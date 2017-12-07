Названы регионы с наивысшим уровнем заработной платы
Наиболее низкий уровень доходов наблюдается в девяти регионах, лидерами среди которых стали Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика.
Составители рейтинга учитывали в процентном соотношении количество тех, кто получает свыше 100 тыс. рублей в месяц и менее 10 тыс. В целом же только 4,1% россиян ежемесячно зарабатывает свыше 100 тыс. рублей.
Отмечается, что несмотря на все экономические и социальные преобразования последних десятилетий, северные регионы, как и в советский период, остаются конкурентоспособными на рынке труда. Уровень зарплат, которые там являются в основном компенсационными, обусловлен достаточно высоким уровнем цен на товары и услуги.
Что же касается Москвы, то здесь высокие зарплаты эксперты объясняют тем, что в столице располагаются офисы почти всех крупнейших российских и иностранных корпораций, а также федеральные органы государственной власти.
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