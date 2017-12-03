Владимир Путин на защите экологической среды в России

2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Этому свидетельствует указ, подписанный президентом России 5 января 2016 года.

Тогда в своём ежегодном послании Владимир Путин заявлял, что по всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий: ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов. Безусловно, на сегодняшний день эта проблема касается не только крупных городов, но и сёл и посёлков.

Правительство РФ озаботилось решением данной проблемы уже давно, именно по этой причине властями была разработана «экологическая программа России на 2012-1020 годы». Владимир Путин понимает, что современное общество вопросы касательно данной сферы беспокоят особенн

о остро, именно поэтому российский лидер лично следит за реализацией разработанной программы.

Стоит отметить, что деятельность Владимира Путина в решении экологических вопросов на этом не заканчивается: 22 ноября текущего года в рамках 2-го конкурса «Фонда президентских грантов» более 2000 проектов по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» стали победителями. Помимо поддержки подобных проектов, Владимир Путин становится инициатором проведения подобных встреч, а также не забывает прислушиваться россиянам.

Так как 2017 год подходит к концу, российский лидер поручил проанализировать, насколько эффективны принимаемые меры в вопросе переработки твёрдых отходов. Об этом вчера сообщили информационные агентства нашей страны. Общественной палате совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общероссийским народным фронтом (ОНФ) предстоит заняться осуществлением данной задачи.

Не может не радовать и следующее: президенту РФ важно знать мнение граждан касательно строительства объектов по переработке отходов. Без всяких сомнений, расположение подобных мест вблизи населённых пунктов может вызвать сильный дискомфорт у граждан, но благодаря поручению президента контроль данной задачи позволит избежать неприятных инцидентов. И пусть 2017 год заканчивается, Владимир Путин вместе с российским правительство продолжит работать над решением данной задачи.

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