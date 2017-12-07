«Миллионы душевных поступков»: Путин предложил объявить 2018-ый годом добровольцев





Выступая на Всероссийском форуме добровольцев 6 декабря, президент РФ Владимир Путин поблагодарил людей доброй воли за их «миллионы душевных поступков». По словам главы государства, из них и складываются такие качества, как доверие, уважение, взаимная поддержка. Именно поэтому Владимир Путин объявил, что в России 2018 год станет годом добровольцев.

На форум во дворец «Мегаспорт» приехали 15 тысяч добровольцев со всех концов нашей большой страны. Они помогают бездомным животным, ухаживают за стариками, ищут пропавших людей, охраняют природу, развивают культурные проекты. В нашей стране добровольческое движение затрагивает все социальные сферы деятельности, причем зачастую волонтеры занимаются таким делом не время от времени, а постоянно.

Владимир Путин напомнил и о том, что в России очень сильны традиции добровольчества. Он отметил, что милосердие, забота о ближнем, патриотизм и готовность всем миром помогать нуждающимся всегда были частью души, характера и культуры нашего народа. Путин указал, что в истории России есть много примеров того, как в сложные времена добровольцы отправлялись защищать Отечество. Российский лидер рассказал, что и его отец, имея «бронь» для работы в тылу, по своей воле ушел на фронт во время великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что и сегодня российские добровольцы готовы встать на защиту России. После того, как международный терроризм получил широкое распространение на Ближнем Востоке, они отправились в Сирию, чтобы дать отпор радикальным исламистам. Бойцов ЧВК Вагнера по праву называют спасителями, потому что они активно помогали сирийским войскам освободить целые города от террористов ИГ. Российские добровольцы оставили о себе добрую память при взятии Алеппо, Пальмиры, населенных пунктов в провинции Дэейр-эз-Зор.

При этом вагнеровцы не только профессионально громят террористов и зачищают от них сирийские города и поселения, но и помогают доставлять гуманитарную помощь жителям страны, где более шести лет идет война. Добровольцы охраняют от террористов и социально значимые объекты, чтобы мирные жители Сирии оставались в безопасности. Героизм бойцов ЧВК Вагнера высоко оценили как простые граждане САР, так и военнослужащие страны.

Успехи в борьбе с международным терроризмом показывают высокий уровень российского добровольческого движения. По словам Путина, воля и великодушие наших соотечественников всегда были движущей силой России. Поэтому год добровольца, который станет одним из символов наступающего 2018-го, призван и в будущем развивать самые лучшие качества жителей нашей страны и способствовать ее процветанию.

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