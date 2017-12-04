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tverdoxlebova93
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опубликовано редакцией на Переводике 04.12.17 20:08
скаут: tverdoxlebova93;
 
 

Владимир Путин и Минюст на страже российского информационного пространства

1938 году правительство Соединённых Штатов подписало закон об иностранных агентах для того, чтобы бороться с нацисткой пропагандой, однако нынешнее правительство подвело под это закон телеканал RT (Russia Today ) и радиостанцию Sputnik. Известно, что за свою креативность Russia Today быстро набирал популярность и в последнее время уверенно держался 5-ке самых популярных международных новостных телеканалов в Америке. Безусловно, такой интерес к RT не нравился американскому правительству, так как на протяжении последних нескольких лет мы можем наблюдать активную антироссийскую риторику Вашингтона.

В правительстве России заявили, что решение Соединённых Штатов является не просто не законным, оно нарушает принципы свобод и демократии, о которой с таким упоениям говорят в Америке. Однако это не помешало властям США так нагло нарушить принципы свободы слова в СМИ. Уже тогда ни у кого не было сомнений, что российские власти примут ответные меры, дабы защитить интересы государства. Об этом заявляла и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Новостные агентства сообщили, что в минувшую субботу, 2 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о СМИ-иноагентах. Однако на сегодняшний день российские СМИ передают информацию о решении главы РФ расширить полномочия Министерства юстиций для того, чтобы полноправно отстаивать интересы нашей страны в информационном пространстве.

СМИ уточняют, что теперь минюст России «ведет реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в том числе принимает решения о включении в него либо об исключении из него иностранных средств массовой информации». Следует внести ясность, что президентский указ распространяется лишь на иностранные средства массовой информации: СМИ, вошедшие в реестр минюста, должны будут маркировать все свои опубликованные материалы.

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теги: Владимир Путин, Россия, Америка, СМИ, Национальные СМИ  
   
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