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опубликовано редакцией на Переводике 30.11.17 16:28
скаут: maasmirnova;
 
 

«Под запретом»: российским журналистам закрыли дверь в конгресс


Сегодня стало известно, что журналистов канала RT лишили аккредитации в конгрессе США. Причиной данного поступка стало признание СМИ иностранным агентом. В комитете корреспондентов радио и ТВ конгресса провели голосование, по итогам которого решение о лишении наших журналистов аккредитации было принято единогласно.


Власти Соединенных Штатов на каждом углу говорят о том, что в Америке существует, а главное действует свобода слова, но по факту все выглядит совсем иначе. Та свобода, о которой говорят местные политики, диктуют они сами, а если кто- то выходит за рамки дозволенного, то есть не пляшет под дудку Вашингтона, то сразу становится врагом номер один. Вот так и получилось с каналом RT. Российские журналисты говорили о реальных проблемах, без сокрытия каких- либо фактов, а в США видимо, очень не любят, когда СМИ не умеют врать.


В так называемой «информационной войне» Америка готова подвергнуть цензуре любую новость, которую выпускают российские СМИ, ведь в репортажах и публикация наших журналистов отсутствует, нужная «правда».  


Помимо того, что наших корреспондентов лишили аккредитации, власти США оказывают давление и через всемирную Сеть интернет. Одним из ресурсов, через который Вашингтон решил в очередной раз «закрыть рот» нашим журналистам, стала поисковая система Google. Так на днях представители компании завили о том, что выпустят алгоритмы, которые понизят материалы канала RT и Sputnik. После подобного заявления от РКН было написано письмо, с требованием разъяснить ситуацию. Конечно, представители Google не согласились с формулировкой ранее озвученного заявления и сослались на то, что компания намеренна заниматься лишь улучшением качества обслуживания, и никаких новых алгоритмов нет и быть не может. Но даже сами американцы прекрасно знают о том, что «поисковик» тесно сотрудничает с властями страны, поэтому слепо поверить данному объяснению было бы глупо.


Вообще, вся эта ситуация вокруг наших СМИ перешла в активную фазу именно незадолго до выборов президента Российской Федерации. И это не удивительно, ведь власти Америки до сих пор уверенны в том, что наша страна «повлияла» на выборы президента их страны, но доказательств по сегодняшний день нет. А вот все эти запреты и ущемления прав наших журналистов говорят о том, что США хотят контролировать всех и вся, в том числе и наши СМИ, которые не готовы принимать американские понятия о «свободе слова».

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