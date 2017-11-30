Навальный расширяет свою деятельность в погоне за хайпом

YouTube – уникальная площадка, на которой даже самый чудаковатый товарищ найдёт своего зрителя. Там вы можете найти всё: вайны, скетчи, летсплеи, стримы, влоги, обзоры на покупки (от гаджетов до еды), социальные ролики, научно-познавательный контент и многое другое. Но стоит отметить, что аудитория YouTube довольна жестока: сегодня ты популярен, а завтра – нет.

Именно там можно найти авторов видео роликов, которые на протяжении нескольких лет упорно трудятся, чтобы заработать свой первый миллион подписчиков. Однако есть и те, кто на хайпе взлетел до весьма внушительных показателей, вот только многие из этих счастливчиков не способны удержать эту планку. К числу таких людей можно отнести видео блогера Алексея Навального, который рассчитывал, что благодаря YouTube и его «уникальным расследованиям» он сможет привлечь к себе большое внимание российского общества.

И сегодня «всем привет! Меня зовут Навальный» решил потягаться со своими коллегами из «распаковки». Конечно же, Алексей не мог не «выделиться» и решил продемонстрировать устройство, которое подарил ему лично Анатолий Чубайс глава государственной компании «Росснано». Как вы можете догадаться, данное видео также было выдержано в формате так называемого расследования, в котором он пытался подорвать репутацию Чубайса и публично высмеять разработки компании «Роснано». Однако интересно, откуда господин Навальный берёт якобы документы, которые мелькают в кадре. Хотя, в данный момент это не так важно.

Как известно, Навальный намеревался баллотироваться в президенты России, однако планы его начинают несколько меняться, хоть лично он об этом и не говорит. Очевидно, что блогер теряет популярность и это подтверждает инцидент, когда его разочарованные сторонники опустошили кошелёк видео блогера на 50 тысяч рублей.

Пусть эта сумма на кажется запредельной, однако вместе с подписчиками уменьшаются и донаты. По этой причине появился канал «Навальный live», на котором сторонники блогера пытаются привлечь новую публику и, конечно же, новые донаты. Однако количество просмотров на этом канале весьма скудное.

Безусловно, блогер понимает, что в политике ему ничего не светит, так как школьники голосовать не имеют право, а взрослое здравомыслящее поколении никогда не будет голосовать за человека, который даже никогда не был префектом какого-либо района или округа. Можно найти тысячи аргументов, подтверждающих, что так и есть на самом деле. Пусть у него и есть диплом о юридическом образовании (опустим подробности того, что он купленный), сам же Навальный остаётся простым блогером – человеком с улицы, которых граждане России у власти видеть не хотят.

статью прочитали: 2 человек