради Турции он сократит поставки вооружений курдам в Сирии. Однако Анкара, член НАТО, все больше склоняется к дружбе с Москвой и Тегераном.

Вместе эти страны говорят, что Сирии нужно оставаться единой, поскольку ее разделение поставит под угрозу их интересы. Они скажут Асаду, чтобы он правил, предоставят ему график проведения "свободных" выборов, чтобы создать видимость нормальности, и восстановить главные институты государства Сирии. Приоритетом станет восстановление армии страны, которая находилась в плачевном состоянии до вмешательства в конфликт России и Ирана, взявших командование в свои руки, отмечает обозреватель.

Как так получилось, что США кардинально обставили?

Все началось с того, что Барак Обама недооценил знания и опыт Путина в делах Ближнего Востока. У бывшего сотрудника КГБ был наставник в лице бывшего премьер-министра Евгения Примакова. Он рассказал Путину как выгодно использовать Ближний Восток в отношениях с США. Именно Примаков предупредил Путина об угрозе, которую несут демократические революции в Центральной Азии, посоветовал поставить во главе Чечни верного и безжалостного подчиненного и искать союзы, которые снизят влияние США в Ираке, пишет издание.





В коварстве Путина, предложившего вывезти запасы химического оружия Асада, можно узнать почерк Примакова, уроки которого не прошли даром.

Политика Путина на Ближнем Востоке направлена на защиту России от собственных боевиков ИГ, но также она должна показать всем нежелание США быть лидером.

Поведение США во время арабской весны озадачило Кремль. Сначала Соединенные Штаты позволили своему союзнику Хосни Мубараку потерять власть, затем они пообещали предотвратить бойню в Ливии, но на деле использовали авиацию НАТО для смены режима. Все это напоминало страшный сон Путина (и Примакова): США и их союзники не останавливались ни перед чем, чтобы изолировать и ограничить влияние Москвы. В Сирии этот процесс должен был прекратиться, отмечает автор.

"Многие, в том числе и я, полагали, что главной целью военной интервенции Путина в Сирии было отвлечение внимания от войны на Украине. Возможно, думали мы, это была уловка, с помощью которой он мог предстать незаменимым партнером в обмен на отмену санкций, введенных после аннексии Крыма. Вскоре он увяз бы в трясине двух войн, в которых нельзя победить. Я ошибался. Его борьба за сирийский режим была посланием Белому дому о том, что, если он не готов вести войну, то ему нужно прекратить поддерживать диссидентские группы, продвигая НАТО все ближе к границам России", - пишет Бойес.

Таким было послание для нового президента и, судя по комментариям Трампа ("крепкий парень… умный мужчина"), он понял, чего добивался Путин. Будучи во главе стареющей, неэффективной экономики, Путин обернул слабость в кажущуюся силу с помощью прагматичной политики, основанной на беспощадной решимости. Именно за это платили его 2,5 млн долларов в день в Сирии, отмечает журналист.

Меркнущая сила переиграла единственную остающуюся в мире суперсилу. Путин припишет это к своим заслугам, а также добавит к списку причин, почему ему необходимо оставаться во главе России. "Извините, что я это не праздную", - резюмирует автор.