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опубликовано редакцией на Переводике 07.12.17 12:51 скаут: mihailmur2018; переводчик mihailmur2018;

Ссылка на оригинал Названы регионы с наивысшим уровнем заработной платы



Составители рейтинга учитывали в процентном соотношении количество тех, кто получает свыше 100 тыс. рублей в месяц и менее 10 тыс. В целом же только 4,1% россиян ежемесячно зарабатывает свыше 100 тыс. рублей.



Отмечается, что несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятилетий, северные регионы, как и в советский период, остаются конкурентоспособными на рынке труда. Уровень зарплат, которые там являются в основном компенсационными, обусловлен достаточно высоким уровнем цен на товары и услуги.



Что же касается Москвы, то здесь высокие зарплаты эксперты объясняют тем, что в столице располагаются офисы почти всех крупнейших российских и иностранных корпораций, а также федеральные органы государственной власти. статью прочитали: 57 человек Комментарии ﻿

Наиболее низкий уровень доходов наблюдается в девяти регионах, лидерами среди которых стали Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика.Составители рейтинга учитывали в процентном соотношении количество тех, кто получает свыше 100 тыс. рублей в месяц и менее 10 тыс. В целом же только 4,1% россиян ежемесячно зарабатывает свыше 100 тыс. рублей.Отмечается, что несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятилетий, северные регионы, как и в советский период, остаются конкурентоспособными на рынке труда. Уровень зарплат, которые там являются в основном компенсационными, обусловлен достаточно высоким уровнем цен на товары и услуги.Что же касается Москвы, то здесь высокие зарплаты эксперты объясняют тем, что в столице располагаются офисы почти всех крупнейших российских и иностранных корпораций, а также федеральные органы государственной власти.