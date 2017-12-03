Владимир Путин на защите экологической среды в России
2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Этому свидетельствует указ, подписанный президентом России 5 января 2016 года. Тогда в своём ежегодном послании Владимир Путин заявлял, что по всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий: ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов. Безусловно, на сегодняшний день эта проблема касается не только крупных городов, но и сёл и посёлков.Правительство РФ озаботилось решением данной проблемы уже давно, именно по этой причине властями была разработана «экологическая программа России на 2012-1020 годы». Владимир Путин понимает, что современное общество вопросы касательно данной сферы беспокоят особенно остро, именно поэтому российский лидер лично следит за реализацией разработанной программы. Стоит отметить, что деятельность Владимира Путина в решении экологических вопросов на этом не заканчивается: 22 ноября текущего года в рамках 2-го конкурса «Фонда президентских грантов» более 2000 проектов по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» стали победителями. Помимо поддержки подобных проектов, Владимир Путин становится инициатором проведения подобных встреч, а также не забывает прислушиваться россиянам. Так как 2017 год подходит к концу, российский лидер поручил проанализировать, насколько эффективны принимаемые меры в вопросе переработки твёрдых отходов. Об этом вчера сообщили информационные агентства нашей страны. Общественной палате совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общероссийским народным фронтом (ОНФ) предстоит заняться осуществлением данной задачи.Не может не радовать и следующее: президенту РФ важно знать мнение граждан касательно строительства объектов по переработке отходов. Без всяких сомнений, расположение подобных мест вблизи населённых пунктов может вызвать сильный дискомфорт у граждан, но благодаря поручению президента контроль данной задачи позволит избежать неприятных инцидентов. И пусть 2017 год заканчивается, Владимир Путин вместе с российским правительство продолжит работать над решением данной задачи.
статью прочитали: 43 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь